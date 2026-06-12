Καιρός: Σιγοβράζει το βραδάκι - Χαλάει ο καιρός από αύριο - Έρχονται καταιγίδες με χαλάζι - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Απόψε, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, αναμένεται τοπικά να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, ιδιαίτερα σε περιοχές στα ανατολικά και το εσωτερικό. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο Σάββατο, μετά τη διάλυση της τοπικής χαμηλής νέφωσης και αραιής ομίχλης ή ομίχλης, ο καιρός στις πλείστες περιοχές του νησιού θα καταστεί κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Κατά το μεσημέρι και μετά όμως, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές αλλά και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό και ενδεχομένως και σε περιοχή στα ανατολικά. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι το πρωί θα πνέουν θαλάσσιοι, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και στα προσήνεμα παράλια μέτριοι μέχρι ισχυροί και τοπικά ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 27 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 30 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο σταδιακά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες αναμένεται να σχηματιστεί τοπική αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως σε περιοχές στα ανατολικά και το εσωτερικό. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοι και στο εσωτερικό αργότερα μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα στα ανατολικά θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο στα υπόλοιπα παράλια θα παραμείνει λίγο ταραγμένη.

Την Κυριακή, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες τοπικές νεφώσεις, που το πρωί δεν αποκλείεται να δώσουν ελαφρές βροχές στα δυτικά. Κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν κατά τόπους βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε περιοχές στα ορεινά και στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι.

Τη Δευτέρα, ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως αίθριος με τοπική χαμηλή συννεφιά, ωστόσο σταδιακά θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες τοπικές νεφώσεις. Κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε περιοχές στα ορεινά και στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι.

Την Τρίτη, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος με τοπική συννεφιά, ενώ νεφώσεις που θα αναπτυχθούν στα ορεινά μετά το μεσημέρι, πιθανόν να δώσουν μεμονωμένη βροχή.

Η θερμοκρασία μέχρι την Τρίτη, δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας έτσι κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.