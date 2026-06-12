Κυπριακό: Σε εξέλιξη η κατ' ιδίαν συνάντηση Ολγκίν-ΠτΔ

Αυτή είναι η δεύτερη κατ’ ιδίαν συνάντηση της κ. Ολγκίν με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, μετά την άφιξή της στην Κύπρο την περασμένη Κυριακή.

Η κ. Ολγκίν συναντήθηκε εκ νέου και με τον Τ/κ ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, νωρίτερα το απόγευμα της Παρασκευής, στις 15.00.

Οι συναντήσεις της κ. Ολγκίν με τους δύο ηγέτες έρχονται σε συνέχεια των πρώτων συναντήσεων που είχε μαζί τους την περασμένη Δευτέρα.

Η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ, αναμένεται να αναχωρήσει από την Κύπρο την Κυριακή και ακολούθως θα μεταβεί σε Αθήνα και Άγκυρα για επαφές εκεί στο πλαίσιο προετοιμασίας για συνάντηση 5+ 1.

Όπως η ίδια ανέφερε σε δηλώσεις της μετά τη συνάντησή της τη Δευτέρα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, προετοιμάζει, μαζί με τον ΓΓ των ΗΕ μία συνάντηση 5 συν 1, εκφράζοντας αισιοδοξία ότι οι προσπάθειες θα οδηγήσουν σε μία τέτοια συνάντηση.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανέφερε αυτή την εβδομάδα ότι ο στόχος είναι η σύγκληση νέας άτυπης συνόδου, πιθανότατα «την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου ή την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου».