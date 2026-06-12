Bora είναι ΠΡΕΠΕΙ να περάσει

Παρά τις αρχικές δυσκολίες με τη γλώσσα ο μικρός Bora έμαθε γρήγορα ελληνικά, έκανε φίλους, αποφοίτησε και έμεινε στο νησί που πλέον, στα 40 του, αναγνωρίζει ως τη μοναδική του πατρίδα. Και για να της το ανταποδώσει αποφάσισε όχι μόνο να τη γνωρίσει καλύτερα αλλά να την επανασυστήσει στους ίδιους της τους κατοίκους.

Εξοπλισμένος με μια κάμερα και ένα drone και μέσα από τα προφίλ του στο Instagram (boramarkovicphotography) και Tik Tok (@boramarkovicphotography) ο Bora τα τελευταία έξι χρόνια οργώνει το νησί ανακαλύπτοντας και καταγράφοντας τις λιγότερο γνωστές ομορφιές του, από κρυφούς καταρράκτες και κρυμμένους κολπίσκους μέχρι άγνωστα γεφύρια, μυστικές σπηλιές και απάτητες βουνοπλαγιές. Ακόμα και τα γνωστά και δημοφιλή μέρη της Κύπρου αποκτούν μια άλλη διάσταση μέσα από τον φακό του Bora που τα μεταμορφώνει σε εξωτικά, κοσμοπολίτικα και απόλυτα instagramable - να βλέπεις δηλαδή το Φοινί ή το... και να λες θέλω να πάω εκεί χθες! Η τεράστια δημοτικότητα των προφίλ του -σε Κύπρο και εξωτερικό- τον οδήγησε στη συνεργασία με την εκπομπή του Sigma Roaming Cyprus σε παραγωγή του βετεράνου του χώρου Δημήτρη Τοκκαρή ο οποίος χθες δημοσιοποίησε την εξοργιστική αδικία που κρύβεται πίσω από την ιστορία του νεαρού Bora.

Βλέπετε, ο Bora Markovic παρά το γεγονός ότι ζει εδώ και 30 χρόνια στο νησί, πληρώνει φόρους, είναι συνεπής σε όλες τις υποχρεώσεις του και έχει ενσωματωθεί πλήρως στον κοινωνικό ιστό, μάλιστα με μια δουλειά που αναδεικνύει τις ομορφιές του νησιού και την προβάλλει σε χιλιάδες followers μέσω των social media, δεν μπορεί να αποκτήσει την κυπριακή υπηκοότητα γιατί τρώει διαρκώς πόρτα από το Υπουργείο Εσωτερικών. Ο λόγος; Όπως είπε ο ίδιος μιλώντας στο Sigma, ένα κενό στην ανανέωση της άδειας παραμονής, από άγνοια ή παράλειψη των γονιών του όταν ήρθαν στο νησί στα 90s, τον κυνηγάει μέχρι σήμερα. Αν και οι αιτήσεις είχαν σταλεί ως επιστολές στην αρμόδια Αρχή, δεν υπάρχει απόδειξη ότι παραλήφθηκαν από τους αρμοδίους με συνέπεια να φαίνεται ότι ο Bora δεν συμπλήρωσε τα απαιτούμενα χρόνια παραμονή στο νησί ώστε να δικαιούται πολιτογράφηση με αποτέλεσμα η αίτησή του να απορρίπτεται. Τελευταία φορά απορρίφθηκε το 2019 κι από τότε παράτησε την προσπάθεια αδυνατώντας να περάσει ξανά την ίδια χρονοβόρα και ψυχοφθόρα διαδικασία για να φάει ακόμα μια πόρτα από το ΥΠΕΣ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Bora Markovic Photography (@boramarkovicphotography)

Η ανάρτηση του Τοκκαρή έγινε viral σηκώνοντας ένα τεράστιο κύμα συμπαράστασης προς το πρόσωπο του Bora που προσπαθεί απλά να υπάρχει κι επίσημα για τη Δημοκρατία, αφού χωρίς χαρτιά και με καταγωγή από χώρα εκτός ΕΕ, η ζωή του δεν είναι και η ευκολότερη στη “σύγχρονη και ευρωπαϊκή Κύπρο” (δεν έλειψαν βέβαια και τα πικρόχολα σχόλια “Κύπριος γεννιέσαι δεν γίνεσαι” από τους γνωστούς μαλάκες). Μέχρι και ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου σχολίασε από κάτω λέγοντας πως το Υπουργείο εξετάζει την περίπτωση του Bora ήδη από τον περασμένο Γενάρη.

Σημειώστε πως ο νεαρός Σερβοκύπριος δεν επιθυμεί σε καμιά περίπτωση να παραβιαστεί κάποια νομοθεσία, ούτε θεωρεί υπεύθυνη την τωρινή ηγεσία του ΥΠΕΣ για το μακροχρόνιο δράμα που βιώνει. Εξακολουθεί όμως να τον πνίγει το παράπονο και ένα τεράστιο “γιατί”. Γιατί η πατρίδα που αγάπησε και έκανε κι άλλους να την αγαπήσουν δεν του ανταποδίδει λίγη από αυτή την αγάπη; Στο κάτω κάτω ποιο ακριβώς είναι το έγκλημά του; Πού τον έφεραν 10 χρονών παιδί σε έναν άγνωστο τόπο χωρίς να γνωρίζει κανέναν ή να μιλάει τη γλώσσα;

Η περίπτωση του Bora είναι άλλη μία στη μακρά αλυσίδα παιδιών που γεννιούνται ή έρχονται στην Κύπρο από νόμιμους ή άτυπους μετανάστες τρίτων χωρών και είναι πρακτικά αόρατα επειδή η Κύπρος εφαρμόζει το Δίκαιο του Αίματος (Jus Sanguinis) και όχι το Δίκαιο του Εδάφους (Jus Soli). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η γέννηση και μόνο στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν αποδίδει αυτόματα την κυπριακή ιθαγένεια σε ένα παιδί. Ακόμα και αν ο ένας γονέας είναι Κύπριος, εάν ο άλλος βρίσκεται στη χώρα παράνομα, το παιδί δεν παίρνει την ιθαγένεια αυτόματα - απαιτείται ειδική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Αν και η πρακτική αυτή δεν είναι παράνομη ή παράλογη (κι άλλες χώρες της Ευρώπης την εφαρμόζουν, πολλές όπως η Γαλλία και η Γερμανία, υβριδικά με το Δίκαιο του Εδάφους) από κοινωνιολογική άποψη η αυστηρή εφαρμογή του Δικαίου του Αίματος δημιουργεί τραγικές καταστάσεις για έναν βασικό λόγο: τιμωρεί το παιδί για τις επιλογές, τα λάθη ή τις ατυχίες των γονιών του. Επιπρόσθετα στην Κύπρο η αυστηρή εφαρμογή του Δικαίου του Αίματος ουσιαστικά μπλοκάρει την αναγνώριση περίπου 10.000 παιδιών μεικτών γάμων μεταξύ Τουρκοκυπρίων (που είναι νόμιμοι κάτοικοι της Δημοκρατίας) και εποίκων από την Τουρκία, συνεπώς πολλά παιδιά μεταναστών τρίτων χωρών, άσχετων με την Τουρκία, ουσιαστικά είναι παράπλευρες απώλειες του εθνικού μας προβλήματος. Όμως αυτή είναι μια άλλη, εξίσου πονεμένη, ιστορία.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Bora Markovic Photography (@boramarkovicphotography)

Σημασία έχει η Κυπριακή Δημοκρατία διατηρεί το δικαίωμα και τον νομικό μηχανισμό να παραχωρήσει την κυπριακή ιθαγένεια κατ' εξαίρεση σε ειδικές περιπτώσεις, ανεξάρτητα από τα χρόνια διαμονής στη χώρα. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται πολιτογράφηση για εξαιρετικές υπηρεσίες προς τη Δημοκρατία ή για λόγους δημοσίου συμφέροντος και η απόφαση λαμβάνεται αποκλειστικά από το Υπουργικό Συμβούλιο (και κατ' επέκταση τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας) και αποτελεί διακριτική του ευχέρεια. Δεν μπορώ να γνωρίζω αν η διαφήμιση της Κύπρου μέσω social media ή η αγάπη ενός πολίτη για τη χώρα που έγινε πατρίδα του θεωρούνται “εξαιρετικές υπηρεσίες προς τη Δημοκρατία” ή “λόγοι δημοσίου συμφέροντος” όμως χώρα που έδωσε διαβατήριο με συνοπτικές διαδικασίες σε διεθνείς απατεώνες και εγκληματίες ή επικαλέστηκε λόγους δημοσίου συμφέροντος για να παύσει ποινικές διώξεις σε βάρος ενός πολύ συγκεκριμένου (και μετεωρικά ανελιγμένο) αστυνομικό, νομίζω πως μπορεί να κάνει μια εξαίρεση για τον Bora.

Εσείς τι λέτε;