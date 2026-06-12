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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έτοιμες με κρεβατάκια και ομπρέλες παραλίες της Λεμεσού - Πόσα θα τα χρεώνουν

 12.06.2026 - 21:05
Έτοιμες με κρεβατάκια και ομπρέλες παραλίες της Λεμεσού - Πόσα θα τα χρεώνουν

Ο Δήμος Κουρίου ανακοίνωσε ότι από την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026 έχουν τεθεί σε λειτουργία οι υπηρεσίες ενοικίασης ομπρελών και κρεβατιών παραλίας στις δημοτικές παραλίες της περιοχής, ενόψει της θερινής περιόδου.

Συγκεκριμένα, ο εξοπλισμός έχει τοποθετηθεί στην παραλία Lady’s Mile, στο τμήμα μεταξύ του 4ου και του 5ου κέντρου αναψυχής, καθώς και στην παραλία Αγίου Ερμογένη, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των λουομένων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Παράλληλα, ο Δήμος προχώρησε στην εγκατάσταση των απαραίτητων υποδομών πρόσβασης για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), ενισχύοντας την προσβασιμότητα και διασφαλίζοντας ασφαλέστερη και πιο άνετη πρόσβαση στις παραλίες για όλους τους πολίτες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η χρέωση για τη χρήση ομπρέλας και κρεβατιού παραλίας έχει καθοριστεί στα 2,50 ευρώ ανά τεμάχιο.

Ο Δήμος Κουρίου καλεί το κοινό να απολαύσει τις παραλίες της περιοχής με ασφάλεια και υπευθυνότητα, ευχόμενος σε κατοίκους και επισκέπτες ένα όμορφο και ευχάριστο καλοκαίρι.

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