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Τοποθέτηση foody για delivery: Εφαρμόζουν διαδικασίες και μηχανισμούς ελέγχου για διανομείς

 12.06.2026 - 22:00
Τοποθέτηση foody για delivery: Εφαρμόζουν διαδικασίες και μηχανισμούς ελέγχου για διανομείς

Εφαρμόζουν διαδικασίες και μηχανισμούς ελέγχου για τους συνεργάτες διανομείς τους, με στόχο τη διασφάλιση υψηλών προτύπων υγιεινής και ασφάλειας, ανέφερε την Παρασκευή η πλατφόρμα διανομής φαγητού Foody, απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ για το ζήτημα της ασφάλειας των τροφίμων που παραδίδονται κατ’ οίκον μέσω πλατφορμών διανομής.

Η πλατφόρμα διευκρινίζει ότι δεν έχουν καταγραφεί συστηματικά ούτε επιβεβαιωθεί περιστατικά που να υποδεικνύουν την ύπαρξη εκτεταμένου ή συστημικού προβλήματος σε σχέση με την καθαριότητα ή την υγιεινή των κιβωτίων διανομής.

Περαιτέρω, αναφέρει ότι «η τεκμηρίωση άμεσης σύνδεσης μεταξύ αλλοίωσης τροφίμων και της καθαριότητας ή υγιεινής του εξοπλισμού διανομής είναι εκ των πραγμάτων ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς τα τρόφιμα δεν έρχονται σε άμεση επαφή με το κιβώτιο διανομής». Σημειώνει, ακόμη, ότι οι παραγγελίες προετοιμάζονται από το εστιατόριο στη δική του συσκευασία, τοποθετούνται σε σακούλα του εστιατορίου (η οποία συχνά σφραγίζεται από το ίδιο το εστιατόριο) και στη συνέχεια μεταφέρονται εντός του κιβωτίου διανομής. «Η πολυεπίπεδη αυτή διαδικασία συσκευασίας και μεταφοράς έχει σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίζει την τήρηση των κανόνων υγιεινής και την προστασία της ποιότητας των τροφίμων καθ’ όλη τη διάρκεια της διανομής», επισημαίνει.

«Παρόλα αυτά, οποιοδήποτε σχόλιο ή παράπονο λαμβάνουμε, ανεξαρτήτως της φύσης του, αντιμετωπίζεται με τη δέουσα σοβαρότητα και εξετάζεται στο πλαίσιο των καθιερωμένων διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας που εφαρμόζουμε», αναφέρει το Foody. «Όπου εγείρονται ανησυχίες, αυτές αξιολογούνται σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα μέρη, με σκοπό τον εντοπισμό της υποκείμενης αιτίας και τη λήψη τυχόν αναγκαίων διορθωτικών ενεργειών», σημειώνει.

«Παραμένουμε πλήρως προσηλωμένοι στη διατήρηση υψηλών προτύπων υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, καθώς και στη συνεχή ενίσχυση των διαδικασιών μας σε ολόκληρη την αλυσίδα διανομής», τονίζει και προσθέτει ότι αυτό αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα.

Ως εταιρεία, εφαρμόζει διαδικασίες και μηχανισμούς ελέγχου για τους συνεργάτες διανομείς τους με στόχο τη διασφάλιση υψηλών προτύπων υγιεινής και ασφάλειας σε κάθε στάδιο της διαδικασίας παράδοσης, μεταξύ των οποίων προγραμματισμένους όσο και αιφνιδιαστικούς ελέγχους στις τσάντες διανομής και στα κουτιά μεταφοράς, αντικαθιστούν τα κουτιά μεταφοράς σε τακτική βάση κάθε έξι μήνες και παρέχουνυποχρεωτική εκπαίδευση σχετικά με τις απαιτήσεις υγιεινής και τις ορθές πρακτικές χειρισμού τροφίμων, αναφέρει.

Παράλληλα, η πλατφόρμα σημειώνει ότι έχει αναπτύξει και διαθέτει την εφαρμογή «Rider Academy», μέσω της οποίας οι συνεργάτες διανομείς λαμβάνουν συνεχή καθοδήγηση σχετικά με τη σωστή διαχείριση των παραγγελιών, καθώς και για τη διατήρηση των υψηλών προτύπων υγιεινής και ασφάλειας που απαιτούνται κατά την εκτέλεση των παραδόσεων.

«Επιπλέον, διατηρούμε στενή επικοινωνία με τα συνεργαζόμενα καταστήματά μας και τα ενθαρρύνουμε να αναφέρουν άμεσα οποιεσδήποτε παρατηρήσεις ή ανησυχίες κατά την παραλαβή μιας παραγγελίας, ώστε τυχόν ζητήματα που εντοπίζονται να αντιμετωπίζονται έγκαιρα και αποτελεσματικά», προσθέτει.

Τέλος, χαιρετίζει τις ενέργειες των Υγειονομικών Υπηρεσιών και στηρίζουν, όπως αναφέρουν, κάθε πρωτοβουλία που συμβάλλει στην αναβάθμιση των προτύπων ποιότητας και ασφάλειας στον τομέα της διανομής φαγητού.

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