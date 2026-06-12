Νέο... πακέτο αρχείων για UFO από το Υπουργείο Άμυνας: «Το βλέπεις αυτό;» - Οι καταθέσεις από μυστική επιτροπή της CIA

Η πιο πρόσφατη παρτίδα περιλαμβάνει 53 έγγραφα και 10 εικόνες από τη CIA, το FBI, τη NASA, το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ και άλλες μη κατονομαζόμενες υπηρεσίες, καθώς και έξι βίντεο και τρεις ηχογραφήσεις της NASA. Τα βίντεο δείχνουν αντικείμενα που μοιάζουν με φωτεινές σφαίρες στον ουρανό, ενώ ένα σύνολο εικόνων και αποσπασμάτων βίντεο προσφέρει «καλλιτεχνικές απεικονίσεις» αναφερόμενων θεάσεων.



Στο «φως» νέα αρχεία για UFO από τις ΗΠΑ: Οι «πύρινες μπάλες», τα έγγραφα και τα βίντεο

Όπως αναφέρει και το CBS, αρκετά από τα έγγραφα περιγράφουν περιστατικά που αναφέρθηκαν από ομοσπονδιακούς πράκτορες επιβολής του νόμου το 2023, κατά τα οποία πέντε πράκτορες ανέφεραν ότι είδαν παράξενες σφαίρες στον ορίζοντα. Ένας πράκτορας αφηγήθηκε ότι ο συνεργάτης του τον ρώτησε: «Το βλέπεις κι εσύ αυτό;», καθώς μια λαμπερή σφαίρα φώτιζε τον ουρανό.

Οι δύο θεάσεις σε κοντινή απόσταση

Το Πεντάγωνο ανέβασε τα αρχεία στον ιστότοπό του για τα UFO. Τέσσερα από τα βίντεο δείχνουν πλάνα από αυτόπτες μάρτυρες που κατέγραψαν παράξενες συναντήσεις, κάτι που αποτελεί αλλαγή σε σχέση με προηγούμενες δημοσιοποιήσεις, οι οποίες κυριαρχούνταν από στρατιωτικά βίντεο. Τα νέα βίντεο, που συλλέχθηκαν από το FBI, περιλαμβάνουν επίσης λεπτομέρειες από συνεντεύξεις των μαρτύρων.

Ένα από τα περιστατικά συνέβη τον Ιούλιο του 2025. Το βίντεο, με τίτλο «Θέαση Σφαιρών στα Βορειοανατολικά», δείχνει δύο φωτεινά αντικείμενα να κινούνται στον ουρανό. «Οι μάρτυρες περιέγραψαν την κίνηση των σφαιρών ως αθόρυβη και ομαλή, ενώ κινούνταν ταυτόχρονα σαν να πετούσαν σε σχηματισμό ή να ήταν συνδεδεμένες μεταξύ τους», αναφέρει η περιγραφή του βίντεο, επικαλούμενη τις συνεντεύξεις του FBI.

Ένα άλλο βίντεο, με τίτλο «Σφαίρες Πάνω από τη Λίμνη», παρουσιάζει ένα περιστατικό από τον Οκτώβριο του 2024, το οποίο συνέβη σε απόσταση μικρότερη των 40 χιλιομέτρων από το σημείο της προηγούμενης θέασης. Το υλικό δείχνει «μια πηγή φωτός κάτω από τον ορίζοντα να αιωρείται πάνω από μια λίμνη σε εκτιμώμενη απόσταση περίπου 823 μέτρων», σύμφωνα με την περιγραφή του Πενταγώνου.

«Το φωτεινό αντικείμενο έμοιαζε με μια “σφαίρα πλάσματος”, αλλάζοντας κατά διαστήματα σχήμα και φωτεινότητα. Κατά περιόδους, η κύρια φωτεινή πηγή φαινόταν να διαχωρίζεται σε μικρότερα φωτεινά σημεία», ανέφερε το Πεντάγωνο. «Ένα φωτεινό σημείο κάτω από την κύρια πηγή αιωρούνταν ακριβώς πάνω από το νερό και δεν έμοιαζε να είναι αντανάκλαση στην επιφάνεια. Το αντικείμενο παρέμεινε γενικά ακίνητο για περίπου 45 λεπτά πριν εξαφανιστεί».

Οι καταθέσεις από μυστική επιτροπή της CIA

Ένα από τα έγγραφα αρχεία περιλαμβάνει έγγραφα από μια επιτροπή που συγκλήθηκε από τη CIA το 1952 και το 1953, γνωστή ως «Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή για τα Άγνωστα Ιπτάμενα Αντικείμενα». Η επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι «ιπτάμενοι δίσκοι» δεν αποτελούσαν φυσική απειλή, αλλά συνέστησε την υιοθέτηση επίσημης πολιτικής «απομυθοποίησης» του ζητήματος, ώστε να «στερηθεί το θέμα των UFO από το μυστήριό του». Η ομάδα προειδοποίησε επίσης ότι μια «νοσηρή εθνική ψυχολογία» γύρω από τα UFO θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης από αντιπάλους των Ηνωμένων Πολιτειών.

Μία ακόμη ενδιαφέρουσα αποκάλυψη αφορά μια σειρά παράξενων συμβάντων στις δυτικές ΗΠΑ, τα οποία σημειώθηκαν μέσα σε διάστημα δύο ημερών τον Οκτώβριο του 2023. Πέντε «ειδικοί πράκτορες ομοσπονδιακών υπηρεσιών επιβολής του νόμου» έδωσαν τις μαρτυρίες τους στο Γραφείο Επίλυσης Ανωμαλιών Πολλαπλών Πεδίων του Πενταγώνου, και κάθε αφήγηση περιλαμβάνεται στα αρχεία.

Ένας πράκτορας δήλωσε ότι οι θεάσεις ξεκίνησαν με «περίεργα φώτα που κινούνταν σε ομάδες σε μεγάλη απόσταση». Ένας άλλος ανέφερε ότι κόκκινα φώτα «επιτάχυναν ακαριαία και ελίσσονταν με τέλειο, ομαλό συντονισμό σχηματίζοντας οριζόντια διάταξη». Ένα πρόσωπο που αναφέρεται ως «Μάρτυρας 4» περιέγραψε μικρότερες σφαίρες να «εκκολάπτονται από το μεγαλύτερο, πολύ φωτεινό πορτοκαλί φως» επανειλημμένα, χάνοντας το μέτρημα «μετά την πέμπτη φορά». Ο «Μάρτυρας 3» δήλωσε ότι οι σφαίρες που εκτοξεύονταν έμοιαζαν «με σταφύλια που εκτοξεύονται από μια μπάλα μπάσκετ» και θυμήθηκε τον σύντροφό του να λέει: «Το βλέπεις κι εσύ αυτό;»

Το FBI δημιούργησε ψηφιακές απεικονίσεις των περιγραφών των πρακτόρων, προκειμένου να αναπαραστήσει οπτικά τις θεάσεις. Το Πεντάγωνο ανέφερε ότι οι απεικονίσεις αυτές δημιουργήθηκαν το 2026.



Οι πρόσφατες δημοσιοποιήσεις αρχείων προέκυψαν μετά από εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε ο πρόεδρος Τραμπ νωρίτερα φέτος, με το οποίο υποχρεώνεται το Πεντάγωνο να αποχαρακτηρίσει και να δημοσιοποιήσει περισσότερα έγγραφα σχετικά με τα UFO. Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι η κίνηση αυτή «αποδεικνύει την ειλικρινή δέσμευση της κυβέρνησης Τραμπ για πρωτοφανή διαφάνεια».

Πηγή: ethnos.gr