Κυκλοφοριακό «μπλακ άουτ» σε Λάρνακα και Λεμεσό – Κλείνουν λωρίδες σε έξι βασικούς δρόμους

Κλειστές λωρίδες κυκλοφορίας, ρυθμίσεις «stop and go» και αναπόφευκτες καθυστερήσεις θα επηρεάσουν τη διακίνηση των οχημάτων σε δρόμους που συνδέουν αστικά κέντρα και κοινότητες, ενώ οι μεγαλύτερες επιπτώσεις αναμένονται στη Λεωφόρο Αρτέμιδος στη Λάρνακα, όπου για δύο εβδομάδες η κυκλοφορία θα διεξάγεται από μία μόνο λωρίδα σε πολυσύχναστο τμήμα του δρόμου.

1. Εργασίες κατασκευής φωτοελεγχόμενων διαβάσεων πεζών και πεζοδρομίων σε τμήμα της Λεωφόρου Αρτέμιδος που βρίσκεται έναντι της οδού Νίκου Δημητρίου

Το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λάρνακας, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο του Έργου «Έργα Προτεραιότητας Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Λάρνακας – Υλοποίηση Λεωφορειολωρίδων και Ποδηλατοδρόμων», από τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026, μέχρι την Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2026, θα εκτελούνται εργασίες κατασκευής φωτοελεγχόμενων διαβάσεων πεζών και πεζοδρομίων σε τμήμα της Λεωφόρου Αρτέμιδος που βρίσκεται έναντι της οδού Νίκου Δημητρίου.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών, και σε τμήμα μήκους περίπου 90 μέτρων, η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας της Λεωφόρου Αρτέμιδος, με κατεύθυνση από το κέντρο της πόλης προς τα Δικαστήρια, θα παραμείνει κλειστή για την κυκλοφορία. Η διακίνηση της τροχαίας κίνησης θα πραγματοποιείται μέσω της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, με τη χρήση κατάλληλης προσωρινής οδικής σήμανσης

2. Εργασίες οριζόντιας σήμανσης σε τμήματα του οδοστρώματος του παλαιού δρόμου Λευκωσίας-Λεμεσού

Το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λάρνακας, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι την Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2026, και την Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2026, από τις 07:00 μέχρι τις 15:00, θα εκτελούνται εργασίες οριζόντιας σήμανσης σε τμήματα του οδοστρώματος του παλαιού δρόμου Λευκωσίας-Λεμεσού, από την Αλάμπρα προς Μοσφιλωτή, συνολικού μήκους 3Κm περίπου.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, η μία λωρίδα κυκλοφορίας του παλιού δρόμου Λευκωσίας-Λεμεσού, θα κλείνει τμηματικά (100 μέτρα ανά φορά) και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας, με τη χρήση stop&go και κατάλληλης σήμανσης.

3. Εργασίες τμήματα του οδοστρώματος του δρόμου Καλού Χωριού-Μοσφιλωτής

Το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λάρνακας, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι την Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2026, από τις 07:00 μέχρι τις 15:00, θα εκτελούνται εργασίες οριζόντιας σήμανσης σε τμήματα του οδοστρώματος του δρόμου Καλού Χωριού-Μοσφιλωτής, από τον κυκλικό κόμβο Καλού Χωριού προς Καλό Χωριό, συνολικού μήκους 1,5km περίπου.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, η μία λωρίδα κυκλοφορίας του δρόμου Καλού Χωριού-Μοσφιλωτής θα κλείνει τμηματικά, 100 μέτρα ανά φορά, και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας με τη χρήση stop and go και κατάλληλης σήμανσης.

4. Εργασίες οριζόντιας σήμανσης σε τμήματα του οδοστρώματος του παλαιού δρόμου Λάρνακας-Λευκωσίας

Το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λάρνακας, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι την Τρίτη, 16 Ιουνίου 2026, και την Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2026, από τις 07:00 μέχρι τις 15:00, θα εκτελούνται εργασίες οριζόντιας σήμανσης σε τμήματα του οδοστρώματος του παλαιού δρόμου Λάρνακας-Λευκωσίας, από Αραδίππου προς περιοχή Κόσιη, συνολικού μήκους 3Κm περίπου.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, η μία λωρίδα κυκλοφορίας του παλαιού δρόμου Λάρνακας-Λευκωσίας θα κλείνει τμηματικά, 100 μέτρα ανά φορά, και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας, με τη χρήση stop and go και κατάλληλης σήμανσης.

5. Εργασίες περιοδικής συντήρησης σε τμήματα του οδοστρώματος του δρόμου Κάτω Δρυ-Βάβλα

Το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λάρνακας, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι την Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2026, και την Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2026, από τις 07:00 μέχρι τις 15:00, θα εκτελούνται εργασίες περιοδικής συντήρησης σε τμήματα του οδοστρώματος του δρόμου Κάτω Δρυ-Βάβλα, με κατεύθυνση από Κάτω Δρυ προς Βάβλα, συνολικού μήκους 1Κm περίπου.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, η μία λωρίδα κυκλοφορίας του δρόμου Κάτω Δρυ-Βάβλα θα κλείνει τμηματικά, 100 μέτρα ανά φορά, και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας, με τη χρήση stop and go και κατάλληλης σήμανσης.

6. Εργασίες τοποθέτησης ηχοπετασμάτων σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού-Σαϊττά (Α8)

Το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λεμεσού, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι την περίοδο, από την Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2026 μέχρι την Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026, μεταξύ των ωρών 08:30 με 15:30, καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακων, θα εκτελούνται εργασίες τοποθέτησης ηχοπετασμάτων σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού-Σαϊττά (Α8), παρά το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο PASCAL, στην κατεύθυνση προς Σαϊττά.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, θα είναι κλειστή η λωρίδα έκτακτης ανάγκης του δρόμου, σε μήκος 300 μέτρα περίπου, και η τροχαία κίνηση θα διεξάγεται κανονικά στις δύο λωρίδες του αυτοκινητόδρομου.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων απολογείται για την αναπόφευκτη ταλαιπωρία που θα προκληθεί και καλεί το κοινό όπως επιδείξει την απαραίτητη κατανόηση και συμμόρφωση με την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας.