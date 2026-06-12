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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Απαγωγή 22χρονου: Μυστήριο γύρω από τις συνθήκες εξαφάνισής του

 12.06.2026 - 23:07
Απαγωγή 22χρονου: Μυστήριο γύρω από τις συνθήκες εξαφάνισής του

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας για την εξαφάνιση 22χρονου φοιτητή από το Μπαγκλαντές, η οποία εξετάζεται ως πιθανή υπόθεση απαγωγής.

Όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ του ALPHA Κύπρου, ο νεαρός αναχώρησε το απόγευμα της Πέμπτης από την κατοικία του στην Ορόκλινη με προορισμό χώρο εργασίας στην Κοφίνου, όπου θα ξεκινούσε την πρώτη του βάρδια. Έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής.

Ο λειτουργός του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας, Κυριάκος Θεοδώρου, δήλωσε ότι «η Αστυνομία τέθηκε σε συναγερμό γύρω στη μια τα ξημερώματα της Παρασκευής όταν οι συγκάτοικοι του νεαρού κατήγγειλαν την εξαφάνιση του. Όπως ανέφεραν επιχείρησαν να επικοινωνήσουν μαζί του, ωστόσο το κινητό του έδειχνε απενεργοποιημένο».

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, ο πατέρας του 22χρονου, που διαμένει στην Ελλάδα, δέχθηκε τηλεφωνική επικοινωνία και μηνύματα από άγνωστο πρόσωπο, το οποίο φέρεται να ζήτησε χρηματικό ποσό για την απελευθέρωση του γιου του.

Οι ανακριτές εξετάζουν πληροφορίες για πιθανό στίγμα τοποθεσίας που απέστειλε ο φοιτητής στους συγκάτοικούς του, ενώ συλλέγουν υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης. Κατά τις έρευνες διαπιστώθηκε επίσης ότι λείπει το διαβατήριο του νεαρού.

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