Δικαιώματα αεροπορικών επιβατών: Όλα όσα αλλάζουν - «Κλείδωσε» συμφωνία υπό την Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ

Σύμφωνα με ανώτερο Ευρωπαίο διπλωμάτη που ενημέρωσε τον Τύπο, η συμφωνία αντιπροσωπεύει «μια πολιτική δήλωση για την Ευρώπη που θέλουμε, μια Ευρώπη που προστατεύει τους πολίτες της, ένα ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο στην πράξη». Όπως τόνισε, η αναθεώρηση ήταν επιτακτική ανάγκη, δεδομένου ότι ο ισχύων κανονισμός χρονολογείται από το 2004 «μια εντελώς διαφορετική εποχή για τα δικαιώματα επιβατών και την αεροπορία», ενώ η αρχική πρόταση της Επιτροπής είχε υποβληθεί ήδη από το 2013.

Ο συμβιβασμός διατηρεί βασικά στοιχεία του ισχύοντος πλαισίου, συμπεριλαμβανομένης της τρίωρης καθυστέρησης που θεμελιώνει δικαίωμα αποζημίωσης, καθώς και του εύρους αποζημιώσεων από 250 έως 600 ευρώ ανάλογα με την απόσταση της πτήσης.

Παράλληλα, εισάγει νέα υποχρέωση για τις αεροπορικές εταιρείες να ενημερώνουν τους επιβάτες εντός 96 ωρών, στην περίπτωση ακύρωσης ή καθυστέρησης τουλάχιστον τριών ωρών, με σαφείς οδηγίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής αίτησης αποζημίωσης, μέτρο που σύμφωνα με τον ανώτερο διπλωμάτη, στοχεύει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης των ταξιδιωτών, εκ των οποίων η πλειονότητα δεν διεκδικεί επί του παρόντος αποζημίωση.

Ωστόσο, οι συννομοθέτες αποφάσισαν να μην επιβάλουν υποχρέωση αποστολής προσυμπληρωμένης φόρμας αποζημίωσης ή απευθείας συνδέσμου προς το έντυπο έντυπο αξίωσης της αποζημίωσης, προτάσεις που είχαν αμφότερες προωθηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τα κράτη μέλη ωστόσο να μη δίνουν επαρκή στήριξη.

Μεταξύ των νέων παροχών, ο ανώτερος διπλωμάτης ανέφερε ενισχυμένη προστασία κατά των πρακτικών «no show», ιδίως για άτομα με μειωμένη κινητικότητα, εγκύους και ασυνόδευτα ανήλικα. Εισάγεται επίσης η υποχρεωτική τοποθέτηση μελών της ίδιας οικογένειας σε διπλανές θέσεις χωρίς επιπλέον χρέωση, καθώς και διευρυμένα δικαιώματα επανδρομολόγησης, περιλαμβανομένης της δυνατότητας χρήσης άλλων αεροπορικών εταιρειών. Επιπλέον, οι επιβάτες αποκτούν τη δυνατότητα να οργανώνουν οι ίδιοι την επανδρομολόγησή τους όταν αυτό είναι αναγκαίο.

Πλέον η νομοθεσία θα προβλέπει σαφείς προθεσμίες για την επεξεργασία αιτημάτων αποζημίωσης από τις αεροπορικές εταιρείες, παράλληλα με αυστηρότερους κανόνες για τη χρήση κουπονιών, όπως και προστασία για χαμένες ανταποκρίσεις, με τα δικαιώματα των επιβατών να κατοχυρώνονται πλέον ρητά στο ευρωπαϊκό δίκαιο.

Επιπλέον, θεσπίζονται κανόνες για τις καθυστερήσεις επί διαδρόμου (tarmac delays), απαιτήσεις έκτακτης ανάγκης στα αεροδρόμια για την προστασία επιβατών κατά τη διάρκεια διαταραχών, καθώς και δωρεάν διόρθωση λαθών στα ονόματα εισιτηρίων.

Σε ό,τι αφορά τις χειραποσκευές, το νέο πλαίσιο επιβάλλει διαφάνεια τιμών, ώστε η τιμή με συμπεριλαμβανόμενη χειραποσκευή να εμφανίζεται ως προεπιλογή στις πλατφόρμες αναζήτησης. Ακόμη, προβλέπονται βελτιωμένα δικαιώματα αποσκευών, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας μεταφοράς μουσικών οργάνων στην καμπίνα υπό κατάλληλες συνθήκες, καθώς και ενισχυμένων εγγυήσεων για τα αντικείμενα των επιβατών.

Στις αλλαγές που συμφωνήθηκαν προστίθενται και νέες απαιτήσεις σχεδίων έκτακτης ανάγκης στα αεροδρόμια για την καλύτερη φροντίδα των επιβατών κατά τη διάρκεια διαταραχών.

Προβλέπονται ενισχυμένα δικαιώματα αποζημίωσης σε περιπτώσεις υποβιβασμού θέσης, καθώς και δωρεάν και αποτελεσματικά κανάλια επικοινωνίας με τις αεροπορικές εταιρείες, διευκολύνοντας την άσκηση των δικαιωμάτων των επιβατών, καθώς και η δωρεάν διόρθωση λαθών σε ονόματα εισιτηρίων, πράγμα που μέχρι σήμερα σήμαινε μέχρι και την απώλεια ολόκληρου του ποσού από την επιβάτη. Επιπροσθέτως, οι επιβάτες δεν θα υποχρεούνται πλέον να χρησιμοποιούν εφαρμογή ή να δημιουργούν διαδικτυακό λογαριασμό για να ταξιδέψουν, δικαίωμα που συνδέεται με τις κάρτες επιβίβασης.

Το κείμενο αναμένει την έγκριση από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συγκεκριμένα από τους ευρωβουλευτές της επιτροπής συνδιαλλαγής πριν τη Δευτέρα, οπότε και λήγει η προθεσμία για την επίτευξη της συμφωνίας.