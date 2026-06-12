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Το ChatGPT ετοιμάζεται να αναλάβει και τις αγορές σου - Ο τρόπος

 12.06.2026 - 11:01
Το ChatGPT ετοιμάζεται να αναλάβει και τις αγορές σου - Ο τρόπος

Η Visa έχει ενσωματώσει το δίκτυο πληρωμών της στο ChatGPT, επιτρέποντας στο chatbot να κάνει αγορές και να ολοκληρώνει συναλλαγές αυτόνομα για λογαριασμό των χρηστών.

Η συνεργασία αυτή σημαίνει ότι οι AI agents μπορούν όχι μόνο να προτείνουν προϊόντα, αλλά και να ολοκληρώνουν αγορές σε οποιονδήποτε έμπορο δέχεται Visa. Προηγούμενες προσπάθειες αυτής της τεχνολογίας περιορίζονταν σε ένα μόνο κατάστημα ή σε μικρό αριθμό συνεργαζόμενων εμπόρων.

Η OpenAI θα παρέχει την τεχνολογία που επιτρέπει στους agents να αλληλεπιδρούν, να λαμβάνουν αποφάσεις και να ξεκινούν αγορές μέσω του ChatGPT. Η Visa, το μεγαλύτερο δίκτυο πληρωμών στον κόσμο εκτός Κίνας, θα αναλαμβάνει την έγκριση πληρωμών και την παρακολούθηση για απάτες.

«Καθώς οι AI agents γίνονται ενεργά μέλη της οικονομίας, η Visa επικεντρώνεται στο να διασφαλίσει ότι οι συναλλαγές είναι αξιόπιστες, ασφαλείς και ομαλές», δήλωσε ο Τζακ Φόρεστελ, επικεφαλής προϊόντων και στρατηγικής της εταιρείας.

Πώς θα λειτουργεί;

Μιλώντας σε εκδήλωση της εταιρείας στο Σαν Φρανσίσκο την Τετάρτη, ο Φόρεστελ έδωσε ως παράδειγμα έναν πελάτη που ζητά από το ChatGPT να βρει ασύρματα ακουστικά κάτω των 150 δολαρίων. Το chatbot θα εντοπίζει κατάλληλο προϊόν και θα το αγοράζει εκ μέρους του χρήστη.

Οι χρήστες θα συνδέουν τις κάρτες Visa τους στο ChatGPT για να ενεργοποιήσουν τις αγορές, με δικλείδες ασφαλείας όπως όρια δαπανών, απαιτούμενα στάδια έγκρισης και λίστα εγκεκριμένων εμπόρων, ώστε να προστατεύονται οι καταναλωτές και να μειώνεται ο κίνδυνος απάτης.

Ο Φόρεστελ δήλωσε ότι η Visa θα χειρίζεται τις διαφωνίες χρησιμοποιώντας τους ίδιους κανόνες που εφαρμόζει σε όλες τις συναλλαγές, όπως η επιβεβαίωση ότι ο καταναλωτής είχε πρόθεση να κάνει την αγορά και ότι ο έμπορος την επεξεργάστηκε σωστά.

Δεν πρόκειται για την πρώτη προσπάθεια της OpenAI στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Η εταιρεία είχε λανσάρει το Instant Checkout στα τέλη του περασμένου έτους, επιτρέποντας στο ChatGPT να αναζητά προϊόντα στο διαδίκτυο. Ωστόσο, η λειτουργία παρουσίαζε σφάλματα, δεν υιοθετήθηκε ευρέως από εμπόρους λόγω προμήθειας 4% και τελικά καταργήθηκε τον Μάρτιο.

Η Visa και η OpenAI δεν αποκάλυψαν τους οικονομικούς όρους της νέας συμφωνίας ούτε διευκρίνισαν αν υπάρχουν χρεώσεις για εμπόρους ή καταναλωτές.

Θα το εμπιστευτούν οι χρήστες;

Ο Φόρεστελ παραδέχθηκε ότι θα χρειαστεί χρόνος μέχρι οι καταναλωτές να εμπιστευτούν πλήρως τους AI agents για τις αγορές τους. Εκτίμησε ότι οι περισσότερες αρχικές συναλλαγές θα απαιτούν ακόμη ανθρώπινη έγκριση, με το σύστημα να στέλνει ειδοποιήσεις πριν την ολοκλήρωση μιας αγοράς.

«Βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου οι περισσότεροι άνθρωποι αισθάνονται άνετα με το κομμάτι της αναζήτησης προϊόντων», είπε, προσθέτοντας ότι το άλμα προς τις αυτόνομες αγορές «απαιτεί ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο εμπιστοσύνης».

Η μεγαλύτερη ανταγωνίστρια της Visa, η Mastercard, αναπτύσσει επίσης δικές της λειτουργίες αγορών με τεχνητή νοημοσύνη, αν και σε μικρότερη κλίμακα.

Η δική της προσέγγιση απευθύνεται κυρίως σε επιχειρήσεις και όχι σε καταναλωτές, επιτρέποντας σε AI agents να προμηθεύονται υπηρεσίες, όπως διαφήμιση, για λογαριασμό εταιρειών.

Πηγή: lifo.gr

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