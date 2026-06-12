Οι έφηβοι που δεν κοιμούνται καλά, απειλούνται με προβλήματα υγείας στα 20 τους

Οι ερευνητές της νέας μελέτης, που θα παρουσιαστεί στο ετήσιο συνέδριο SLEEP 2026, διαπίστωσαν ότι οι έφηβοι που εμφάνιζαν διαταραχές στον ύπνο τους στην ηλικία των 15 ετών είχαν σημαντικά αυξημένες πιθανότητες να χρειαστούν νοσηλεία με διανυκτέρευση περίπου 7 χρόνια αργότερα, στην ηλικία των 22 ετών. Η συσχέτιση παρέμεινε ισχυρή ακόμη και μετά την προσαρμογή για προηγούμενες νοσηλείες και τη συνολική κατάσταση της υγείας τους κατά την εφηβεία.

Ποιες συνήθειες ύπνου αύξησαν τον κίνδυνο

Η μελέτη βασίστηκε σε δεδομένα περισσότερων από 2.000 νέων που συμμετείχαν στη διαχρονική αμερικανική έρευνα Future of Families and Child Wellbeing Study. Οι συμμετέχοντες παρακολουθήθηκαν από την εφηβεία έως τη νεαρή ενήλικη ζωή, επιτρέποντας στους επιστήμονες να εξετάσουν τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο των συνηθειών ύπνου στην υγεία και την ευημερία τους.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι πιθανότητες νοσηλείας στη νεαρή ενήλικη ζωή ήταν:

Σχεδόν 2,5 φορές υψηλότερες για τους εφήβους που εμφάνιζαν αυξημένο «κοινωνικό jet lag» , δηλαδή σημαντικές διαφορές στο ωράριο ύπνου μεταξύ καθημερινών και Σαββατοκύριακων.

, δηλαδή σημαντικές διαφορές στο ωράριο ύπνου μεταξύ καθημερινών και Σαββατοκύριακων. Περίπου διπλάσιες για όσους παρουσίαζαν μεγάλη μεταβλητότητα στην ώρα που αποκοιμούνταν από νύχτα σε νύχτα.

από νύχτα σε νύχτα. Κατά 66% αυξημένες για όσους δυσκολεύονταν να αποκοιμηθούν τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα.

Αντίστοιχα, η πιο καθυστερημένη ώρα αφύπνισης στην ηλικία των 15 ετών συσχετίστηκε με 17% χαμηλότερες πιθανότητες καλής γενικής υγείας στα 22 χρόνια. Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι οι νεαροί ενήλικες με ασταθές πρόγραμμα ύπνου, περισσότερες διακοπές και αφυπνίσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας και συχνές δυσκολίες στην έλευση του ύπνου ανέφεραν χειρότερη συνολική υγεία. Επιπλέον, η δυσκολία στο να αποκοιμηθεί κανείς συνδέθηκε με χαμηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από τη ζωή.

Ο ύπνος ως επένδυση για το μέλλον

«Η βελτίωση της σταθερότητας του ύπνου και η αντιμετώπιση των συμπτωμάτων αϋπνίας στους νέους μπορεί να προστατεύσει την υγεία, την ευεξία και τη συνολική ποιότητα ζωής τους στη νεαρή ενήλικη ζωή», δήλωσε η επικεφαλής ερευνήτρια Gina Marie Mathew, ανώτερη μεταδιδακτορική συνεργάτιδα στο πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Stony Brook στη Νέα Υόρκη. Όπως σημείωσε, τα ευρήματα αναδεικνύουν τη σημασία της έγκαιρης παρέμβασης σε προβλήματα ύπνου, καθώς οι συνέπειές τους φαίνεται να επηρεάζουν πολλαπλές πτυχές της υγείας για χρόνια μετά την εφηβεία.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Ακαδημία Ιατρικής Ύπνου, ο καλός ύπνος δεν αφορά μόνο τη διάρκειά του, αλλά και την ποιότητα, τη σταθερότητα και τον σωστό χρονισμό του. Οι ειδικοί συστήνουν στους εφήβους ηλικίας 13 έως 18 ετών να κοιμούνται συστηματικά από 8 έως 10 ώρες κάθε βράδυ, ώστε να υποστηρίζεται η σωματική και ψυχική τους υγεία.

Το μήνυμα των ερευνητών είναι σαφές: ο ποιοτικός και σταθερός ύπνος στην εφηβεία δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά έναν σημαντικό παράγοντα που μπορεί να επηρεάσει την υγεία και την ποιότητα ζωής για πολλά χρόνια αργότερα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ