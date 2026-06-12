Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΑνακαλούνται σχεδόν 35.000 τούρτες και γλυκά – Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές - Ποια αγορά αφορά
ΔΙΕΘΝΗ

Ανακαλούνται σχεδόν 35.000 τούρτες και γλυκά – Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές - Ποια αγορά αφορά

 12.06.2026 - 10:19
Ανακαλούνται σχεδόν 35.000 τούρτες και γλυκά – Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές - Ποια αγορά αφορά

Ο FDA ανακοίνωσε την ανάκληση 34.779 συσκευασμένων γλυκών όπως τούρτες, κέικ, ρολά παντεσπάνι, cheesecakes και άλλα επιδόρπια που διακινούνται μέσω μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ και καταστημάτων τροφίμων. Η ανάκληση αφορά 23 διαφορετικούς κωδικούς προϊόντων της Galaxy RG Corp, μιας βιομηχανίας αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, και αποδόθηκε στη μη δήλωση των συνθετικών χρωστικών Yellow No. 5, Yellow No. 6 και Red No. 40 στην επισήμανση των προϊόντων.

Πιο αναλυτικά οι ποσότητες που ανακαλούνται είναι:

Ρολά παντεσπάνι / Swiss rolls: 14.539 τεμάχια

Τούρτες και μεγάλα κέικ: 13.564 τεμάχια

Πάστες (Marquesitas): 4.073 τεμάχια

Cheesecakes: 1.115 τεμάχια

Flan Cake: 423 τεμάχια

Tiramisu: 221 τεμάχια

Στα προϊόντα που ανακλήθηκαν περιλαμβάνονται διάφορες εκδοχές ρολών με καραμέλα ή γκουάβα, τρίχρωμα κέικ τύπου Napolitano, τούρτες καπουτσίνο, καρύδας, φράουλας, σοκολάτας, γκουάβας και μάνγκο, cheesecakes με διάφορες γεύσεις, τιραμισού και κέικ τύπου flan. Οι ποσότητες που επηρεάζονται κυμαίνονται από μερικές δεκάδες έως αρκετές χιλιάδες τεμάχια ανά κωδικό προϊόντος.

Η ανάκληση δεν σχετίζεται με μικροβιολογική επιμόλυνση, παρουσία παθογόνων μικροοργανισμών, ξένων σωμάτων ή χημική επιμόλυνση πέραν των εγκεκριμένων προσθέτων. Το πρόβλημα αφορά την επισήμανση και ειδικότερα τη μη αναγραφή συγκεκριμένων χρωστικών ουσιών που περιέχονταν στα προϊόντα. Η νομοθεσία τόσο στις ΗΠΟΑ όσο και στην ΕΕ, απαιτεί ορισμένες συνθετικές χρωστικές να αναφέρονται υποχρεωτικά στην ετικέτα με την ακριβή ονομασία τους, ανεξάρτητα από τη συγκέντρωση στην οποία χρησιμοποιούνται.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες οι χρωστικές Yellow No. 5, Yellow No. 6 και Red No. 40 ανήκουν στις πιστοποιημένες συνθετικές χρωστικές τροφίμων που εγκρίνονται από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA). Η χρήση τους επιτρέπεται σε ευρύ φάσμα τροφίμων υπό συγκεκριμένες προδιαγραφές καθαρότητας και παραγωγής. Κάθε παρτίδα των χρωστικών αυτών υπόκειται σε διαδικασία πιστοποίησης πριν διατεθεί στη βιομηχανία τροφίμων. Παρά τη νόμιμη χρήση τους, η παρουσία τους πρέπει να δηλώνεται στην επισήμανση ώστε οι καταναλωτές να γνωρίζουν ακριβώς τη σύνθεση του προϊόντος που αγοράζουν.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι ίδιες χρωστικές είναι επίσης εγκεκριμένες ως πρόσθετα τροφίμων. Η Yellow No. 5 αντιστοιχεί στην ταρτραζίνη (E102), η Yellow No. 6 στο Sunset Yellow FCF (E110) και η Red No. 40 στο Allura Red AC (E129). Η χρήση τους ρυθμίζεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1333/2008 για τα πρόσθετα τροφίμων και από σχετικές εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν τα ανώτατα επιτρεπόμενα επίπεδα χρήσης ανά κατηγορία τροφίμων. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπει επιπλέον ειδική επισήμανση για ορισμένες συνθετικές χρωστικές. Τα προϊόντα που περιέχουν E102, E110 ή E129 οφείλουν να φέρουν την ένδειξη ότι «μπορεί να έχει δυσμενή επίδραση στη δραστηριότητα και προσοχή των παιδιών». Η απαίτηση αυτή προέκυψε μετά από επιστημονικές αξιολογήσεις που εξέτασαν πιθανή συσχέτιση μεταξύ συγκεκριμένων χρωστικών και μεταβολών στη συμπεριφορά ορισμένων παιδιών.

Οι αξιολογήσεις ασφάλειας που έχουν πραγματοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), τον FDA και άλλους διεθνείς οργανισμούς δεν έχουν οδηγήσει σε γενική απαγόρευση των συγκεκριμένων χρωστικών. Ωστόσο έχουν καθοριστεί αποδεκτές ημερήσιες προσλήψεις και έχουν τεθεί αυστηρές προδιαγραφές χρήσης ώστε η έκθεση των καταναλωτών να παραμένει εντός ασφαλών ορίων.

Η ταρτραζίνη αποτελεί την περισσότερο μελετημένη από τις τρεις χρωστικές. Σε ορισμένα ευαίσθητα άτομα έχουν αναφερθεί αντιδράσεις υπερευαισθησίας όπως κνίδωση, δερματικά εξανθήματα, κνησμός και σπανιότερα αναπνευστικά συμπτώματα. Τα περιστατικά αυτά αφορούν μικρό ποσοστό του πληθυσμού, όμως η αναγραφή της χρωστικής στην ετικέτα επιτρέπει στα άτομα με γνωστή ευαισθησία να αποφεύγουν την κατανάλωσή της. Παρόμοιες αναφορές έχουν υπάρξει και για τις χρωστικές Sunset Yellow FCF και Allura Red AC. Σε άτομα με ιστορικό αλλεργιών ή δυσανεξιών έχουν καταγραφεί μεμονωμένα περιστατικά δερματικών αντιδράσεων ή άλλων συμπτωμάτων υπερευαισθησίας. Η πιθανότητα εμφάνισης σοβαρών αντιδράσεων θεωρείται χαμηλή, αλλά δεν μπορεί να αποκλειστεί πλήρως σε ευαίσθητους καταναλωτές.

Για τον γενικό πληθυσμό, η κατανάλωση προϊόντων που περιέχουν τις συγκεκριμένες χρωστικές σε επίπεδα εντός των εγκεκριμένων ορίων δεν αναμένεται να προκαλέσει άμεσες τοξικολογικές επιπτώσεις. Η βασική ανησυχία που προκύπτει από τη μη δήλωσή τους αφορά την απώλεια της δυνατότητας ενημερωμένης επιλογής του καταναλωτή και τη δυσκολία αποφυγής τους από άτομα που επιθυμούν ή χρειάζεται να περιορίσουν την έκθεσή τους. Από κανονιστική άποψη, η μη αναγραφή συστατικών ή προσθέτων στην ετικέτα συνιστά παράβαση των απαιτήσεων επισήμανσης τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ακριβής και πλήρης δήλωση των συστατικών αποτελεί θεμελιώδη απαίτηση της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, καθώς επιτρέπει τη διαφάνεια στην αγορά, τη σωστή ενημέρωση των καταναλωτών και τη διαχείριση κινδύνων που σχετίζονται με αλλεργίες, δυσανεξίες ή άλλες διατροφικές επιλογές.

Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί προϊόντα των συγκεκριμένων παρτίδων κλήθηκαν να ελέγξουν τους κωδικούς και τις ημερομηνίες λήξης που περιλαμβάνονται στην ανάκληση και η σύσταση σε όσους γνωρίζουν ότι παρουσιάζουν ευαισθησία στις συγκεκριμένες χρωστικές είναι να τις αποφεύγουν και να μην καταναλώσουν τα προϊόντα. Οι υπόλοιποι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνήσουν με το σημείο αγοράς ή με την εταιρεία για οδηγίες σχετικά με επιστροφή, αντικατάσταση ή αποζημίωση, σύμφωνα με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για τις ανακλήσεις τροφίμων.

Πηγή: cibum.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σκληρό βίντεο: Πιλότος κατέγραψε τη σοκαριστική στιγμή που αλεξιπτωτιστής χάνει τον έλεγχο και βρίσκει τραγικό θάνατο
Θρίλερ με τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Ο Τραμπ βλέπει υπογραφή το Σαββατοκύριακο, η Τεχεράνη επιμένει ότι «τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί»
Έβαλε την κοπέλα του να αλλάξει λάστιχο μέσα στη βροχή: Το viral βίντεο που διχάζει το διαδίκτυο
Σημαντική εξέλιξη: Κύπρος, Ελλάδα, Ισραήλ και ΗΠΑ ενισχύουν την ενεργειακή τους συνεργασία
Αποκαλυπτικό: «Προσλαμβάνονται ναυαγοσώστες με ληγμένα διπλώματα» - «Στο κόκκινο» η έλλειψη προσωπικού
Airbnb εναντίον ξενοδοχείων: Η «μάχη» του καλοκαιριού στη σκιά των νέων κανονισμών και των τουριστικών ανατροπών

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ryanair: Έρευνα για επιπλέον χρεώσεις σε γονείς που θέλουν να κάτσουν δίπλα στα παιδιά τους - Η απάντηση της αεροπορικής

 12.06.2026 - 10:15
Επόμενο άρθρο

Οι έφηβοι που δεν κοιμούνται καλά, απειλούνται με προβλήματα υγείας στα 20 τους

 12.06.2026 - 10:42
Νέα συνάντηση ΠτΔ με Ολγκίν στο Προεδρικό - Βλέπει αύριο τον Έρχιουρμαν η απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ

Νέα συνάντηση ΠτΔ με Ολγκίν στο Προεδρικό - Βλέπει αύριο τον Έρχιουρμαν η απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ

Στις 5 το απόγευμα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η νέα κατ' ιδίαν συνάντηση της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, στο Προεδρικό Μέγαρο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Νέα συνάντηση ΠτΔ με Ολγκίν στο Προεδρικό - Βλέπει αύριο τον Έρχιουρμαν η απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ

Νέα συνάντηση ΠτΔ με Ολγκίν στο Προεδρικό - Βλέπει αύριο τον Έρχιουρμαν η απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ

  •  12.06.2026 - 07:21
VIDEOGATE: Εκτός κάδρου το Προεδρικό, «φωτογραφίζουν» γνωστό επιχειρηματία – Γιατί πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι

VIDEOGATE: Εκτός κάδρου το Προεδρικό, «φωτογραφίζουν» γνωστό επιχειρηματία – Γιατί πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι

  •  12.06.2026 - 11:54
Κατεδαφίζονται άλλες δύο επικίνδυνες κατοικίες στη Λάρνακα - Γίνονται ενέργειες για 35 οικοδομές

Κατεδαφίζονται άλλες δύο επικίνδυνες κατοικίες στη Λάρνακα - Γίνονται ενέργειες για 35 οικοδομές

  •  12.06.2026 - 09:43
Αποκαλυπτικό: «Προσλαμβάνονται ναυαγοσώστες με ληγμένα διπλώματα» - «Στο κόκκινο» η έλλειψη προσωπικού

Αποκαλυπτικό: «Προσλαμβάνονται ναυαγοσώστες με ληγμένα διπλώματα» - «Στο κόκκινο» η έλλειψη προσωπικού

  •  12.06.2026 - 06:26
Νέα οικονομική ανάσα: Άνοιξαν οι αιτήσεις για δύο επιδόματα - Δείτε αν είστε δικαιούχοι και πότε μπαίνουν τα χρήματα

Νέα οικονομική ανάσα: Άνοιξαν οι αιτήσεις για δύο επιδόματα - Δείτε αν είστε δικαιούχοι και πότε μπαίνουν τα χρήματα

  •  12.06.2026 - 09:16
Ryanair: Έρευνα για επιπλέον χρεώσεις σε γονείς που θέλουν να κάτσουν δίπλα στα παιδιά τους - Η απάντηση της αεροπορικής

Ryanair: Έρευνα για επιπλέον χρεώσεις σε γονείς που θέλουν να κάτσουν δίπλα στα παιδιά τους - Η απάντηση της αεροπορικής

  •  12.06.2026 - 10:15
Όταν η παιδική χαρά γίνεται παγίδα: Έντονη ανησυχία για την κατάσταση πάρκου στη Λεμεσό - Δείτε φωτογραφίες

Όταν η παιδική χαρά γίνεται παγίδα: Έντονη ανησυχία για την κατάσταση πάρκου στη Λεμεσό - Δείτε φωτογραφίες

  •  12.06.2026 - 09:30
VIDEO: Τρόμος για λουόμενους - Φίδια «εισέβαλαν» σε κυπριακή παραλία

VIDEO: Τρόμος για λουόμενους - Φίδια «εισέβαλαν» σε κυπριακή παραλία

  •  12.06.2026 - 08:22

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα