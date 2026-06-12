Ανακαλούνται σχεδόν 35.000 τούρτες και γλυκά – Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές - Ποια αγορά αφορά

Πιο αναλυτικά οι ποσότητες που ανακαλούνται είναι:

Ρολά παντεσπάνι / Swiss rolls: 14.539 τεμάχια

Τούρτες και μεγάλα κέικ: 13.564 τεμάχια

Πάστες (Marquesitas): 4.073 τεμάχια

Cheesecakes: 1.115 τεμάχια

Flan Cake: 423 τεμάχια

Tiramisu: 221 τεμάχια

Στα προϊόντα που ανακλήθηκαν περιλαμβάνονται διάφορες εκδοχές ρολών με καραμέλα ή γκουάβα, τρίχρωμα κέικ τύπου Napolitano, τούρτες καπουτσίνο, καρύδας, φράουλας, σοκολάτας, γκουάβας και μάνγκο, cheesecakes με διάφορες γεύσεις, τιραμισού και κέικ τύπου flan. Οι ποσότητες που επηρεάζονται κυμαίνονται από μερικές δεκάδες έως αρκετές χιλιάδες τεμάχια ανά κωδικό προϊόντος.

Η ανάκληση δεν σχετίζεται με μικροβιολογική επιμόλυνση, παρουσία παθογόνων μικροοργανισμών, ξένων σωμάτων ή χημική επιμόλυνση πέραν των εγκεκριμένων προσθέτων. Το πρόβλημα αφορά την επισήμανση και ειδικότερα τη μη αναγραφή συγκεκριμένων χρωστικών ουσιών που περιέχονταν στα προϊόντα. Η νομοθεσία τόσο στις ΗΠΟΑ όσο και στην ΕΕ, απαιτεί ορισμένες συνθετικές χρωστικές να αναφέρονται υποχρεωτικά στην ετικέτα με την ακριβή ονομασία τους, ανεξάρτητα από τη συγκέντρωση στην οποία χρησιμοποιούνται.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες οι χρωστικές Yellow No. 5, Yellow No. 6 και Red No. 40 ανήκουν στις πιστοποιημένες συνθετικές χρωστικές τροφίμων που εγκρίνονται από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA). Η χρήση τους επιτρέπεται σε ευρύ φάσμα τροφίμων υπό συγκεκριμένες προδιαγραφές καθαρότητας και παραγωγής. Κάθε παρτίδα των χρωστικών αυτών υπόκειται σε διαδικασία πιστοποίησης πριν διατεθεί στη βιομηχανία τροφίμων. Παρά τη νόμιμη χρήση τους, η παρουσία τους πρέπει να δηλώνεται στην επισήμανση ώστε οι καταναλωτές να γνωρίζουν ακριβώς τη σύνθεση του προϊόντος που αγοράζουν.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι ίδιες χρωστικές είναι επίσης εγκεκριμένες ως πρόσθετα τροφίμων. Η Yellow No. 5 αντιστοιχεί στην ταρτραζίνη (E102), η Yellow No. 6 στο Sunset Yellow FCF (E110) και η Red No. 40 στο Allura Red AC (E129). Η χρήση τους ρυθμίζεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1333/2008 για τα πρόσθετα τροφίμων και από σχετικές εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν τα ανώτατα επιτρεπόμενα επίπεδα χρήσης ανά κατηγορία τροφίμων. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπει επιπλέον ειδική επισήμανση για ορισμένες συνθετικές χρωστικές. Τα προϊόντα που περιέχουν E102, E110 ή E129 οφείλουν να φέρουν την ένδειξη ότι «μπορεί να έχει δυσμενή επίδραση στη δραστηριότητα και προσοχή των παιδιών». Η απαίτηση αυτή προέκυψε μετά από επιστημονικές αξιολογήσεις που εξέτασαν πιθανή συσχέτιση μεταξύ συγκεκριμένων χρωστικών και μεταβολών στη συμπεριφορά ορισμένων παιδιών.

Οι αξιολογήσεις ασφάλειας που έχουν πραγματοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), τον FDA και άλλους διεθνείς οργανισμούς δεν έχουν οδηγήσει σε γενική απαγόρευση των συγκεκριμένων χρωστικών. Ωστόσο έχουν καθοριστεί αποδεκτές ημερήσιες προσλήψεις και έχουν τεθεί αυστηρές προδιαγραφές χρήσης ώστε η έκθεση των καταναλωτών να παραμένει εντός ασφαλών ορίων.

Η ταρτραζίνη αποτελεί την περισσότερο μελετημένη από τις τρεις χρωστικές. Σε ορισμένα ευαίσθητα άτομα έχουν αναφερθεί αντιδράσεις υπερευαισθησίας όπως κνίδωση, δερματικά εξανθήματα, κνησμός και σπανιότερα αναπνευστικά συμπτώματα. Τα περιστατικά αυτά αφορούν μικρό ποσοστό του πληθυσμού, όμως η αναγραφή της χρωστικής στην ετικέτα επιτρέπει στα άτομα με γνωστή ευαισθησία να αποφεύγουν την κατανάλωσή της. Παρόμοιες αναφορές έχουν υπάρξει και για τις χρωστικές Sunset Yellow FCF και Allura Red AC. Σε άτομα με ιστορικό αλλεργιών ή δυσανεξιών έχουν καταγραφεί μεμονωμένα περιστατικά δερματικών αντιδράσεων ή άλλων συμπτωμάτων υπερευαισθησίας. Η πιθανότητα εμφάνισης σοβαρών αντιδράσεων θεωρείται χαμηλή, αλλά δεν μπορεί να αποκλειστεί πλήρως σε ευαίσθητους καταναλωτές.

Για τον γενικό πληθυσμό, η κατανάλωση προϊόντων που περιέχουν τις συγκεκριμένες χρωστικές σε επίπεδα εντός των εγκεκριμένων ορίων δεν αναμένεται να προκαλέσει άμεσες τοξικολογικές επιπτώσεις. Η βασική ανησυχία που προκύπτει από τη μη δήλωσή τους αφορά την απώλεια της δυνατότητας ενημερωμένης επιλογής του καταναλωτή και τη δυσκολία αποφυγής τους από άτομα που επιθυμούν ή χρειάζεται να περιορίσουν την έκθεσή τους. Από κανονιστική άποψη, η μη αναγραφή συστατικών ή προσθέτων στην ετικέτα συνιστά παράβαση των απαιτήσεων επισήμανσης τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ακριβής και πλήρης δήλωση των συστατικών αποτελεί θεμελιώδη απαίτηση της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, καθώς επιτρέπει τη διαφάνεια στην αγορά, τη σωστή ενημέρωση των καταναλωτών και τη διαχείριση κινδύνων που σχετίζονται με αλλεργίες, δυσανεξίες ή άλλες διατροφικές επιλογές.

Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί προϊόντα των συγκεκριμένων παρτίδων κλήθηκαν να ελέγξουν τους κωδικούς και τις ημερομηνίες λήξης που περιλαμβάνονται στην ανάκληση και η σύσταση σε όσους γνωρίζουν ότι παρουσιάζουν ευαισθησία στις συγκεκριμένες χρωστικές είναι να τις αποφεύγουν και να μην καταναλώσουν τα προϊόντα. Οι υπόλοιποι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνήσουν με το σημείο αγοράς ή με την εταιρεία για οδηγίες σχετικά με επιστροφή, αντικατάσταση ή αποζημίωση, σύμφωνα με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για τις ανακλήσεις τροφίμων.

Πηγή: cibum.gr