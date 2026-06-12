Ταχύτερες και ευέλικτες μετακινήσεις για τους Κύπριους ταξιδιώτες - Από την Αθήνα στα ελληνικά νησιά σε λίγα λεπτά

Η νέα υπηρεσία παρέχεται από τη Zela Jet μέσω του δικινητήριου ελικοπτέρου Agusta 109C, το οποίο έχει ως βάση την Αθήνα και θα εκτελεί αποκλειστικά πτήσεις εσωτερικού, εξυπηρετώντας ταξιδιώτες που επιθυμούν να μετακινηθούν γρήγορα και ευέλικτα μεταξύ της ηπειρωτικής Ελλάδας και των νησιωτικών προορισμών.

Οι Κύπριοι συγκαταλέγονται διαχρονικά μεταξύ των πιο συχνών επισκεπτών της Ελλάδας και ιδιαίτερα των ελληνικών νησιών. Η νέα υπηρεσία έρχεται να προσφέρει μια επιπλέον επιλογή μετακίνησης για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν περισσότερους από έναν προορισμούς κατά τη διάρκεια των διακοπών τους, αξιοποιώντας στο έπακρο τον διαθέσιμο χρόνο τους.

Το Agusta 109C αποτελεί ένα αξιόπιστο δικινητήριο ελικόπτερο, με δυνατότητα μεταφοράς έως επτά επιβατών. Διαθέτει άνετη καμπίνα επιβατών και τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση πτήσεων μεταξύ νησιωτικών και ηπειρωτικών προορισμών.

Μέσω της υπηρεσίας, οι επιβάτες μπορούν να ταξιδέψουν προς τη Μύκονο, τη Σαντορίνη, την Πάρο, τη Νάξο, τη Μήλο, την Κρήτη, τη Ζάκυνθο, την Κέρκυρα, καθώς και προς δεκάδες ακόμη νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου.

Οι απευθείας πτήσεις συμβάλλουν στη σημαντική μείωση του χρόνου μετακίνησης σε σχέση με τα συμβατικά μέσα μεταφοράς, διευκολύνοντας τη μετάβαση μεταξύ διαφορετικών προορισμών ακόμη και μέσα στην ίδια ημέρα. Παράλληλα, προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία στον προγραμματισμό των ταξιδιών, τόσο για ιδιώτες όσο και για επαγγελματίες επισκέπτες.

Κατά τη διάρκεια της πτήσης, οι επιβάτες έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν από αέρος τη μοναδική γεωμορφολογία της Ελλάδας, τα νησιωτικά συμπλέγματα του Αιγαίου και του Ιονίου και τις χαρακτηριστικές ακτογραμμές που συνθέτουν το ελληνικό τοπίο.

Με τη νέα αυτή υπηρεσία, η Zela Jet ενισχύει τις διαθέσιμες επιλογές μετακίνησης μεταξύ των ελληνικών προορισμών, ανταποκρινόμενη στη ζήτηση για γρήγορες, ευέλικτες και εξατομικευμένες ταξιδιωτικές λύσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Zela Jet.

www.zelajet.com | [email protected]

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