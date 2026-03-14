 14.03.2026 - 16:41
Έχει κι αυτό τη... σημασία του - Το λάθος που κάνουμε στην τουαλέτα - Πώς πρέπει να καθόμαστε

Όταν πηγαίνουμε τουαλέτα, πρέπει να σηκώνουμε τα γόνατά μας πάνω από τη μέση μας, συμβουλεύει η Dr. Trisha Pasricha, γαστρεντερολόγος, γιατρός στο Beth Israel Deaconess Medical Center στην Βοστώνη και επίκουρη καθηγήτρια ιατρικής στη Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ.

Όπως εξηγεί: «Το παχύ έντερο είναι ένας μακρύς σωλήνας και στο τέλος του βρίσκεται ο ορθός. Ένας άλλος μυς που ονομάζεται ηβοορθικός μυς, λειτουργεί σαν σφεντόνα που σφίγγει το παχύ έντερο και το κλείνει. Έτσι, όταν καθόμαστε στην τουαλέτα, σε μια γωνία 90 μοιρών, σαν να καθόμαστε σε καρέκλα, αυτός ο μυς, ο οποίος είναι πολύ σφιχτός, μας εμποδίζει. Αλλά όταν κάνουμε squat (βαθύ κάθισμα), αυτός ο σωλήνας ισιώνει ξανά, επειδή αυτή η «σφεντόνα» χαλαρώνει».

 
 
 
Ωστόσο, η Dr. Pasricha, εξηγεί ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε squat, όταν πηγαίνουμε τουαλέτα, το μόνο που χρειάζεται είναι να σηκώσουμε τα γόνατα μας πάνω από την μέση μας. «Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα σκαμπό, ή μια στοίβα βιβλίων, ή τακούνια, ό,τι σας κάνει να νιώθετε πιο άνετα».

«Σύμφωνα με μελέτες, ακόμη και οι άνθρωποι που δεν έχουν προβλήματα δυσκοιλιότητας, χρησιμοποιώντας αυτή την τεχνική, ανακαλύπτουν ότι μπορούν να πηγαίνουν στην τουαλέτα με μεγαλύτερη ευκολία», κατέληξε η Dr. Pasricha.

 

