Το κρυφό κόλπο του Gmail που σου δίνει άπειρες διευθύνσεις δωρεάν

Το κόλπο με τις τελείες

Το Gmail αγνοεί τελείως τις τελείες μέσα στη διεύθυνσή σου. Αν το ID σου είναι [email protected], τότε οι μορφές [email protected] ή [email protected] θεωρούνται από το Gmail απολύτως ίδιες — όλα τα emails φτάνουν κανονικά σε σένα. Μπορείς να βάλεις όσες τελείες θες, σε όποιο σημείο θες, χωρίς καμία διαφορά στην παράδοση. Πρόκειται για συμπεριφορά που η Google έχει επιβεβαιώσει επίσημα, με παλιά ανακοίνωση από το blog του Gmail ήδη από το 2008.

Το ενδιαφέρον είναι ότι τα υπόλοιπα sites δεν το ξέρουν αυτό. Ένα streaming ή ένα ηλεκτρονικό κατάστημα βλέπει το [email protected] ως εντελώς διαφορετική διεύθυνση από το [email protected]. Έτσι μπορείς να εμφανίζεσαι ως νέος χρήστης εκεί όπου είχες ήδη δώσει τη διεύθυνσή σου — χρήσιμο, για παράδειγμα, όταν μια υπηρεσία έχει προσφορά μόνο για νέους συνδρομητές.



Το κόλπο με το σύμβολο +

Η δεύτερη μέθοδος είναι το λεγόμενο plus addressing. Προσθέτεις ένα + και οποιονδήποτε συνδυασμό γραμμάτων ή αριθμών μετά το όνομα χρήστη σου, και το μήνυμα παραδίδεται ξανά κανονικά στο κανονικό σου inbox. Για παράδειγμα, το [email protected] στέλνει τα emails στην κύρια διεύθυνση, αλλά σου δίνει μια μοναδική παραλλαγή για κάθε εγγραφή.

Πέρα από την ευελιξία, το + έχει και μια πρακτική χρήση ασφαλείας: σου δείχνει ποιος μοιράζεται τα στοιχεία σου. Αν δώσεις σε ένα κατάστημα τη διεύθυνση [email protected] και αργότερα δεις spam να φτάνει σε αυτή ακριβώς την παραλλαγή, ξέρεις με σιγουριά από πού διέρρευσε η διεύθυνσή σου. Είναι ένας απλός τρόπος να εντοπίζεις ποιες υπηρεσίες πουλάνε τα δεδομένα σου σε τρίτους.



Πώς να το χρησιμοποιήσεις

Δεν χρειάζεται καμία εγκατάσταση ή ρύθμιση — αρκεί να θυμάσαι τον τρόπο γραφής.

Τελείες: πρόσθεσε μία ή περισσότερες τελείες οπουδήποτε μέσα στο όνομα χρήστη.

Σύμβολο +: πρόσθεσε το + και μια λέξη πριν το @, π.χ. [email protected].

Προσοχή: το + πρέπει πάντα να μπαίνει πριν το @. Μορφές όπως [email protected] δεν δουλεύουν.

Και οι δύο μέθοδοι μπορούν να συνδυαστούν με φίλτρα, ώστε τα μηνύματα κάθε παραλλαγής να ταξινομούνται αυτόματα σε ξεχωριστές ετικέτες ή φακέλους.



Η άποψή στο Techblog

Αυτά τα δύο κόλπα δεν είναι κάποια νέα δυνατότητα — υπάρχουν δεκαετίες — αλλά παραμένουν άγνωστα στους περισσότερους που τα έχουν μπροστά τους κάθε μέρα. Η πραγματική τους αξία σήμερα δεν είναι τόσο το να ξεγελάς προσφορές, όσο το να ξέρεις ποια υπηρεσία διέρρευσε τη διεύθυνσή σου όταν αρχίσει να σε βομβαρδίζει spam. Είναι ένα δωρεάν εργαλείο που σου δίνει λίγο παραπάνω έλεγχο πάνω στα δεδομένά σου, χωρίς να αλλάξεις τίποτα στον λογαριασμό σου.

Πηγή: techblog.gr