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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σοκ στα Τελωνεία - Μυστήριο με δέμα προς Μονή της Κύπρου: Βρήκαν γλειφιτζούρια κάνναβης και προϊόντα μαϊμού - Βίντεο

 12.06.2026 - 12:12
Σοκ στα Τελωνεία - Μυστήριο με δέμα προς Μονή της Κύπρου: Βρήκαν γλειφιτζούρια κάνναβης και προϊόντα μαϊμού - Βίντεο

Μεγάλη ποσότητα γλειφιτζουριών κάνναβης αλλά και προϊόντων που φέρονται να αποτελούν απομιμήσεις γνωστών εμπορικών σημάτων εντόπισαν λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων, έπειτα από έλεγχο σε τρία εμπορευματοκιβώτια που έφτασαν στην Κύπρο από την Ελλάδα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση», ο Εκπρόσωπος Τύπου του Τμήματος Τελωνείων, Γιώργος Κωνσταντίνου, ανέφερε ότι ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των συντονισμένων ενεργειών με την ΥΚΑΝ για πάταξη της εισαγωγής ναρκωτικών και παράνομων προϊόντων στη χώρα. Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν 1.440 γλειφιτζούρια κάνναβης διαφόρων γεύσεων, τα οποία κατακρατήθηκαν και στάλθηκαν για επιστημονικές εξετάσεις στο Γενικό Χημείο του Κράτους.

Παράλληλα, οι λειτουργοί εντόπισαν μεγάλη ποσότητα παιδικών παιχνιδιών γνωστών επωνυμιών, τα οποία εκ πρώτης όψεως φαίνεται να παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Επίσης, σε κιβώτιο που είχε δηλωθεί ως αποστολή με προσωπικά αντικείμενα και ως παραλήπτρια αναγραφόταν η «Ιερά Μονή Ειρήνης του Χρυσοβαλάντου», βρέθηκαν αρώματα και γυαλιά ηλίου γνωστών brands, τα οποία επίσης εξετάζονται ως ύποπτα προϊόντα απομίμησης.

Όπως εξήγησε ο κ. Κωνσταντίνου, η αναγραφή θρησκευτικού ιδρύματος ως παραλήπτη σε αποστολή που δηλωνόταν ως προσωπικά αντικείμενα ήταν ένα από τα στοιχεία που κίνησαν τις υποψίες των τελωνειακών λειτουργών και οδήγησαν σε πιο εξονυχιστικό έλεγχο του φορτίου.

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