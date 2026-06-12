Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΤι κρύβουν οι σάκοι μεταφοράς των delivery στην Κύπρο – Εντοπίστηκαν παθογόνα μικρόβια
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τι κρύβουν οι σάκοι μεταφοράς των delivery στην Κύπρο – Εντοπίστηκαν παθογόνα μικρόβια

 12.06.2026 - 14:45
Τι κρύβουν οι σάκοι μεταφοράς των delivery στην Κύπρο – Εντοπίστηκαν παθογόνα μικρόβια

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών προέβη σε εργαστηριακό έλεγχο σε σάκους μεταφοράς τροφίμων, ο οποίος έδειξε την παρουσία παθογόνων οργανισμών, οι οποίοι δύνανται να προκαλέσουν τροφική δηλητηρίαση, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, Μάριος Δρουσιώτης, σημειώνοντς πως οι εταιρείες διανομής τροφίμων μπορούν να υποχρεώσουν τους διανομείς να τηρούν τους κανόνες υγιεινής.

Ερωτηθείς από το ΚΥΠΕ ο κ. Δρουσιώτης είπε πως στον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών έφθασαν παράπονα σε σχέση με την υγιεινή στα κιβώτια μεταφοράς των τροφίμων στα οχήματα των διανομέων φαγητού με αναφορές πως αυτά δεν ήταν καθαρά. «Το βλέπεις αυτό το πράγμα εξωτερικά, αλλά δεν ξέρεις εσωτερικά τι συμβαίνει. Λογικό είναι να υποθέσεις ότι η κατάσταση θα είναι ανάλογη και από μέσα», επεσήμανε.

Ο κ. Δρουσιώτης ανέφερε ότι, έπειτα από τα παράπονα που έλαβε ο Σύνδεσμος, επικοινώνησε με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες που είναι η αρμόδια αρχή για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και για τον έλεγχο των κιβωτίων μεταφοράς τροφίμων. Ο προϊστάμενος των Υγειονομικών Υπηρεσιών τού είπε, ανέφερε, ότι είναι ενήμερος για το ζήτημα και ότι θα το δρομολογήσει ώστε να γίνουν οι απαιτούμενοι έλεγχοι.

Ο Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών διευκρίνισε ότι η επικοινωνία του με τον προϊστάμενο των Υγειονομικών Υπηρεσιών έγινε πριν το συμβάν με την τροφική δηλητηρίαση σε γαμήλια δεξίωση στη Λεμεσό. Μετά το συμβάν, «τα πράγματα έχουν πιεστεί και σε αυτόν τον τομέα πλέον», συμπλήρωσε.

«Ως Σύνδεσμος, πέραν από τα παράπονα, προχωρήσαμε και σε εργαστηριακό έλεγχο σε δυο σάκους μεταφοράς τροφίμων», ανέφερε. Ο έλεγχος έγινε σε διαπιστευμένο εργαστήριο και έδειξε την παρουσία τριών διαφορετικών παθογόνων οργανισμών, οι οποίοι δύνανται να προκαλέσουν τροφική δηλητηρίαση, σημείωσε. «Τα συμπεράσματα του εργαστηριακού ελέγχου είναι ότι τα τρόφιμα είναι ακατάλληλα από υγιεινής άποψης για μεταφορά», πρόσθεσε.

«Εμείς ως Σύνδεσμος δεν έχουμε εξουσία να σταματήσουμε διανομέα φαγητού και να κάνουμε ελέγχους, διότι είμαστε μία εθελοντική οργάνωση. Κάναμε αυτόν τον έλεγχο για να επιβεβαιώσουμε αυτά που ακούγαμε και βλέπαμε», δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Μάριος Δρουσιώτης. Έπειτα από αυτό, συνέχισε, οι Υγειονομικές Υπηρεσίες έστειλαν επιστολή στην ΟΕΒ, της οποίας μέλη είναι οι εταιρείες διανομής τροφίμων. Στην επιστολή τους, οι Υγειονομικές Υπηρεσίες συνιστούσαν στις εταιρείες αυτά που πρέπει να κάνουν ώστε να συμμορφωθούν με τους κανόνες υγιεινής, σημείωσε.

Το θέμα έμεινε ως εδώ, όμως σε αυτήν την αλυσίδα εμπλέκονται 3 διαφορετικοί παράγοντες, επεσήμανε ο Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών. Οι παράγοντες αυτοί είναι η επιχείρηση που παρασκευάζει το τρόφιμο, η εταιρεία διανομής και ο ίδιος ο διανομέας, πρόσθεσε.

Ο κ. Δρουσιώτης εξήγησε ότι οι διανομείς δεν εργάζονται στην πλατφόρμα διανομής που αναγράφεται στη συσκευασία του τροφίμου, αλλά οι πλατφόρμες διανομής αγοράζουν υπηρεσίες από αυτούς τους ανθρώπους. Σημείωσε ότι την πρωταρχική ευθύνη φέρουν οι πλατφόρμες διανομής, δευτερευόντως οι διανομείς και τέλος η επιχείρηση που παρασκευάζει τρόφιμα και τα διανέμει μέσω της πλατφόρμας.

«Δόθηκε ευρεία δημοσιότητα και ίσως γίνει κάτι. Εμείς από τον εργαστηριακό έλεγχο (που κάναμε) είδαμε ότι είναι απαράδεκτη η κατάσταση των 2 κιβωτίων που ελέγξαμε. Είναι σοβαρό το θέμα», τόνισε.

«Υπήρξαν κάποιοι που ισχυρίστηκαν ότι τα τρόφιμα είναι συσκευασμένα και δεν έρχονται σε απευθείας επαφή με το περιβάλλον εντός του κιβωτίου. Το γεγονός ότι τα τρόφιμα είναι συσκευασμένα δεν εξαλείφει τον κίνδυνο της τροφικής δηλητηρίασης, απλώς τον μειώνει», ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Μάριος Δρουσιώτης, υπογραμμίζοντας ότι οι διανομείς οφείλουν σε τακτά χρονικά διαστήματα να πλένουν και να απολυμαίνουν τα κιβώτια μεταφοράς τροφίμων.

«Η εταιρεία μεταφοράς συμβάλλεται με αυτούς τους ανθρώπους, αλλά δεν δίνει την απαιτούμενη σημασία, κυρίως επειδή είναι αλλοδαποί. Άρα, εάν οι εταιρείες μεταφοράς συμμορφωθούν, μπορούν να υποχρεώσουν τους διανομείς να τηρούν τους κανόνες υγιεινής», κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σκληρό βίντεο: Πιλότος κατέγραψε τη σοκαριστική στιγμή που αλεξιπτωτιστής χάνει τον έλεγχο και βρίσκει τραγικό θάνατο
Θρίλερ με τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Ο Τραμπ βλέπει υπογραφή το Σαββατοκύριακο, η Τεχεράνη επιμένει ότι «τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί»
Έβαλε την κοπέλα του να αλλάξει λάστιχο μέσα στη βροχή: Το viral βίντεο που διχάζει το διαδίκτυο
Σημαντική εξέλιξη: Κύπρος, Ελλάδα, Ισραήλ και ΗΠΑ ενισχύουν την ενεργειακή τους συνεργασία
Αποκαλυπτικό: «Προσλαμβάνονται ναυαγοσώστες με ληγμένα διπλώματα» - «Στο κόκκινο» η έλλειψη προσωπικού
Airbnb εναντίον ξενοδοχείων: Η «μάχη» του καλοκαιριού στη σκιά των νέων κανονισμών και των τουριστικών ανατροπών

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Οδηγοί προσοχή: Αυξημένη τροχαία κίνηση σε αυτό το σημείο το Σαββατοκύριακο - Οι συστάσεις της Αστυνομίας

 12.06.2026 - 14:32
Επόμενο άρθρο

«Όχι» από το Ανώτατο στον Τυχικό: Απέτυχε η προσπάθεια να «παγώσει» την εκλογή νέου Μητροπολίτη Πάφου

 12.06.2026 - 14:58
«Μπάχαλο» με τις Επιτροπές στη Βουλή: Μετωπική ΑΚΕΛ κατά Αννίτας για «δώρα» σε ΕΛΑΜ και ΔΗΚΟ

«Μπάχαλο» με τις Επιτροπές στη Βουλή: Μετωπική ΑΚΕΛ κατά Αννίτας για «δώρα» σε ΕΛΑΜ και ΔΗΚΟ

Στις 16 διατηρούνται οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές - όσες ήταν και στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο - όπως αποφάσισε κατά πλειοψηφία την Παρασκευή η Επιτροπή Επιλογής της Βουλής, η οποία ταυτόχρονα αποφάσισε για το τρόπο διαμοιρασμού των Προεδριών των Επιτροπών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«Μπάχαλο» με τις Επιτροπές στη Βουλή: Μετωπική ΑΚΕΛ κατά Αννίτας για «δώρα» σε ΕΛΑΜ και ΔΗΚΟ

«Μπάχαλο» με τις Επιτροπές στη Βουλή: Μετωπική ΑΚΕΛ κατά Αννίτας για «δώρα» σε ΕΛΑΜ και ΔΗΚΟ

  •  12.06.2026 - 13:03
VIDEOGATE: Εκτός κάδρου το Προεδρικό, «φωτογραφίζουν» γνωστό επιχειρηματία – Γιατί πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι

VIDEOGATE: Εκτός κάδρου το Προεδρικό, «φωτογραφίζουν» γνωστό επιχειρηματία – Γιατί πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι

  •  12.06.2026 - 11:54
Διαδικασία εξπρές: Απολύθηκε ο δόκιμος αστυνομικός που εντοπίστηκε με φιαλίδια αναβολικών ουσιών

Διαδικασία εξπρές: Απολύθηκε ο δόκιμος αστυνομικός που εντοπίστηκε με φιαλίδια αναβολικών ουσιών

  •  12.06.2026 - 13:06
Υπόθεση Τρομοκρατίας: Γιατί αφέθηκε ελεύθερος ο 54χρονος – Οι «τρύπες» στο μαρτυρικό υλικό

Υπόθεση Τρομοκρατίας: Γιατί αφέθηκε ελεύθερος ο 54χρονος – Οι «τρύπες» στο μαρτυρικό υλικό

  •  12.06.2026 - 13:23
Στο κελί 41χρονος για σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα

Στο κελί 41χρονος για σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα

  •  12.06.2026 - 14:07
Οι φωτογραφίες από τη Λάρνακα που εξοργίζουν: «Αφήνουν εστίες μόλυνσης έξω από σπίτια και επιχειρήσεις»

Οι φωτογραφίες από τη Λάρνακα που εξοργίζουν: «Αφήνουν εστίες μόλυνσης έξω από σπίτια και επιχειρήσεις»

  •  12.06.2026 - 12:56
Συγκλονίζει μητέρα: Θέλει να φέρει τη σορό του παιδιού της στην Κύπρο - Η δραματική έκκληση της οικογένειας του Μιχάλη που σκοτώθηκε στο Λονδίνο

Συγκλονίζει μητέρα: Θέλει να φέρει τη σορό του παιδιού της στην Κύπρο - Η δραματική έκκληση της οικογένειας του Μιχάλη που σκοτώθηκε στο Λονδίνο

  •  12.06.2026 - 13:44
Περιστατικό σε πτήση Λάρνακα–Αθήνα: Κύπριος μαθητής ζήτησε να κατέβει από το αεροπλάνο – Αυτό που έκαναν οι καθηγητές του συγκίνησε όλους

Περιστατικό σε πτήση Λάρνακα–Αθήνα: Κύπριος μαθητής ζήτησε να κατέβει από το αεροπλάνο – Αυτό που έκαναν οι καθηγητές του συγκίνησε όλους

  •  12.06.2026 - 12:27

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα