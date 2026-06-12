Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνία«Όχι» από το Ανώτατο στον Τυχικό: Απέτυχε η προσπάθεια να «παγώσει» την εκλογή νέου Μητροπολίτη Πάφου
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Όχι» από το Ανώτατο στον Τυχικό: Απέτυχε η προσπάθεια να «παγώσει» την εκλογή νέου Μητροπολίτη Πάφου

 12.06.2026 - 14:58
«Όχι» από το Ανώτατο στον Τυχικό: Απέτυχε η προσπάθεια να «παγώσει» την εκλογή νέου Μητροπολίτη Πάφου

Προσπάθεια του τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού, μεταξύ άλλων, για αναστολή εφαρμογής της απόφασης της Ιεράς Συνόδου για τη θέση του Μητροπολιτικού Θρόνου Πάφου δια μέσου της έκδοσης διατάγματος Mandamus από το Ανώτατο Δικαστήριο απέτυχε.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην απόφαση ημερομηνίας 11 Ιουνίου, στην αίτηση η οποία καταχωρήθηκε στις 10 Ιουνίου, ο αιτητής επιζητούσε την άδεια του Δικαστηρίου για την καταχώρηση δια κλήσεως αίτησης προς έκδοση προνομιακών διαταγμάτων τύπου mandamus, προσωρινών διαταγμάτων, αναστολής διενέργειας οποιασδήποτε περαιτέρω συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου για οποιοδήποτε θέμα αφορά τον Αιτητή και λήψη οποιασδήποτε απόφασης σε σχέση με αυτόν μέχρι την αποπεράτωση της διαδικασίας για την έκδοση των αιτούμενων Προνομιακών Ενταλμάτων, καθώς και μεταξύ άλλων προσωρινό διάταγμα. με το οποίο να αναστέλλεται η εφαρμογή και/ή εκτέλεση της απόφασης της 26ης Μαΐου 2026 της Ιεράς Συνόδου περί πλήρωσης του Μητροπολιτικού Θρόνου Πάφου και εκλογής νέου Μητροπολίτη.

«Με δεδομένη και καλά εδραιωμένη τη νομολογία, σύμφωνα με την οποία η Εκκλησία της Κύπρου δεν αποτελεί θεσμοθετημένη Αρχή της Δημοκρατίας, ούτε όργανο κυβερνήσεως, ούτε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, αντιθέτως, έχει χαρακτηριστεί ως ιδιάζων οργανισμός ιδιωτικού δικαίου, ο οποίος δεν ασκεί κρατική ή πολιτειακή εξουσία κατά τρόπο που να υπόκειται σε κρατικό έλεγχο, οι αποφάσεις των οργάνων της, περιλαμβανομένης της Ιεράς Συνόδου, δεν συνιστούν πράξεις άσκησης δημόσιας εξουσίας ούτε ανάγονται στην εκτέλεση δημόσιου καθήκοντος ως τούτο απαιτείται για να ενεργοποιήσει τη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου, για την παραχώρηση ή μη θεραπείας μέσω της έκδοσης προνομιακού εντάλματος τύπου Mandamus», αναφέρει το Ανώτατο.

Συνακόλουθα των πιο πάνω, προσθέτει, «εκ των πραγμάτων, δεν παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης των αιτούμενων προνομιακών ενταλμάτων, τύπου Mandamus, τα οποία συναρτώνται με τις συγκεκριμένες αποφάσεις και πρακτικά της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου».

Όπως σημειώνει, «η αποτυχία των αιτημάτων για την παραχώρηση άδειας για την καταχώρηση δια κλήσεως αίτησης για την έκδοση των πιο πάνω ενταλμάτων Mandamus, σφραγίζει, από μόνη της, την τύχη των αιτημάτων για έκδοση προσωρινών διαταγμάτων μέχρι την τελική εκδίκαση της αίτησης για έκδοση των σχετικών ενταλμάτων Mandamus, για τα οποία δεν δόθηκε άδεια». 

Ούτε, συνεχίζει το Ανώτατο, «προσφέρεται η παρούσα δικαιοδοσία για την έκδοση προσωρινών διαταγμάτων, κατά τον τρόπο  που αυτά επιζητούνται, αυτόνομα και αποσυναρτημένα από τα αφορώντα στην παρούσα προνομιακά εντάλματα Mandamus, παραπέμποντας γενικά σε ζητήματα νομιμότητας των αποφάσεων της έκπτωσης του Αιτητή από το Μητροπολιτικό θρόνο και της αργίας του».

«Η αναζήτηση δε, κατά τρόπο γενικό, δηλωτικής και/ή αναγνωριστικής απόφασης, ως προβάλλεται στο Αιτητικό Δ της υπό κρίση αίτησης, χωρίς αυτή να διασυνδέεται με την προνομιακή δικαιοδοσία του Δικαστηρίου και οποιοδήποτε προνομιακό ένταλμα που δύναται να εκδοθεί στο πλαίσιο της, καθιστά εκ των πραγμάτων ατελέσφορη και αδύνατη την προώθηση και τη συζήτηση της, στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας», συμπληρώνει.

Άλλωστε, αναφέρει το Δικαστήριο, «μεσολαβούσης και της απόφασης ημερομηνίας 26.5.2026, δεδομένη είναι η δυνατότητα για αναζήτηση σχετικών θεραπειών εκ μέρους του Αιτητή, μετερχόμενος άλλες, διαθέσιμες διαδικασίες και δικαιοδοσίες, ως έπραξε τούτο σε προγενέστερο χρόνο, προωθώντας ανάλογα αιτήματα ενώπιων του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας».

«Το γεγονός ότι η προηγηθείσα προσπάθεια του, δεν καρποφόρησε για το λόγο που εξήγησε το αρμόδιο Επαρχιακό Δικαστήριο (μη κατάδειξη κατεπείγοντος ή άλλης ιδιαίτερης περίστασης, ως η έννοια του όρου περιλαμβάνεται στο Μέρος 25.2(2)(β) των Κανονισμών Πολιτικής Δικονομίας) δεν διαφοροποιεί το γεγονός ότι παρέχεται στην πλευρά του η δυνατότητα, αναζήτησης σχετικής θεραπείας, μέσω άλλου, διαθέσιμου ένδικου μέσου», προσθέτει.

«Αναπόδραστη κατάληξη όλων των πιο πάνω, είναι ότι η υπό συζήτηση Αίτηση δεν μπορεί να έχει επιτυχή κατάληξη. Δεν έχει καταδειχθεί, στο βαθμό έστω που απαιτείται σε αιτήσεις του είδους, ότι συντρέχουν λόγοι για την αιτούμενη παρέμβαση του Δικαστηρίου», σημειώνει, καταλήγοντας ότι «η Αίτηση απορρίπτεται». 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σκληρό βίντεο: Πιλότος κατέγραψε τη σοκαριστική στιγμή που αλεξιπτωτιστής χάνει τον έλεγχο και βρίσκει τραγικό θάνατο
Θρίλερ με τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Ο Τραμπ βλέπει υπογραφή το Σαββατοκύριακο, η Τεχεράνη επιμένει ότι «τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί»
Έβαλε την κοπέλα του να αλλάξει λάστιχο μέσα στη βροχή: Το viral βίντεο που διχάζει το διαδίκτυο
Σημαντική εξέλιξη: Κύπρος, Ελλάδα, Ισραήλ και ΗΠΑ ενισχύουν την ενεργειακή τους συνεργασία
Αποκαλυπτικό: «Προσλαμβάνονται ναυαγοσώστες με ληγμένα διπλώματα» - «Στο κόκκινο» η έλλειψη προσωπικού
Airbnb εναντίον ξενοδοχείων: Η «μάχη» του καλοκαιριού στη σκιά των νέων κανονισμών και των τουριστικών ανατροπών

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τι κρύβουν οι σάκοι μεταφοράς των delivery στην Κύπρο – Εντοπίστηκαν παθογόνα μικρόβια

 12.06.2026 - 14:45
Επόμενο άρθρο

Συγκλονισμένος ο Ρόμπερτσον από την επιστολή της συζύγου του Ζότα: «Το όνομά του δεν θα ξεχαστεί ποτέ»

 12.06.2026 - 15:14
«Μπάχαλο» με τις Επιτροπές στη Βουλή: Μετωπική ΑΚΕΛ κατά Αννίτας για «δώρα» σε ΕΛΑΜ και ΔΗΚΟ

«Μπάχαλο» με τις Επιτροπές στη Βουλή: Μετωπική ΑΚΕΛ κατά Αννίτας για «δώρα» σε ΕΛΑΜ και ΔΗΚΟ

Στις 16 διατηρούνται οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές - όσες ήταν και στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο - όπως αποφάσισε κατά πλειοψηφία την Παρασκευή η Επιτροπή Επιλογής της Βουλής, η οποία ταυτόχρονα αποφάσισε για το τρόπο διαμοιρασμού των Προεδριών των Επιτροπών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«Μπάχαλο» με τις Επιτροπές στη Βουλή: Μετωπική ΑΚΕΛ κατά Αννίτας για «δώρα» σε ΕΛΑΜ και ΔΗΚΟ

«Μπάχαλο» με τις Επιτροπές στη Βουλή: Μετωπική ΑΚΕΛ κατά Αννίτας για «δώρα» σε ΕΛΑΜ και ΔΗΚΟ

  •  12.06.2026 - 13:03
VIDEOGATE: Εκτός κάδρου το Προεδρικό, «φωτογραφίζουν» γνωστό επιχειρηματία – Γιατί πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι

VIDEOGATE: Εκτός κάδρου το Προεδρικό, «φωτογραφίζουν» γνωστό επιχειρηματία – Γιατί πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι

  •  12.06.2026 - 11:54
Διαδικασία εξπρές: Απολύθηκε ο δόκιμος αστυνομικός που εντοπίστηκε με φιαλίδια αναβολικών ουσιών

Διαδικασία εξπρές: Απολύθηκε ο δόκιμος αστυνομικός που εντοπίστηκε με φιαλίδια αναβολικών ουσιών

  •  12.06.2026 - 13:06
Υπόθεση Τρομοκρατίας: Γιατί αφέθηκε ελεύθερος ο 54χρονος – Οι «τρύπες» στο μαρτυρικό υλικό

Υπόθεση Τρομοκρατίας: Γιατί αφέθηκε ελεύθερος ο 54χρονος – Οι «τρύπες» στο μαρτυρικό υλικό

  •  12.06.2026 - 13:23
Στο κελί 41χρονος για σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα

Στο κελί 41χρονος για σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα

  •  12.06.2026 - 14:07
Οι φωτογραφίες από τη Λάρνακα που εξοργίζουν: «Αφήνουν εστίες μόλυνσης έξω από σπίτια και επιχειρήσεις»

Οι φωτογραφίες από τη Λάρνακα που εξοργίζουν: «Αφήνουν εστίες μόλυνσης έξω από σπίτια και επιχειρήσεις»

  •  12.06.2026 - 12:56
Συγκλονίζει μητέρα: Θέλει να φέρει τη σορό του παιδιού της στην Κύπρο - Η δραματική έκκληση της οικογένειας του Μιχάλη που σκοτώθηκε στο Λονδίνο

Συγκλονίζει μητέρα: Θέλει να φέρει τη σορό του παιδιού της στην Κύπρο - Η δραματική έκκληση της οικογένειας του Μιχάλη που σκοτώθηκε στο Λονδίνο

  •  12.06.2026 - 13:44
Περιστατικό σε πτήση Λάρνακα–Αθήνα: Κύπριος μαθητής ζήτησε να κατέβει από το αεροπλάνο – Αυτό που έκαναν οι καθηγητές του συγκίνησε όλους

Περιστατικό σε πτήση Λάρνακα–Αθήνα: Κύπριος μαθητής ζήτησε να κατέβει από το αεροπλάνο – Αυτό που έκαναν οι καθηγητές του συγκίνησε όλους

  •  12.06.2026 - 12:27

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα