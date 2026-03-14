Αλλού η Παπά αλλού τα ράσα της

Εντάξει δεν έκανα και κάποια mind-blowing διαπίστωση που θα αλλάξει την κοσμοθεωρία σας, ότι το υδροκέφαλο, παραφορτωμένο, ασυντόνιστο και αργόσυρτο σαν βραδύποδας (το Zootopia το πέτυχε διάνα) κυπριακό δημόσιο απαρτίζεται σε αρκετά μεγάλο βαθμό από ανθρώπους που κυριολεκτικά είδαν φως και μπήκαν (ειδικά όταν αναρριχώνται σε θέσεις κλειδιά για τις οποίες όχι μόνο δεν έχουν τα προσόντα αλλά αποδεικνύονται και επικίνδυνοι για τη δημόσια ασφάλεια). Όμως άλλο να το λες στην παρέα, στο Facebook, στο καφενείο ή στο κομμωτήριο κι άλλο να το βλέπεις να διαδραματίζεται μπροστά σε πραγματικό χρόνο - και χωρίς να μπορείς να κάνεις το παραμικρό. Κανείς δεν μπορεί. Γιατί πολύ απλά κανείς δεν θέλει. Το είδαμε με το Γραφείο Ευημερίας, τις φονικές πυρκαγιές, τους Takata και τώρα με τα καταφύγια. Στα τρία πρώτα θρηνήσαμε νεκρούς εξαιτίας της εγκληματικής αμέλειας ή/και ανεπάρκειας δημοσίων υπαλλήλων, στο τελευταίο γλιτώσαμε από καθαρή τύχη γιατί ακόμα δεν έγινε το μπαμ για να τρέξουμε στο πλησιέστερο καταφύγιο που μας υπέδειξε το SafeCY για να διαπιστώσουμε πως το κτήριο έχει πάψει να υφίσταται εδώ και χρόνια. Και να τρως τη ρουκέτα κατακέφαλα.

Οι πρόσφατοι εντατικοί έλεγχοι σε 2.480 -υποτιθέμενα- καταφύγια έφεραν στο φως σοκαριστικά στοιχεία για την πραγματική κατάσταση του δικτύου προστασίας. Διαπιστώθηκε ότι 194 χώροι που ήταν στη λίστα είτε είναι πλέον ακατάλληλοι είτε -το χειρότερο- οι οικοδομές στις οποίες υποτίθεται ότι βρίσκονταν δεν υφίστανται πλέον (ακόμα σπάμε πλάκα με το “καταφύγιο” που έβγαζε μέχρι πρότινος η εφαρμογή σε... κατάστημα της Λαϊκής Τράπεζας!). Άλλα 288 καταφύγια αποχαρακτηρίστηκαν από «δημόσια» καθώς οι ιδιοκτήτες τους άλλαξαν τη χρήση τους ή αποφάσισαν να τα κρατήσουν μόνο για προσωπική τους χρήση. Κάτι που πρακτικά σημαίνει πως ούτε ο στόχος της κάλυψης του 40% του πληθυσμού είναι εφικτός αλλά το ποσοστό καταρρέει μαζί του και το παραμύθι της κυβέρνησης ότι αύξησε τον αριθμό των καταφυγίων. Κι αυτό γιατί υπήρχαν ρητές διαβεβαιώσεις προς τον Υπουργό Εσωτερικών Κωνσταντίνο Ιωάννου (ο οποίος ζήτησε από το 2023 έλεγχο και καταγραφή των καταφυγίων) για την καλή κατάσταση των καταφυγίων από τον γενικό διευθυντή του ΥΠΕΣ ο οποίος με τη σειρά του λάμβανε αντίστοιχες διαβεβαιώσεις από την (πρώην πια) διοικήτρια της Πολιτικής Άμυνας Μαρία Παπά η οποία διαβεβαίωνε αβέρτα (και μάλιστα γραπτώς) για επιθεωρήσεις που δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ! Μάλιστα ο ο γενικός διευθυντής του υπουργείου, Ελίκκος Ηλίας, βασίστηκε σ’ αυτές ακριβώς τις διαβεβαιώσεις που του έδινε η Παπά για την ενημέρωση της Βουλής πέρσι τον Μάιο ότι όλα είναι οκ με τα καταφύγια. Να μην πούμε για την γελοιότητα των 4 εκατ. που δαπάνησε το κράτος χορηγώντας τους μάγκες ιδιοκτήτες για την κατασκευή και συντήρηση των καταφυγίων μόνο και μόνο κάποιοι να αρπάξουν τα λεφτά και να μετατρέψουν τους χώρους σε διαμερίσματα, αποθήκες, γκαράζ κλπ και να τους αξιοποιήσουν εμπορικά. Κι αυτό γιατί το πανέξυπνο δημόσιο δεν συμπεριέλαβε στο συμφωνητικό... επιπτώσεις σε περίπτωση παραβίασης της συμφωνίας από τους ιδιοκτήτες. Πόνταραν φυσικά και στο ότι δεν θα γινόταν ποτέ επιθεωρήσεις γιατί... this is Cyprus και ποιος χέστηκε για τα καταφύγια, όχι ότι βρισκόμαστε ακριβώς απέναντι από τη μόνιμα ασταθή πυριτιδαποθήκη της υφηλίου!

Κι ενώ λοιπόν έχουμε μια καραμπινάτη περίπτωση (ακόμα) ενός δημόσιου λειτουργού που πιάστηκε στη φάκα να τα κάνει μαντάρα (με πιθανές ποινικές ευθύνες) η υπόθεση καταλήγει πιο Κυπριακά πεθαίνεις: Η ανεπαρκής -και με τη βούλα- δημόσια λειτουργός απομακρύνεται από τη θέση της διοικήτριας της Πολιτικής Άμυνας και... μετατίθεται στην Ελεγκτική Υπηρεσία (για να καταλάβετε σε πόσο... μεγάλη υπόληψη την έχουν - την Ελεγκτική όχι την Παπά) επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά πως στο δημόσιο επιβιώνεις για πολύ περισσότερο μετά την ημερομηνία (π)λήξης σου. Ας παραβλέψουμε το γεγονός ότι στέλνουν στην Ελεγκτική κάποια που εκδιώχθηκε από τη θέση της για... ελλιπείς ελέγχους, φαντάζομαι ανήκει στην ίδια σφαίρα λογικής με το “στέλνουμε στην Αυστραλία για τουρισμό τον γενικό συντονιστή των δυνάμεων κατάσβεσης των πυρκαγιών... την εποχή που ξεσπούν συνήθως οι πυρκαγιές”. Φυσικά και βγάζει νόημα!

Φυσικά ούτε πρόκειται να μάθουμε πως μια λογίστρια έφτασε να γίνει διοικήτρια της Πολιτικής Άμυνας που όπως αποδείχθηκε δεν ήξερε που παν τα τέσσερα, από την άλλη κανείς δεν πείστηκε βέβαια πως φταίει μόνο η Παπά. Το ρητό λέει fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me, όμως εδώ φαίνεται πως το δούλεμα έπεφτε χοντρό και για χρόνια. Εννοείται πως τόσο ο γ.δ. του ΥΠΕΣ όσο και ο Υπουργός φέρουν ευθύνη για την κατάντια, όμως από το γεγονός και μόνο ότι η Παπά αντί να ξηλωθεί επιβραβεύτηκε με μετάθεση είναι ενδεικτικό της προθυμίας όλων η υπόθεση να αρχίσει και να τελειώσει στις ευθύνες της Παπά. Άλλωστε το ίδιο έργο το ξαναείδαμε πρόσφατα με τον Χαράλαμπο Χαραλάμπους στον ρόλο της Ιφιγένειας.

Δεκτό ότι ο Κωνσταντίνος Ιωάννου είναι ο μοναδικός -μέχρι στιγμής- υπουργός της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη που παραδέχτηκε λάθη, παραλείψεις και αδυναμίες κατά τη διάρκεια της δικής του θητείας, σε αντίθεση με, ας πούμε, την Παναγιώτου που μας παραπέμπει στην εποχή της Αγίας Ελένης (κι αν παραμείνει στη θέση της, σύντομα θα μας επιστρέψει εκεί). Όμως αν όντως έχει βλέψεις για ανώτερα δώματα όπως φημολογείται, θα πρέπει να κάνει πολλά περισσότερα από το να ρίχνει ευθύνη στους υφιστάμενους ενώ ταυτόχρονα επιβραβεύει την ανικανότητα και διαιωνίζει την ατιμωρησία.