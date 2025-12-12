Ανησυχία στην Αστυνομία για μείωση των ημεραργιών - «Αποτελούν εργασιακό κεκτημένο»

Σε ανακοίνωση, η ΠΑΣΥΔΥ και ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου (ΣΑΚ) τονίζουν ότι «οι Ημεραργίες αποτελούν εργασιακό κεκτημένο, το οποίο έχει συμφωνηθεί κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων για την εναρμόνιση του ωραρίου εργασίας της Αστυνομίας με αυτό της Δημόσιας Υπηρεσίας και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του συστήματος βάρδιας των αστυνομικών.»

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Η ΠΑΣΥΔΥ και ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου (ΣΑΚ), επιθυμούν να εκφράσουν την έντονη ανησυχία τους για αλλεπάλληλες πληροφορίες που τον τελευταίο καιρό έχουν δει το φως της δημοσιότητας και αφορούν στην πρόθεση του Αρχηγού της Αστυνομίας για μείωση των ημεραργιών των μελών της Αστυνομίας από 19,5 ημέρες σε 4,7 ημέρες.

Οι Ημεραργίες αποτελούν εργασιακό κεκτημένο, το οποίο έχει συμφωνηθεί κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων για την εναρμόνιση του ωραρίου εργασίας της Αστυνομίας με αυτό της Δημόσιας Υπηρεσίας και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του συστήματος βάρδιας των αστυνομικών.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η καθιέρωση των ημεραργιών συνιστά ουσιαστικό μέτρο που συμβάλλει στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικών υποχρεώσεων και προσωπικής ζωής, των μελών της Αστυνομίας αλλά και στη διατήρηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας τους και ως εκ τούτου ΠΑΣΥΔΥ και ΣΑΚ δηλώνουν ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να ανεχθούν την όποια προσπάθεια μονομερούς συρρίκνωσης και φαλκίδευσής του.

ΠΑΣΥΔΥ και ΣΑΚ καλούν τον Αρχηγό της Αστυνομίας όπως προχωρήσει άμεσα σε καθορισμό συνάντησης για διευκρίνιση των όποιων επί του προκειμένου προθέσεων του για τερματισμό της ψιθυρολογίας και της συνακόλουθης αναστάτωσης και της εργασιακής κρίσης που σοβεί ανάμεσα στις τάξεις της Αστυνομίας.