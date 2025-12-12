Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΑνησυχία στην Αστυνομία για μείωση των ημεραργιών - «Αποτελούν εργασιακό κεκτημένο»
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ανησυχία στην Αστυνομία για μείωση των ημεραργιών - «Αποτελούν εργασιακό κεκτημένο»

 12.12.2025 - 16:45
Ανησυχία στην Αστυνομία για μείωση των ημεραργιών - «Αποτελούν εργασιακό κεκτημένο»

Ανησυχία επικρατεί στις τάξεις της Αστυνομίας Κύπρου, μετά από πληροφορίες ότι ο Αρχηγός του Σώματος Θεμιστός Αρναούτης σχεδιάζει μείωση των ημεραργιών των μελών της Αστυνομίας από 19,5 ημέρες σε 4,7 ημέρες.

Σε ανακοίνωση, η ΠΑΣΥΔΥ και ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου (ΣΑΚ) τονίζουν ότι «οι Ημεραργίες αποτελούν εργασιακό κεκτημένο, το οποίο έχει συμφωνηθεί κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων για την εναρμόνιση του ωραρίου εργασίας της Αστυνομίας με αυτό της Δημόσιας Υπηρεσίας και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του συστήματος βάρδιας των αστυνομικών.»

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Η ΠΑΣΥΔΥ και ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου (ΣΑΚ), επιθυμούν να εκφράσουν την έντονη ανησυχία τους για αλλεπάλληλες πληροφορίες που τον τελευταίο καιρό έχουν δει το φως της δημοσιότητας και αφορούν στην πρόθεση του Αρχηγού της Αστυνομίας για μείωση των ημεραργιών των μελών της Αστυνομίας από 19,5 ημέρες σε 4,7 ημέρες.

Οι Ημεραργίες αποτελούν εργασιακό κεκτημένο, το οποίο έχει συμφωνηθεί κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων για την εναρμόνιση του ωραρίου εργασίας της Αστυνομίας με αυτό της Δημόσιας Υπηρεσίας και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του συστήματος βάρδιας των αστυνομικών.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η καθιέρωση των ημεραργιών συνιστά ουσιαστικό μέτρο που συμβάλλει στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικών υποχρεώσεων και προσωπικής ζωής, των μελών της Αστυνομίας αλλά και στη διατήρηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας τους και ως εκ τούτου ΠΑΣΥΔΥ και ΣΑΚ δηλώνουν ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να ανεχθούν την όποια προσπάθεια μονομερούς συρρίκνωσης και φαλκίδευσής του.

ΠΑΣΥΔΥ και ΣΑΚ καλούν τον Αρχηγό της Αστυνομίας όπως προχωρήσει άμεσα σε καθορισμό συνάντησης για διευκρίνιση των όποιων επί του προκειμένου προθέσεων του για τερματισμό της ψιθυρολογίας και της συνακόλουθης αναστάτωσης και της εργασιακής κρίσης που σοβεί ανάμεσα στις τάξεις της Αστυνομίας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέο τροχαίο με μοτοσικλετιστή – Συγκρούστηκε με αυτοκίνητο – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο – Οι πρώτες πληροφορίες
Βγαίνουν και οι αγρότες της Κύπρου στους δρόμους - Την ίδια μέρα με τους δασκάλους – Ποιος ο λόγος
Ασθενοφόρο σε σταθερές κάμερες: Τι πρέπει να κάνουν οι οδηγοί - Διευκρινήσεις από την Αστυνομία για τα εξώδικα
Τραγικός απολογισμός: Τα μισά θανατηφόρα δυστυχήματα λόγω χρήσης κινητού - Εξετάζονται μέτρα
Θα σκάσετε στα γέλια - «Έπος» στο Air Force One: Ο Τραμπ μιλούσε σε δημοσιογράφους και «παγίδευσε» επιβάτη στην τουαλέτα - Δείτε βίντεο
«Είχα πονοκέφαλο, με άγγιξε ο Σταμάτης Γονίδης στο μέτωπο, προσευχήθηκε και μου πέρασε»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΥΠΑΜ: «Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για επιχειρησιακή αναβάθμιση της ΕΦ» - Πολλά τα λεφτά από το SAFE

 12.12.2025 - 16:24
Επόμενο άρθρο

Ενημέρωσε τα κόμματα για τη συνάντηση με Έρχιουρμαν ο ΠτΔ - Ολοκληρώθηκε το Εθνικό Συμβούλιο

 12.12.2025 - 17:04
Ενημέρωσε τα κόμματα για τη συνάντηση με Έρχιουρμαν ο ΠτΔ - Ολοκληρώθηκε το Εθνικό Συμβούλιο

Ενημέρωσε τα κόμματα για τη συνάντηση με Έρχιουρμαν ο ΠτΔ - Ολοκληρώθηκε το Εθνικό Συμβούλιο

Ολοκληρώθηε η συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος θα ενημερώσει την πολιτική ηγεσία για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, μετά και την χθεσινή συνάντησή του με τον Τ/κ ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ενημέρωσε τα κόμματα για τη συνάντηση με Έρχιουρμαν ο ΠτΔ - Ολοκληρώθηκε το Εθνικό Συμβούλιο

Ενημέρωσε τα κόμματα για τη συνάντηση με Έρχιουρμαν ο ΠτΔ - Ολοκληρώθηκε το Εθνικό Συμβούλιο

  •  12.12.2025 - 17:04
ΠτΔ: «Πλήρης ετοιμότητα Κύπρου για ανάληψη Προεδρίας ΕΕ σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων»

ΠτΔ: «Πλήρης ετοιμότητα Κύπρου για ανάληψη Προεδρίας ΕΕ σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων»

  •  12.12.2025 - 18:21
Βουλευτικές Εκλογές 2026: Πότε διαλύεται η Βουλή - Δεν έχουν εγγραφεί στον εκλογικό κατάλογο 160.094 πολίτες

Βουλευτικές Εκλογές 2026: Πότε διαλύεται η Βουλή - Δεν έχουν εγγραφεί στον εκλογικό κατάλογο 160.094 πολίτες

  •  12.12.2025 - 15:40
Αθωώθηκε ο τέως Γενικός Διευθυντής της ΔΕΦΑ για υπόθεση κοινής επίθεσης και απειλής

Αθωώθηκε ο τέως Γενικός Διευθυντής της ΔΕΦΑ για υπόθεση κοινής επίθεσης και απειλής

  •  12.12.2025 - 15:10
Ανησυχία στην Αστυνομία για μείωση των ημεραργιών - «Αποτελούν εργασιακό κεκτημένο»

Ανησυχία στην Αστυνομία για μείωση των ημεραργιών - «Αποτελούν εργασιακό κεκτημένο»

  •  12.12.2025 - 16:45
Ασθενοφόρο σε σταθερές κάμερες: Τι πρέπει να κάνουν οι οδηγοί - Διευκρινήσεις από την Αστυνομία για τα εξώδικα

Ασθενοφόρο σε σταθερές κάμερες: Τι πρέπει να κάνουν οι οδηγοί - Διευκρινήσεις από την Αστυνομία για τα εξώδικα

  •  12.12.2025 - 15:28
Νέο τροχαίο με μοτοσικλετιστή – Συγκρούστηκε με αυτοκίνητο – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο – Οι πρώτες πληροφορίες

Νέο τροχαίο με μοτοσικλετιστή – Συγκρούστηκε με αυτοκίνητο – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο – Οι πρώτες πληροφορίες

  •  12.12.2025 - 16:09
Τραγικός απολογισμός: Τα μισά θανατηφόρα δυστυχήματα λόγω χρήσης κινητού - Εξετάζονται μέτρα

Τραγικός απολογισμός: Τα μισά θανατηφόρα δυστυχήματα λόγω χρήσης κινητού - Εξετάζονται μέτρα

  •  12.12.2025 - 13:27

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα