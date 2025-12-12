Εθνικό Συμβούλιο: «Δεν υπάρχει επιλεκτική ανάγνωση των ψηφισμάτων» - Αποτίμησαν τα αποτελέσματα της συνάντησης ΠτΔ-Έρχιουρμαν

Χαιρετίζουμε τη χθεσινή αναφορά στο κοινό ανακοινωθέν στα ψηφίσματα του ΣΑ των ΗΕ, μια αναφορά που αποτελεί προσήλωση στο διεθνές δίκαιο την οποία επιδιώκουμε και θεωρούμε ως θωράκιση και πυξίδα, είπε απόψε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά την απογευματινή συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου, υπό την Προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδης, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανέφερε ότι κατά τη συνεδρίαση «ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε την πολιτική ηγεσία τόσο για τη χθεσινή κοινή συνάντηση που είχε με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη κ. Έρχιουρμαν, στην παρουσία της κας Ολγκίν όσο ασφαλώς και για τη χθεσινή συνάντηση που είχε με τον Ειδικό Απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Γιοχάνες Χαν, καθώς και για το αποτέλεσμα της χθεσινής πολύ σημαντικής συνάντησης, με το ανακοινωθέν, το οποίο έχει εκδοθεί από πλευράς των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο, σημειώνουμε, περιείχε μια πολύ σημαντική αναφορά στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Μια αναφορά που από τον Οκτώβριο του 2020 απουσίαζε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο όλα τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου έχουν σημειώσει με ικανοποίηση, γιατί ακριβώς αναγνωρίζουν τη σημασία, αλλά και την αξία αυτής της αναφοράς και της επαναφοράς της θωράκισης στο διεθνές δίκαιο.

Σήμερα έγινε μια πολύ εποικοδομητική, ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων για τα διαμειφθέντα χθες, αλλά πολύ περισσότερο για τα επόμενα μας βήματα προς την επίτευξη του στόχου που δεν είναι άλλος από την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που έχουν διακοπεί.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε ασφαλώς τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου για τις επαφές που πρόκειται να έχει το επόμενο διάστημα η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Η κα Ολγκίν σήμερα βρίσκεται στην Αθήνα. Αυτή τη στιγμή είναι και η συνάντηση της κας Ολγκίν με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, θα ακολουθήσει συνάντησή της με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδος, ενώ ακολούθως θα μεταβεί στην Άγκυρα για συνάντηση με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών.

Αντίστοιχες επαφές έχει πραγματοποιήσει και θα πραγματοποιήσει το επόμενο διάστημα και ο ειδικός απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Χαν, στην προσπάθεια ενεργοποίησης και συμβολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Στόχος είναι το συντομότερο δυνατόν - και αυτή είναι η δική μας επιδίωξη- να συγκληθεί η επόμενη διευρυμένη διάσκεψη στην παρουσία των εγγυητριών δυνάμεων, για να γίνει συζήτηση επί της ουσίας, για να γίνει ακόμη ένα αποφασιστικό βήμα, το μεγάλο αποφασιστικό βήμα προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, πάντοτε εντός του συμφωνημένου πλαισίου, όπως αυτό καθορίζεται σε όλα τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με τις αρχές, τις αξίες, το κεκτημένο και τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι με δηλώσεις του ο κ. Έρχιουρμαν είπε πως με την αναφορά σε πολιτική ισότητα στο χθεσινό κοινό ανακοινωθέν δεν σημαίνει ότι αποκηρύσσει τη θέση για κυριαρχία δύο συνιστώντων κρατών, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «ο ορισμός της πολιτικής ισότητας από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ανάγεται από το 1991 και είναι σαφής. Πέραν τούτου- αντιλαμβάνεστε ότι, χωρίς καμία διάθεση να μπούμε σε δημόσια συζήτηση, γιατί δεν είναι μέσα από τις δημόσιες τοποθετήσεις που μπορεί να επιτευχθεί πρόοδος, αν πράγματι είναι αυτό που επιθυμούμε- θεωρούμε, και διατηρούμε αυτή την προσέγγιση, ως πολύ θετική, τη χθεσινή αναφορά στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, και αυτό διαφαίνεται και μέσα από τις τοποθετήσεις των μελών του Εθνικού Συμβουλίου.

Όμως, μια προσέγγιση την οποία θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι δεν μπορεί ούτε είναι λογικό να υπάρχει επιλεκτική ή αποσπασματική επιλογή ή ανάγνωση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ή του διεθνούς δικαίου.

Εμείς θεωρούμε ότι δεν μπορεί (να είναι) ούτε μια ουδέτερη ούτε μια κενή αναφορά. Είναι μια αναφορά η οποία εδράζεται στην ιστορική και πολιτική συνέχεια του Κυπριακού και είναι μια αναφορά την οποία χαιρετίζουμε. Είναι μια αναφορά και κυρίως είναι μια προσήλωση στο διεθνές δίκαιο την οποία επιδιώκουμε, την οποία θεωρούμε ως θωράκιση, την οποία θεωρούμε ως πυξίδα, την οποία θεωρούμε ως τον μόνο δρόμο προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και οριστικά την επίλυση του Κυπριακού.

Και αυτή η σωστή επαναφορά του Κυπριακού στο διεθνές δίκαιο είναι αυτή που μπορεί να οδηγήσει τη χώρα μας στην επανένωση, είναι αυτή που μπορεί να ανοίξει τις προοπτικές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και είναι πολύ σημαντική, επίσης, και η προοπτική που έχει δώσει χθες ο κ. Χαν μέσα από την ευρωπαϊκή πτυχή του Κυπριακού, μια ευρωπαϊκή πτυχή που είναι αυτονόητη και είναι στον βαθύ πυρήνα των συζητήσεων που θα έχουμε το επόμενο διάστημα».

Οι θέσεις των κομμάτων

Στα θετικά το κοινό ανακοινωθέν δήλωσε η Α. Δημητρίου

Στα θετικά σημειώνουν το κοινό ανακοινωθέν μετά την χθεσινή τριμερή συνάντηση και ειδικά την αναφορά στο συμφωνημένο πλαίσιο με βάση τα ψηφίσματα του ΣΑ του ΟΗΕ, δήλωσε η Πρόεδρος της Bουλής και του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου.

Μιλώντας μετά την συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου, την οποία χαρακτήρισε παραγωγική η κ. Δημητρίου είπε ότι είναι και ευθύνη των κομμάτων να κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για να αρθεί το αδιέξοδο, «να περάσουμε στην ουσία του Κυπριακού και να μην εξαντλείται η συζήτηση στα ΜΟΕ».

Θέλησε, είπε, να διαβεβαιώσει ότι ο ΔΗΣΥ θα στηρίξει τις προσπάθειες προς την ορθή κατεύθυνση.

«Τώρα απαιτείται απ’ όλους, κατανόηση της κρισιμότητας και βεβαίως παράλληλα μη μονοθεματική αντιμετώπιση – ανάλυση, αφού ως συζητήθηκε το Κυπριακό επηρεάζει κι επηρεάζεται από τις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις», σημείωσε.

Τόνισε, συνέχισε, εκ νέου την αναγκαιότητα άρρηκτης σχέσης και συνεννόησης με την ελληνική κυβέρνηση, αλλά και την σημαντικότητα του ρόλου της ΕΕ. Ενημέρωσε και η ίδια, είπε, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την συνάντηση που είχε με τον Ειδικό Απεσταλμένο της ΕΕ για το Κυπριακό Γιοχάνες Χαν.

Η αναφορά σε συμφωνημένο πλαίσιο στη βάση ψηφισμάτων ΗΕ στα θετικά, λέει ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ

Οι συναντήσεις με τον Τ/κ ηγέτη ήταν μεν διερευνητικού χαρακτήρα σε αυτό το στάδιο, όμως το ΔΗΚΟ σημειώνει στα θετικά την αναφορά στο κοινό ανακοινωθέν στο συμφωνημένο πλαίσιο στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του κόμματος Νικόλας Παπαδόπουλος μετά την συνεδρίαση του Εθνικού.

Ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης δεν μπορούν να αποτελέσουν υποκατάστατο της λύσης του Κυπριακού, μπορούν όμως κάποια ΜΟΕ να βελτιώσουν το κλίμα «έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε διαπραγματεύσεις επί της ουσίας για τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού».

«Κάποια από τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που έχουν προταθεί [από τον Τ/κ ηγέτη] φυσικά είναι εκτός συζήτησης. Κάποια άλλα μπορούν να συζητηθούν και γι ' αυτό ακριβώς το λόγο εμείς θα στηρίξουμε τις πρωτοβουλίες του Προέδρου της Δημοκρατίας, τις προσπάθειες να επιστρέψουμε στο τραπέζι διαπραγματεύσεων γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει, αυτό που έχει σημασία είναι να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις πάνω στο συμφωνημένο πλαίσιο που καθορίζουν τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών», πρόσθεσε ο κ. Παπαδόπουλος.

Απαντώντας σε ερώτηση ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ είπε ότι θεωρεί πως τα ΜΟΕ που προτάθηκαν από τον Τ/κ ηγέτη και έχουν να κάνουν με τον τερματισμό της δίωξης των σφετεριστών «είναι κάτι που δεν μπορούμε να συζητήσουμε, ούτε και πιστεύουμε ότι μπορεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να παρέμβει στη δικαιοσύνη».

«Από εκεί και πέρα θεωρούμε ότι άλλα μέτρα μπορούν να βελτιώσουν το κλίμα, όπως για παράδειγμα να βελτιώσουμε τις συνθήκες που αφορούν τους εγκλωβισμένους μας», ανέφερε.

Ανησυχίες Προέδρου ΕΔΕΚ για προσπάθεια Έρχιουρμαν να συνδέσει εκ περιτροπής με πολιτική ισότητα

Τις ανησυχίες της ΕΔΕΚ «για την εμφανή προσπάθεια του κατοχικού ηγέτη να συνδέσει την εκ περιτροπής Προεδρία με την πολιτική ισότητα», εξέφρασε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Νίκος Αναστασίου.

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου, ο κ. Αναστασίου είπε ακόμη ότι η ΕΔΕΚ διατύπωσε τις διαφωνίες της «με τις προϋποθέσεις και τα λεγόμενα μέτρα του κ. Έρχιουρμαν».

«Τονίσαμε ότι στη λύση του Κυπριακού θα πρέπει να εφαρμόζεται το ευρωπαϊκό κεκτημένο σε ολόκληρη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, χωρίς πρωτογενές δίκαιο, και να κατοχυρώνονται οι τέσσερεις βασικές ελευθερίες της ΕΕ, δηλαδή η διακίνηση, εγκατάσταση, περιουσία και εργασία», πρόσθεσε.

Επιπλέον, ο κ. Αναστασίου είπε ότι η ΕΔΕΚ εισηγήθηκε «το πιο δίκαιο, το πιο λογικό μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης», δηλαδή, όπως είπε, «την ανάληψη της διοίκησης της περίκλειστης περιοχής της Αμμοχώστου από τα Ηνωμένα Έθνη και την επιστροφή των νόμιμων κατοίκων της όπως προνοούν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ, 550 και 789».

Αρκούντως σημαντικό το αποτέλεσμα της συνάντησης ΠτΔ - Έρχιουρμαν, λέει ο Μ. Καρογιάν

Αρκούντως σημαντικό βρίσκει ότι ήταν το αποτέλεσμα της συνάντησης του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Τ/κ ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν ο Πρόεδρος της ΔΗΠΑ Μάριος Καρογιάν, ο οποίος προειδοποίησε επίσης κατά προώρων ενθουσιασμών αλλά και πρώιμων απογοητεύσεων.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου στο Προεδρικό ο κ. Καρογιάν είπε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε «μια ενδελεχή ενημέρωση για τις επαφές, τις συναντήσεις, τις εκτιμήσεις του σε ότι αφορά την συνάντησή του με τον κ. Έρχιουρμαν στην παρουσία της κ. Ολγκίν».

«Θέση και άποψή μας είναι ότι όντως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε κάνει μια πολύ καλή προετοιμασία», ανέφερε ο κ. Καρογιάν. Βεβαίως, πρόσθεσε, «πολλά πράγματα γίνονται χωρίς τυμπανοκρουσίας και το αποτέλεσμα το οποίο βγήκε θεωρώ ότι είναι αρκούντως σημαντικό σε μια περίοδο διεθνή που δεν είναι εύκολη».

Αναφορά έκανε ο Πρόεδρος της ΔΗΠΑ στο κείμενο εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ, «το δόγμα τους το καινούριο που θεωρεί την ΕΕ ως ανταγωνιστή και όχι ως συνεταίρο ή συνεργάτη όπως ήταν όλα αυτά τα χρόνια και βεβαίως θεωρείτο ότι ήταν ο πιο στενός τους συνεργάτης στη Δύση».

«Αλλάζουν πράγματα με μεγάλους ρυθμούς, με μεγάλες ταχύτητες και χρειάζεται – αυτή ήταν και η άποψή μας – μια αυστηρή, προσεχτική ανάλυση των δεδομένων για να μην υπάρξουν λάθη» είπε.

«Οφείλουμε λοιπόν να καταγράψουμε στα θετικά ότι για πρώτη φορά από τον Οκτώβριο του 2020 σε κοινό ανακοινωθέν γίνεται αναφορά στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας με την σύμφωνο γνώμη και των δύο πλευρών», ανέφερε.

Αυτό, σημείωσε ο κ. Καρογιάν, «είναι πάρα πολύ σημαντικό αν λάβει κανείς υπόψη τις δηλώσεις, τις τοποθετήσεις της Άγκυρας και του κ. Τατάρ την προηγούμενη περίοδο». Είναι, είπε, «μια πρώτη κίνηση».

Αναφερόμενος στα ΜΟΕ, Πρόεδρος της ΔΗΠΑ είπε ότι ο Πρόεδρος «και σε αυτό το θέμα ήταν πολύ τεκμηριωμένος και πάρα πολύ αποτελεσματικός». «Έδωσε το στίγμα των προθέσεων της δικής μας πλευράς. Έδωσε με σαφήνεια την προσέγγισή μας σε ότι αφορά το συγκεκριμένο θέμα των ΜΟΕ», σημείωσε.

Εμείς, ανέφερε ο κ. Καρογιάν, «τοποθετηθήκαμε ότι τα ΜΟΕ έχουν την αξία τους αλλά δεν μπορεί να είναι υποκατάστατο της λύσης του Κυπριακού», σημειώνοντας ότι «θα πρέπει να επικεντρωθούμε στη λύση και στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων».

Συνήθως, συνέχισε, «εδώ στην Κύπρο εύκολα συναρπαζόμαστε από εικόνες, από μηνύματα, από ενθουσιασμούς». «Θέση μας λοιπόν είναι ότι δεν πρέπει να έχουμε πρόωρους ενθουσιασμούς αλλά ούτε και βέβαια να έχουμε πρώιμες απογοητεύσεις», είπε.

Οι ελπίδες για τον Έρχιουρμαν διαψεύδονται, λέει το ΕΛΑΜ

Οι ελπίδες που υπήρξαν με την εκλογή του νέου κατοχικού ηγέτη φαίνεται ότι διαψεύδονται με τα 10 σημεία που έχει θέσει ο κ. Έρχιουρμαν, δήλωσε ο Βουλευτής Σωτήρης Ιωάννου, εκ μέρους του ΕΛΑΜ

Σε δηλώσεις μετά την συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου ο κ Ιωάννου είπε ότι τα 10 αυτά σημεία είναι «ουσιαστικά πρόσκληση προς την Κυπριακή Δημοκρατία να παραδώσει την κυριαρχία.

«Και αναφέρομαι στις απαιτήσεις του γι’ αναγνώριση του εποικισμού, δηλαδή των μεικτών γάμων, το άνοιγμα νέων οδοφραγμάτων, την απαίτηση προς την Κυπριακή Δημοκρατία να σταματήσει [να διώκει] τους σφετερισμούς, το ζήτημα της Πράσινης Γραμμής». Ζητήματα που έχει θέσει δημόσια και είναι πάγια θέση της κατοχικής Τουρκίας, πρόσθεσε, «αποδεικνύοντας ότι ουσιαστικά αποτελεί πιόνι της κι ακολουθεί τη δική της γραμμή».

Ως ΕΛΑΜ, ανέφερε, λένε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να αξιοποιήσει γεωπολιτικό της ρόλο και εκτόπισμα, το οποίο έχει αναβαθμιστεί πλήρως τους τελευταίους μήνες, τόσο με την ενδυνάμωση των συνεργασιών με το Ισραήλ και την Αίγυπτο, όσο και τον ενιαίο σχεδιασμό με την Ελλάδα και το Ισραήλ.

«Ως ΕΛΑΜ επιμένουμε στην επανατοποθέτηση του Κυπριακού στην ορθή του βάση, ως πρόβλημα εισβολής και κατοχής, και όχι ως δικοινοτική διαφορά κι απορρίπτουμε την διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία», κατέληξε.