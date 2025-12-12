Διαδοχικοί σεισμοί: Τρίτη σεισμική δόνηση μέσα σε λίγα λεπτά - Πού έγινε αισθητή

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, η ένταση του πρώτου σεισμού ήταν 3.6 Ρίχτερ, του δεύτερου 4.1 Ριχτερ και του τρίτου 2,5 Ρίχτερ.
ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Διπλή σεισμική δόνηση «ταρακούνησε» την Κύπρο - Οι πρώτες πληροφορίες
Οι σεισμικές δονήσεις καταγράφηκαν στις 7:18, 7:19 και 7:21, αντίστοιχα.
🔔#Earthquake (#σεισμός) M4.2 occurred 3 km SW of #Paphos (#Cyprus) 9 min ago (local time 19:20:18). More info at:— EMSC (@LastQuake) December 12, 2025
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/aTPsHmCJ4M
🖥https://t.co/47rMTHHa3L pic.twitter.com/a8yQxpOi13