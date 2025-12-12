Διαδοχικοί σεισμοί: Τρίτη σεισμική δόνηση μέσα σε λίγα λεπτά - Πού έγινε αισθητή

Τριπλή ήταν τελικά η σεισμική δόνηση σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (12/12).

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, η ένταση του πρώτου σεισμού ήταν 3.6 Ρίχτερ, του δεύτερου 4.1 Ριχτερ και του τρίτου 2,5 Ρίχτερ.

Οι σεισμικές δονήσεις καταγράφηκαν στις 7:18, 7:19 και 7:21, αντίστοιχα.