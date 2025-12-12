Ecommbx
Διαδοχικοί σεισμοί: Τρίτη σεισμική δόνηση μέσα σε λίγα λεπτά - Πού έγινε αισθητή
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 12.12.2025 - 19:51
Τριπλή ήταν τελικά η σεισμική δόνηση σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (12/12).

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, η ένταση του πρώτου σεισμού ήταν 3.6 Ρίχτερ, του δεύτερου 4.1 Ριχτερ και του τρίτου 2,5 Ρίχτερ.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Διπλή σεισμική δόνηση «ταρακούνησε» την Κύπρο - Οι πρώτες πληροφορίες

Οι σεισμικές δονήσεις καταγράφηκαν στις 7:18, 7:19 και 7:21, αντίστοιχα. 

 
 

Χαιρετίζουμε τη χθεσινή αναφορά στο κοινό ανακοινωθέν στα ψηφίσματα του ΣΑ των ΗΕ, μια αναφορά που αποτελεί προσήλωση στο διεθνές δίκαιο την οποία επιδιώκουμε και θεωρούμε ως θωράκιση και πυξίδα, είπε απόψε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

