ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

VIDEO: Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει το 9χρονο παιδάκι - Επέστρεφε σπίτι του μετά από παιχνίδι με φίλους - Δεν υπήρχε διάβαση

 12.12.2025 - 21:22
VIDEO: Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει το 9χρονο παιδάκι - Επέστρεφε σπίτι του μετά από παιχνίδι με φίλους - Δεν υπήρχε διάβαση

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει το εννιάχρονο παιδί, το οποίο τραυματίστηκε κρίσιμα το βράδυ της Πέμπτης, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στη λεωφόρο Αγίου Ανδρέου, στην Παλλουριώτισσα.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Τροχαίο με 9χρονο: Στη ΜΕΘ του Μακάρειου νοσοκομείου – Κρίσιμα τα επόμενα εικοσιτετράωρα

Το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 9 το βράδυ, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, αυτοκίνητο που οδηγούσε 19χρονη συγκρούστηκε με το ποδήλατο που οδηγούσε ο 9χρονος, τη στιγμή που επιχειρούσε να διασταυρώσει τον δρόμο. Ο μικρός επέστρεφε στο σπίτι του μετά από παιχνίδι με φίλους.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το χτύπημα ήταν σφοδρό, με το παιδί να καταλήγει στο οδόστρωμα. Διερχόμενοι οδηγοί έσπευσαν αμέσως να βοηθήσουν, μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και στη συνέχεια στο Μακάρειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Φέρει σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση και οι γιατροί αναφέρουν ότι οι επόμενες 48-72 ώρες θα είναι καθοριστικές για την πορεία της υγείας του.

Στην 19χρονη οδηγό διενεργήθηκαν αλκοτέστ και ναρκοτέστ, τα οποία ήταν αρνητικά. Η Τροχαία Λευκωσίας επέστρεψε σήμερα το πρωί στο σημείο της σύγκρουσης για περαιτέρω εξετάσεις, αναζητώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας και επανεξετάζοντας τη σκηνή, ώστε να διακριβωθεί η ταχύτητα του οχήματος και οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος. Στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπάρχει διάβαση πεζών.

Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται.

Δείτε το ρεπορτάζ του καναλιού Alpha:

 

