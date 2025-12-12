ΠτΔ: «Πλήρης ετοιμότητα Κύπρου για ανάληψη Προεδρίας ΕΕ σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων»

Σε ανάρτησή του στο Χ ο κ. Λετυμπιώτης αναφέρει ότι η τηλεδιάσκεψη την οποία συγκάλεσε ο Πρόεδρος του ΕΛΚ Μάνφρεντ Βέμπερ και συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, οι Προέδροι της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, πραγματοποιήθηκε ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου.

«Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης πραγματοποιήθηκε ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων επί των βασικών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης του επερχόμενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με έμφαση στις τελευταίες εξελίξεις στο Ουκρανικό, στις ευρύτερες περιφερειακές και γεωπολιτικές εξελίξεις, καθώς και στη συζήτηση για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», γράφει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Κατά την παρέμβασή του, προσθέτει, «ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισήμανε ότι απομένουν μόλις δεκαεννέα ημέρες μέχρι την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία, υπογραμμίζοντας την πλήρη θεσμική και πολιτική ετοιμότητα της χώρας μας να αναλάβει τον ρόλο αυτό σε μια περίοδο αυξημένων ευρωπαϊκών προκλήσεων».

Στο ίδιο πλαίσιο, συμπληρώνει, «Ευρωπαίοι ηγέτες αναφέρθηκαν σε κρίσιμους φακέλους, όπως η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και η διαχείριση της μετανάστευσης, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη τους ότι στηρίζονται στον ρόλο του Προέδρου της Δημοκρατίας και στην Κυπριακή Προεδρία για την επίτευξη περαιτέρω προόδου και απτών αποτελεσμάτων».

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης συνεχάρη, παράλληλα, τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη για τη χθεσινή εκλογή της Ελλάδας στην Προεδρία του Eurogroup, με την ανάδειξη του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη ως Προέδρου, συνεχίζει ο κ. Λετυμπιώτης.

Επιπρόσθετα, σημειώνει, «ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για την σημερινή επίσκεψη της Προέδρου της Μολδαβίας στην Κύπρο , διασυνδέοντάς την με το ζήτημα της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο αποτελεί βασική πολιτική προτεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας και της επερχόμενης Προεδρίας, με στόχο μια αξιόπιστη, συνεπή και ουσιαστική ευρωπαϊκή πορεία για τις χώρες που πληρούν τα κριτήρια».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ