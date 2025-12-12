Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναβάλλονται οι εκδηλώσεις σε Χριστουγεννιάτικο χωριό - Θρήνος για τον θάνατο μέλους Κοινοτικού Συμβουλίου - Φωτογραφία

 12.12.2025 - 17:56
Αναβάλλονται οι εκδηλώσεις σε Χριστουγεννιάτικο χωριό - Θρήνος για τον θάνατο μέλους Κοινοτικού Συμβουλίου - Φωτογραφία

Σε πένθος βυθίστηκε το χωριό Αγρός της επαρχίας Λεμεσού, μετά τον θάνατο μέλους του Κοινοτικού Συμβουλίου.

Αυτούσια η ανακοίνωση του Κοινοτικού Συμβουλίου:

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού, με βαθιά θλίψη, ανακοινώνει την απώλεια του μέλους του Κυριάκου Αθρακιώτη, ο οποίος απεβίωσε ψες, 11/12/2025, σε ηλικία 64 ετών.

Σε έκτακτη συνεδρία του στις 12/12/2025, το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού αποφάσισε όπως κηρύξει τριήμερο πένθος στην κοινότητα, αναλάβει όλα τα έξοδα της κηδείας του και οι σημαίες στο Κοινοτικό Συμβούλιο θα κυματίζουν μεσίστιες.

Επίσης, αποφάσισε την αναβολή όλων των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό του Αγρού για το τριήμερο 12–14/12/2025.

Η Εξόδιος Ακολουθία του θα τελεστεί αύριο Σάββατο 13/12/2025 στις 11.00π.μ στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας στον Αγρό.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 10.30π.μ.

Αντί στεφάνων θα γίνονται εισφορές για το ΣΚΕ Αγρού.

