Ο βασιλιάς Κάρολος θα μιλήσει για τη μάχη του με τον καρκίνο και το «ταξίδι ανάρρωσής» του

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε ότι ο βασιλιάς Κάρολος θα μιλήσει για το «ταξίδι ανάρρωσής» του ως ασθενής με καρκίνο, μέσω ενός βίντεο που θα προβληθεί την Παρασκευή το βράδυ.

Το μήνυμα, το οποίο μαγνητοσκοπήθηκε στο Clarence House πριν από δύο εβδομάδες, θα επικεντρωθεί στην αξία των προληπτικών εξετάσεων για τον καρκίνο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι περισσότερα άτομα θα διαγνωστούν σε πρώιμο στάδιο της ασθένειας.

Πρόκειται για μία σπάνια ενημέρωση σχετικά με την υγεία του Βρετανού βασιλιά, ο οποίος υποβάλλεται σε τακτική θεραπεία από την αποκάλυψη της διάγνωσής του τον Φεβρουάριο του 2024.

Η εκστρατεία «Stand Up To Cancer» κάθε χρόνο συγκεντρώνει χρηματικά ποσά για την ιατρική έρευνα και τη θεραπεία, ενώ ενθαρρύνει το κοινό να κάνει εξετάσεις για να αυξήσει τις πιθανότητες για πρώιμη διάγνωση.

