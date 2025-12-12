Ecommbx
Συγκλονιστική στιγμή: Αστυνομικός έσωσε μωρό που πνιγόταν στην άκρη αυτοκινητόδρομου - Δείτε βίντεο

 12.12.2025 - 11:38
Σωτήρια για ένα μωρό που πνιγόταν στη Νέα Υόρκη αποδείχθηκε η παρέμβαση ενός αστυνομικού του NYPD.

Στο βίντεο που κατέγραψε αυτόπτης μάρτυρας, φαίνεται ο Μάικλ Γκρίνι να χτυπάει στην πλάτη το μικρό παιδί, το οποίο τελικά άρχισε ξανά να αναπνέει.

Όλα συνέβησαν το πρωί της Τετάρτης (10/12), ενώ ο Γκρίνι κατευθυνόταν προς την εργασία του. Ξαφνικά, είδε ένα μαύρο αυτοκίνητο να κινείται με μεγάλη ταχύτητα στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης.

Αμέσως σταμάτησε για να δει τι συμβαίνει, όταν ο οδηγός -και πατέρας του παιδιού- του είπε: «Το μωρό μου πνίγεται».

Ο Γκρίνι έβγαλε αμέσως το μωρό από το αυτοκίνητο και το χτύπησε επανειλημμένα στην πλάτη, κρατώντας το στην άκρη του δρόμου.

Ο λαιμός του μωρού καθάρισε γρήγορα και άρχισε να αναπνέει ξανά.

Η στιγμή που ο αστυνομικός σώζει το παιδί

@simplysandra__ We thought someone was getting pulled over but whole time the baby was choking 🥺#southbronx #nyc #fyp #Bronx #viraltiktok ♬ original sound - simplysandra__


Μετά την παρέμβαση του αστυνομικού, το παιδί εξετάστηκε και από γιατρό που έτυχε επίσης να περνά από το σημείο, ο οποίος διαπίστωσε ότι ήταν καλά στην υγεία του.

Ο Γκρίνι υπηρετεί για 17 χρόνια στο NYPD στο οποίο εντάχθηκε τον Ιούλιο του 2008.

«Η γρήγορη δράση του δεν έσωσε μόνο μια ζωή — μας θύμισε σε όλους μας πώς είναι ο ηρωισμός στους δρόμους αυτής της πόλης» σχολίασε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων της Νέας Υόρκης, Σκοτ ​​Μάνρο.

