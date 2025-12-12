Συγκλονιστική στιγμή: Αστυνομικός έσωσε μωρό που πνιγόταν στην άκρη αυτοκινητόδρομου - Δείτε βίντεο

Στο βίντεο που κατέγραψε αυτόπτης μάρτυρας, φαίνεται ο Μάικλ Γκρίνι να χτυπάει στην πλάτη το μικρό παιδί, το οποίο τελικά άρχισε ξανά να αναπνέει.
Όλα συνέβησαν το πρωί της Τετάρτης (10/12), ενώ ο Γκρίνι κατευθυνόταν προς την εργασία του. Ξαφνικά, είδε ένα μαύρο αυτοκίνητο να κινείται με μεγάλη ταχύτητα στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης.
Αμέσως σταμάτησε για να δει τι συμβαίνει, όταν ο οδηγός -και πατέρας του παιδιού- του είπε: «Το μωρό μου πνίγεται».
Ο Γκρίνι έβγαλε αμέσως το μωρό από το αυτοκίνητο και το χτύπησε επανειλημμένα στην πλάτη, κρατώντας το στην άκρη του δρόμου.
Ο λαιμός του μωρού καθάρισε γρήγορα και άρχισε να αναπνέει ξανά.
Η στιγμή που ο αστυνομικός σώζει το παιδί
Μετά την παρέμβαση του αστυνομικού, το παιδί εξετάστηκε και από γιατρό που έτυχε επίσης να περνά από το σημείο, ο οποίος διαπίστωσε ότι ήταν καλά στην υγεία του.
Ο Γκρίνι υπηρετεί για 17 χρόνια στο NYPD στο οποίο εντάχθηκε τον Ιούλιο του 2008.
«Η γρήγορη δράση του δεν έσωσε μόνο μια ζωή — μας θύμισε σε όλους μας πώς είναι ο ηρωισμός στους δρόμους αυτής της πόλης» σχολίασε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων της Νέας Υόρκης, Σκοτ Μάνρο.