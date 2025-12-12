Ταξιδεύετε στην Ιταλία; «Παραλύει» σήμερα από απεργία του μεγαλύτερου συνδικάτου της χώρας

Ecommbx
 12.12.2025 - 08:51
Τα μέλη του μεγαλύτερου ιταλικού συνδικάτου, του κεντροαριστερού Cgil, κατεβαίνoυν σήμερα σε γενική απεργία κατά του σχεδίου κρατικού προϋπολογισμού της κυβέρνησης της Τζόρτζια Μελόνι.

H απεργιακή κινητοποίηση αφορά τον σιδηροδρομικό τομέα, τα αστικά μέσα μαζικής μεταφοράς, τα νοσοκομεία, τα σχολεία, τους ιδιωτικούς υπαλλήλους και τον ευρύτερο τομέα της δημόσιας διοίκησης.

«Με αυτήν τη γενική απεργία, ζητάμε την αύξηση των συντάξεων και των μισθών, να σταματήσει η συνεχής αλλαγή της συντάξιμης ηλικίας, να υιοθετηθεί μια δίκαιη, σταδιακή φορολογική μεταρρύθμιση», υπογραμμίζει, μεταξύ των άλλων, το συνδικάτο.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας έχουν προγραμματισθεί πορείες στις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας: από την Ρώμη μέχρι την Φλωρεντία, από το Μιλάνο μέχρι και το Μπάρι της Απουλίας. Ο μεγαλύτερος από τους τομείς που δεν συμμετέχουν στην απεργία, είναι εκείνος των αερομεταφορών. «Η κινητοποίηση αυτή δεν έχει πολιτικό χαρακτήρα, οφείλεται στο ότι οι συνθήκες της καθημερινής ζωής των πολιτών έχουν χειροτερέψει και θεωρώ ότι η συμμετοχή θα είναι μεγάλη», δήλωσε ο γραμματέας του Cgil, Μαουρίτσιο Λαντίνι.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

