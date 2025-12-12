Τροχαίο με 9χρονο: Στη ΜΕΘ του Μακάρειου νοσοκομείου – Κρίσιμα τα επόμενα εικοσιτετράωρα

Σύμφωνα με πληροφορίες το παιδάκι νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλική κάκωση στην εντατική μονάδα του Μακάρειου Νοσοκομείου. Οι επόμενες 2-3 ημέρες θα είναι κρίσιμες για την πορεία της υγείας του ανήλικου.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, διενεργήθηκε έλεγχος αλκοτέστ και ναρκοτέστ στη νεαρή οδηγό με μηδενική ένδειξη και στα δύο.

Υπενθυμίζεται ότι το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 9:00 το βράδυ της Πέμπτης, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, αυτοκίνητο που οδηγούσε 19χρονη συγκρούστηκε με το ποδήλατο που οδηγούσε ο 9χρονος, τη στιγμή που επιχειρούσε να διασταυρώσει τον δρόμο.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και στη συνέχεια στο Μακάρειο, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει αιμορραγία στο κεφάλι. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Η Τροχαία Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.