Τροχαίο με 9χρονο: Στη ΜΕΘ του Μακάρειου νοσοκομείου – Κρίσιμα τα επόμενα εικοσιτετράωρα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τροχαίο με 9χρονο: Στη ΜΕΘ του Μακάρειου νοσοκομείου – Κρίσιμα τα επόμενα εικοσιτετράωρα

 12.12.2025 - 10:15
Τροχαίο με 9χρονο: Στη ΜΕΘ του Μακάρειου νοσοκομείου – Κρίσιμα τα επόμενα εικοσιτετράωρα

Κρίσιμες οι επόμενες μέρες για την υγεία του 9χρονου που συγκρούστηκε με όχημα ενώ επιχειρούσε να διασταυρώσει δρόμο με το ποδήλατό του.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Σοβαρό τροχαίο στη Λευκωσία: Σε κρίσιμη κατάσταση 9χρονο αγοράκι - Παρασύρθηκε από όχημα που οδηγούσε 19χρονη

Σύμφωνα με πληροφορίες το παιδάκι νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλική κάκωση στην εντατική μονάδα του Μακάρειου Νοσοκομείου. Οι επόμενες 2-3 ημέρες θα είναι κρίσιμες για την πορεία της υγείας του ανήλικου.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, διενεργήθηκε έλεγχος αλκοτέστ και ναρκοτέστ στη νεαρή οδηγό με μηδενική ένδειξη και στα δύο.

Υπενθυμίζεται ότι το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 9:00 το βράδυ της Πέμπτης, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, αυτοκίνητο που οδηγούσε 19χρονη συγκρούστηκε με το ποδήλατο που οδηγούσε ο 9χρονος, τη στιγμή που επιχειρούσε να διασταυρώσει τον δρόμο.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και στη συνέχεια στο Μακάρειο, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει αιμορραγία στο κεφάλι. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Η Τροχαία Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Ικανοποιημένη για την πολιτική ισότητα η Κυβέρνηση - «Τέθηκαν οι βάσεις για το επόμενο στάδιο»

 12.12.2025 - 10:03
Συγκίνηση στην Πάφο: Η γιαγιά Κατίνα έκλεισε τα 102 και μας θύμισε τι σημαίνει οικογένεια - Απέκτησε 23 δισέγγονα - Βίντεο και Φωτογραφίες

 12.12.2025 - 10:21
Συνέρχεται σήμερα στις 4 το απόγευμα το Εθνικό Συμβούλιο, το οποίο συγκάλεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης για να ενημερώσει για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, υπό το ως και της χθεσινής συνάντησής του με τον Τ/κ ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, με τη συμμετοχή και της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ των ΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

