Νέα άφιξη στο κέντρο της Λευκωσίας - Ένα all-day spot με δημιουργικά πιάτα – Δείτε φωτογραφίες

Το Chicory, ένα πρότζεκτ με ισχυρές ρίζες στην κυπριακή παραγωγή φρέσκων προϊόντων, ανοίγει τις πόρτες του με στόχο να προσφέρει καθημερινό, ποιοτικό, άνετο φαγητό, φτιαγμένο αποκλειστικά από άριστες πρώτες ύλες.

Η φιλοσοφία του είναι απλή: φρέσκια γεύση, καθαρά υλικά, προσεγμένες τεχνικές και ένας cozy, φιλόξενος χώρος όπου οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν δημιουργικά πιάτα επί τόπου ή να τα παραγγείλουν στον χώρο τους. Στο κέντρο αυτής της προσπάθειας βρίσκεται η αξιοποίηση τοπικών προϊόντων υψηλής ποιότητας, τα οποία μεταμορφώνονται σε πρωτότυπες γευστικές ιδέες.

Τι θα βρείτε στο μενού

Το μενού του Chicory κινείται ανάμεσα στο comfort και το creative, με επιλογές που δίνουν έμφαση στη φρεσκάδα αλλά και στη λεπτομέρεια:

Sandos με έξυπνους συνδυασμούς, όπως αλλαντικά με μαρμελάδα πεπονιού ή camembert με blueberry chutney.

Signature brioche croissant sandwiches, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει αυτό με jamon iberico και salted almond spread, αλλά και το εξαιρετικό pulled lamb με αποχρώσεις raspberry.

Φρέσκους χυμούς, φρεσκοκομμένα φρούτα και σαλάτες όπως η Primavera.

All-day healthy επιλογές: energy bars, energy balls, egg bowls, yogurt bowls, ζεστές σούπες και cookies.

Ροφήματα για κάθε στιγμή της ημέρας — καφές, τσάι, ice tea — αλλά και πιο ιδιαίτερες προτάσεις όπως γάλα τριαντάφυλλο.

Επιπλέον, διαθέσιμα είναι και platters, ιδανικά για παρέες ή εταιρικά break.

Το Chicory φαίνεται αποφασισμένο να γίνει σημείο αναφοράς για όσους αναζητούν γρήγορο αλλά ποιοτικό φαγητό στο κέντρο της πόλης, συνδυάζοντας τη σύγχρονη αισθητική με την κυπριακή φρεσκάδα και τεχνογνωσία. Ένα νέο all-day spot που έρχεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τον γαστρονομικό χάρτη της Λευκωσίας.

