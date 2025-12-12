Ecommbx
Brunch αλά κυπριακά μέσα… στη φύση – Τα δύο τελευταία σαββατοκύριακα της σεζόν και το παρτάκι «ψήνεται» – Δείτε φωτογραφίες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Brunch αλά κυπριακά μέσα… στη φύση – Τα δύο τελευταία σαββατοκύριακα της σεζόν και το παρτάκι «ψήνεται» – Δείτε φωτογραφίες

 12.12.2025 - 12:16
Brunch αλά κυπριακά μέσα… στη φύση – Τα δύο τελευταία σαββατοκύριακα της σεζόν και το παρτάκι «ψήνεται» – Δείτε φωτογραφίες

Στο βουνό, εκεί όπου ο αέρας μυρίζει πεύκο και ο ήλιος πέφτει πιο γλυκά στις ξύλινες επιφάνειες, υπάρχει ένα brunchάδικο που μοιάζει να δημιουργήθηκε για να ενώσει ανθρώπους γύρω από ένα τραπέζι γεμάτο χρώματα, γεύσεις και χαμόγελα.

Έρχονται τα δύο τελευταία σαββατοκύριακα του 2025 και το Boúkkoma ετοιμάζει πάρτι.

Στο Boúkkoma Brunch Park, που θα το βρεις στο κοινοτικό πάρκο της Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου, το φαγητό δεν είναι απλώς ένα ακόμα brunch, είναι εμπειρία. Είναι αφορμή να μαζευτείς με φίλους, να σηκώσεις το ποτήρι σου ψηλά και να κάνεις “στην υγειά μας” πριν καν δοκιμάσεις την πρώτη μπουκιά. Οι επιλογές θυμίζουν δημιουργική κουζίνα που αγαπά το comfort food, αλλά και την φρέσκια πρώτη ύλη.

Τα πιάτα φτάνουν στο τραπέζι σαν μικρά έργα τέχνης: χωριάτικα τηγανητά αυγά πάνω σε τραγανό ψωμί, πολύχρωμα λαχανικά, λαχταριστές πραλίνες, αφράτα pancakes και εντυπωσιακά γλυκά με φρούτα και κρέμα. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πιάτα είναι το Πιτσιλλίσιμο, με χωριάτικο ψωμί, μαρμελάδα ντομάτας, μπέικον, αυγά, χαλλούμι και λουκάνικο, συνδυασμός που γεφυρώνει την παραδοσιακή νοστιμιά με τη μοντέρνα αισθητική. Άλλη αγαπημένη επιλογή είναι το Σούπερσταρ, που έρχεται με δύο βοδινά μπιφτέκια, μπέικον, τηγανητές πατάτες, τυριά και iceberg, μετατρέποντας το brunch σε πραγματική απόλαυση.

Οι λάτρεις των γλυκών θα ενθουσιαστούν με τα pancakes και τα γαλλικά τοστάκια, όπως το Σιοκολατένιο με πραλίνα σοκολάτας, μούρα, φυστίκι, αμύγδαλα και αφράτη σαντιγί κεράσι. Για όσους προτιμούν τηγανίτες, το Φραουλάτο με λευκή σοκολάτα, κουλί φράουλας, θρυμματισμένο φυστίκι Αιγίνης, φράουλα και μούρα είναι σκέτη απόλαυση. Στο Boúkkoma το brunch γίνεται τελετουργία.

Τα ποτήρια γεμίζουν με δροσερά, πολύχρωμα ροφήματα, αρωματικούς καφέδες και cocktails που ταιριάζουν ιδανικά με τον ήλιο του βουνού. Κάθε επίσκεψη είναι μια μικρή γιορτή και κάθε πιάτο είναι μια υπόσχεση ότι θα ξανάρθεις, όχι μόνο για το φαγητό, αλλά για την ατμόσφαιρα, τη χαλαρή διάθεση και τις όμορφες στιγμές που μοιράζεσαι με την παρέα. Γιατί εδώ, η γεύση έχει πάντα συντροφιά.

Δείτε φωτογραφίες

 

