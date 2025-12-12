Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανατροπές στις κινητές κάμερες: Τι φέρνει η νέα πρόταση νόμου - Γιατί συζητείται αλλαγή στο σύστημα

 12.12.2025 - 12:27
Ανατροπές στις κινητές κάμερες: Τι φέρνει η νέα πρόταση νόμου - Γιατί συζητείται αλλαγή στο σύστημα

Στη Βουλή οδηγείται πρόταση νόμου που αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας των κινητών καμερών ταχύτητας, εισάγοντας την υποχρέωση τα οχήματα που τις μεταφέρουν να διαθέτουν εμφανή φωτεινή σήμανση.

Η πρόταση προβλέπει τροποποίηση του άρθρου 12 της ισχύουσας νομοθεσίας, ώστε κάθε όχημα που χρησιμοποιείται για κινητή φωτοεπισήμανση να φέρει ενεργοποιημένο φάρο στην οροφή του κατά τη διάρκεια των ελέγχων.

Στόχος της ρύθμισης είναι η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, αλλά και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το σύστημα ελέγχου ταχύτητας. Όπως σημειώνεται, η απουσία ορατής σήμανσης έχει προκαλέσει αντιδράσεις και έχει δημιουργήσει την εντύπωση ότι οι κινητές κάμερες λειτουργούν περισσότερο ως μέσο επιβολής προστίμων, παρά ως εργαλείο πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων.

Στην αιτιολογική έκθεση υπογραμμίζεται ότι η ξεκάθαρη παρουσία των κινητών καμερών λειτουργεί αποτρεπτικά για την παραβίαση των ορίων ταχύτητας και συμβάλλει στη μείωση των κινδύνων στο οδικό δίκτυο. Η προτεινόμενη παρέμβαση επιχειρεί να διορθώσει πρακτικές που έχουν οδηγήσει σε αίσθημα ανασφάλειας, χωρίς να αμφισβητεί τον ρόλο της φωτοεπισήμανσης στην αντιμετώπιση σοβαρών τροχαίων παραβάσεων.

Η πρόταση νόμου κατατέθηκε από τον Πρόεδρο του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, Σταύρο Παπαδούρη, ο οποίος τονίζει ότι η διαφάνεια στους ελέγχους αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή του μέτρου. Όπως αναφέρει, η αναβάθμιση του πλαισίου λειτουργίας των καμερών πρέπει να γίνεται με γνώμονα την ασφάλεια, τη λογοδοσία και τον σεβασμό προς τους οδηγούς.

Το Κίνημα Οικολόγων συνεχίζει να προωθεί παρεμβάσεις που στοχεύουν σε ένα πιο αξιόπιστο και δίκαιο σύστημα οδικής ασφάλειας, επιδιώκοντας λύσεις που ενισχύουν την πρόληψη και την κοινωνική αποδοχή των μέτρων.

Ικανοποίηση εξέφρασε η κυβέρνηση για το γεγονός ότι στο κοινό ανακοινωθέν προτάσσεται η πολιτική ισότητα, με τρόπο που παραπέμπει σαφώς στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και επαναφέρει το Κυπριακό στις ράγες της συμφωνημένης βάσης λύσης.

