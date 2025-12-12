Ανατροπές στις κινητές κάμερες: Τι φέρνει η νέα πρόταση νόμου - Γιατί συζητείται αλλαγή στο σύστημα

Η πρόταση προβλέπει τροποποίηση του άρθρου 12 της ισχύουσας νομοθεσίας, ώστε κάθε όχημα που χρησιμοποιείται για κινητή φωτοεπισήμανση να φέρει ενεργοποιημένο φάρο στην οροφή του κατά τη διάρκεια των ελέγχων.

Στόχος της ρύθμισης είναι η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, αλλά και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το σύστημα ελέγχου ταχύτητας. Όπως σημειώνεται, η απουσία ορατής σήμανσης έχει προκαλέσει αντιδράσεις και έχει δημιουργήσει την εντύπωση ότι οι κινητές κάμερες λειτουργούν περισσότερο ως μέσο επιβολής προστίμων, παρά ως εργαλείο πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων.

Στην αιτιολογική έκθεση υπογραμμίζεται ότι η ξεκάθαρη παρουσία των κινητών καμερών λειτουργεί αποτρεπτικά για την παραβίαση των ορίων ταχύτητας και συμβάλλει στη μείωση των κινδύνων στο οδικό δίκτυο. Η προτεινόμενη παρέμβαση επιχειρεί να διορθώσει πρακτικές που έχουν οδηγήσει σε αίσθημα ανασφάλειας, χωρίς να αμφισβητεί τον ρόλο της φωτοεπισήμανσης στην αντιμετώπιση σοβαρών τροχαίων παραβάσεων.

Η πρόταση νόμου κατατέθηκε από τον Πρόεδρο του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, Σταύρο Παπαδούρη, ο οποίος τονίζει ότι η διαφάνεια στους ελέγχους αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή του μέτρου. Όπως αναφέρει, η αναβάθμιση του πλαισίου λειτουργίας των καμερών πρέπει να γίνεται με γνώμονα την ασφάλεια, τη λογοδοσία και τον σεβασμό προς τους οδηγούς.

Το Κίνημα Οικολόγων συνεχίζει να προωθεί παρεμβάσεις που στοχεύουν σε ένα πιο αξιόπιστο και δίκαιο σύστημα οδικής ασφάλειας, επιδιώκοντας λύσεις που ενισχύουν την πρόληψη και την κοινωνική αποδοχή των μέτρων.