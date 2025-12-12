Ecommbx
«Θύμα οργανωμένου εγκλήματος» - Δεν επηρέαστηκαν οι ασθενείς από την επίθεση των χάκερ στο Ογκολογικό

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αναφέρει ότι ενημερώθηκε για περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και παράνομης εξαγωγής προσωπικών δεδομένων από τα συστήματα του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου.

Σε ανακοίνωση της Αρχής, σημειώνεται ότι με τη γνωστοποίηση του περιστατικού, η Αρχή προχώρησε άμεσα στις προβλεπόμενες ενέργειες και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον Οργανισμό, από τον οποίο έχει ζητήσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και την εθνική νομοθεσία.

«Η Αρχή αξιολογεί ήδη τα πραγματικά περιστατικά, τα μέτρα ασφάλειας που είχαν εφαρμοστεί και τις ενέργειες που λαμβάνει ο Οργανισμός για τον περιορισμό και τη διαχείριση της παραβίασης» προστίθεται.

Παράλληλα, η Αρχή συνεργάζεται με την Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας (ΑΨΑ) και άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες του κράτους για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνολική αξιολόγηση της κατάστασης.

Η Αρχή θα συνεχίσει να παρακολουθεί την υπόθεση και θα προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια στο πλαίσιο των εποπτικών της εξουσιών και αρμοδιοτήτων.

Ικανοποίηση εξέφρασε η κυβέρνηση για το γεγονός ότι στο κοινό ανακοινωθέν προτάσσεται η πολιτική ισότητα, με τρόπο που παραπέμπει σαφώς στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και επαναφέρει το Κυπριακό στις ράγες της συμφωνημένης βάσης λύσης.

