«Θύμα οργανωμένου εγκλήματος» - Δεν επηρέαστηκαν οι ασθενείς από την επίθεση των χάκερ στο Ογκολογικό

Σε ανακοίνωση της Αρχής, σημειώνεται ότι με τη γνωστοποίηση του περιστατικού, η Αρχή προχώρησε άμεσα στις προβλεπόμενες ενέργειες και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον Οργανισμό, από τον οποίο έχει ζητήσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και την εθνική νομοθεσία.

«Η Αρχή αξιολογεί ήδη τα πραγματικά περιστατικά, τα μέτρα ασφάλειας που είχαν εφαρμοστεί και τις ενέργειες που λαμβάνει ο Οργανισμός για τον περιορισμό και τη διαχείριση της παραβίασης» προστίθεται.

Παράλληλα, η Αρχή συνεργάζεται με την Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας (ΑΨΑ) και άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες του κράτους για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνολική αξιολόγηση της κατάστασης.

Η Αρχή θα συνεχίσει να παρακολουθεί την υπόθεση και θα προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια στο πλαίσιο των εποπτικών της εξουσιών και αρμοδιοτήτων.

