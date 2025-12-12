Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΕπική φωτογραφία: Δείτε πώς προσπάθησε να κρυφτεί σε φάτνη Αφρικανός που επιτέθηκε σε δημόσιο υπάλληλο
ΔΙΕΘΝΗ

Επική φωτογραφία: Δείτε πώς προσπάθησε να κρυφτεί σε φάτνη Αφρικανός που επιτέθηκε σε δημόσιο υπάλληλο

 12.12.2025 - 09:27
Επική φωτογραφία: Δείτε πώς προσπάθησε να κρυφτεί σε φάτνη Αφρικανός που επιτέθηκε σε δημόσιο υπάλληλο

Πλήρως αποτυχημένη αποδείχθηκε η προσπάθεια ενός μετανάστη από τη Γκάνα να κρυφτεί σε μια χριστουγεννιάτικη φάτνη με φιγούρες σε πραγματικό μέγεθος στην Ιταλία προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψή του καθώς τον αναζητούσαν για επίθεση σε δημόσιο υπάλληλο.

Όπως φαίνεται στη φωτογραφία που έδωσε στη δημοσιότητα ο δήμαρχος της πόλης Γκαλατόνε, Φλάβιο Φιλόνι, ο 39χρονος Γκανέζος είχε πάρει θέση δίπλα στις φιγούρες με τους μάγους ελπίζοντας ότι δεν θα γίνει αντιληπτός.

Ο δήμαρχος, όμως, αν και αρχικά, όπως είπε, σκέφτηκε ότι ήταν μια πολύ ρεαλιστική χριστουγεννιάτικη φάτνη με τη σκηνή της γέννησης του Ιησού, κατάλαβε ότι κάτι πηγαίνει λάθος όταν μια από τις «φιγούρες» κουνήθηκε ανάμεσα στα δεμάτια από άχυρο.

Επική φωτογραφία από την Ιταλία: Δείτε πώς προσπάθησε να κρυφτεί σε φάτνη Γκανέζος που είχε επιτεθεί σε δημόσιο υπάλληλο

 

Αμέσως κάλεσε την αστυνομία άνδρες της οποίας συνέλαβαν τον 39χρονο από την Γκάνα, ο οποίος, όπως αποκαλύφθηκε ήταν καταζητούμενος για επίθεση στην Μπολόνια.

«Περνούσα μπροστά από τη σκηνή της γέννησης που έχουμε κάθε χρόνο ως χριστουγεννιάτικη παράδοση, καθώς πήγαινα να φτιάξω μερικά κλειδιά. Κοίταξα και είδα τη φιγούρα ενός σκούρου άνδρα και σκέφτηκα πόσο ρεαλιστικός φαινόταν και είπα ότι πρέπει να συγχαρώ τους δημιουργούς για την εξαιρετική τους δουλειά. Τότε ξαφνικά είδα τη φιγούρα να κινείται και όταν κοίταξα πιο κοντά, κινήθηκε και δεν ήταν ντυμένος σωστά. Τα ρούχα του ήταν πολύ μοντέρνα και δεν ήταν 2.000 ετών βιβλική ενδυμασία. Πλησίασα και του είπα "τι κάνεις;". Μου είπε ότι ζούσε στη φάτνη και δεν κουνιόταν. Συνειδητοποίησα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, οπότε κάλεσα την αστυνομία» περιέγραψε ο Ιταλός δήμαρχος στη Daily Mail.

Σύμφωνα με την αστυνομία ο 39χρονος είχε καταδικαστεί ερήμην σε εννέα μήνες και 15 ημέρες για την επίθεση σε βάρος του δημοσίου υπαλλήλου.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Τρελό» περιστατικό στον αέρα: Ποντίκι «τρύπωσε» σε πτήση - Εγκλωβίστηκαν οι επιβάτες
Πού έχει σήμερα κίνηση; Δες ποιοι δρόμοι «κοκκινίζουν» σε πραγματικό χρόνο - Δείτε live
Πού θα πέσουν βροχές μετά το μεσημέρι - Δείτε ζωντανά την εξέλιξη του καιρού
Διακοπές Χριστουγέννων: «Τρέχουν» για κρατήσεις στα ξενοδοχεία σκύλων - Ποιες μέρες έχουν γεμίσει και τι πρέπει να γνωρίζετε
Συνεχίζουν να ηλεκτρίζουν οι λογαριασμοί της ΑΗΚ – Οι διευκολύνσεις για τους καταναλωτές – Ποιοι εξαιρούνται
Σοβαρό τροχαίο στη Λευκωσία: Σε κρίσιμη κατάσταση 9χρονο αγοράκι - Παρασύρθηκε από όχημα που οδηγούσε 19χρονη

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Άννα Βίσση: Μήνυμα περηφάνιας για τη Λάρνακα – «Ανυπομονώ να το ζήσουμε»

 12.12.2025 - 09:15
Επόμενο άρθρο

Τραγωδία πριν από γάμο: Νεκρός ο γαμπρός σε δυστύχημα - Κατέρρευσε η νύφη

 12.12.2025 - 09:42
Ενημερώνει το Εθνικό Συμβούλιο για τη συνάντηση με Έρχιουρμαν ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Ενημερώνει το Εθνικό Συμβούλιο για τη συνάντηση με Έρχιουρμαν ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Συνέρχεται σήμερα στις 4 το απόγευμα το Εθνικό Συμβούλιο, το οποίο συγκάλεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης για να ενημερώσει για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, υπό το ως και της χθεσινής συνάντησής του με τον Τ/κ ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, με τη συμμετοχή και της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ των ΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ενημερώνει το Εθνικό Συμβούλιο για τη συνάντηση με Έρχιουρμαν ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Ενημερώνει το Εθνικό Συμβούλιο για τη συνάντηση με Έρχιουρμαν ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

  •  12.12.2025 - 07:08
Σοβαρό τροχαίο στη Λευκωσία: Σε κρίσιμη κατάσταση 9χρονο αγοράκι - Παρασύρθηκε από όχημα που οδηγούσε 19χρονη

Σοβαρό τροχαίο στη Λευκωσία: Σε κρίσιμη κατάσταση 9χρονο αγοράκι - Παρασύρθηκε από όχημα που οδηγούσε 19χρονη

  •  12.12.2025 - 06:23
Συνεχίζουν να ηλεκτρίζουν οι λογαριασμοί της ΑΗΚ – Οι διευκολύνσεις για τους καταναλωτές – Ποιοι εξαιρούνται

Συνεχίζουν να ηλεκτρίζουν οι λογαριασμοί της ΑΗΚ – Οι διευκολύνσεις για τους καταναλωτές – Ποιοι εξαιρούνται

  •  12.12.2025 - 06:26
Αυτό ήταν το σημείο ρήξης: Πώς φτάσαμε στην απεργία της ΠΟΕΔ

Αυτό ήταν το σημείο ρήξης: Πώς φτάσαμε στην απεργία της ΠΟΕΔ

  •  12.12.2025 - 08:30
Οικογένεια με μωρό 10 μηνών κινδυνεύει να μείνει στον δρόμο στην Πάφο – «Μας διώχνει το Ευημερίας από το ξενοδοχείο »

Οικογένεια με μωρό 10 μηνών κινδυνεύει να μείνει στον δρόμο στην Πάφο – «Μας διώχνει το Ευημερίας από το ξενοδοχείο »

  •  12.12.2025 - 09:01
Διακοπές Χριστουγέννων: «Τρέχουν» για κρατήσεις στα ξενοδοχεία σκύλων - Ποιες μέρες έχουν γεμίσει και τι πρέπει να γνωρίζετε

Διακοπές Χριστουγέννων: «Τρέχουν» για κρατήσεις στα ξενοδοχεία σκύλων - Ποιες μέρες έχουν γεμίσει και τι πρέπει να γνωρίζετε

  •  12.12.2025 - 06:29
VIDEO: Μυστήριο με τη νεκρή άστεγη γυναίκα στη Πάφο - Παραμένει στα αζήτητα του νεκροτομείου

VIDEO: Μυστήριο με τη νεκρή άστεγη γυναίκα στη Πάφο - Παραμένει στα αζήτητα του νεκροτομείου

  •  12.12.2025 - 08:29
«Τρελό» περιστατικό στον αέρα: Ποντίκι «τρύπωσε» σε πτήση - Εγκλωβίστηκαν οι επιβάτες

«Τρελό» περιστατικό στον αέρα: Ποντίκι «τρύπωσε» σε πτήση - Εγκλωβίστηκαν οι επιβάτες

  •  12.12.2025 - 07:14

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα