Τραγωδία πριν από γάμο: Νεκρός ο γαμπρός σε δυστύχημα - Κατέρρευσε η νύφη

Ο Άνκιτ Κουμάρ ταξίδευε με μέλη της οικογένειάς του προς την τελετή, όταν το ηλεκτρικό ρίκσα στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με τρακτέρ-τρόλεϊ μέσα σε πυκνή ομίχλη.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στις 8 το πρωί της Πέμπτης 11 Δεκεμβρίου, στον δρόμο Sitapur–Gola, κοντά στο χωριό Vishunpur, περίπου 30 χιλιόμετρα από το Σιτάπουρ της Ινδίας.

Στο ρίκσα επέβαιναν επτά άτομα, ανάμεσά τους οι γονείς του Άνκιτ. Τέσσερις τραυματίστηκαν, ενώ ο νεαρός και ο πατέρας του κάθονταν μπροστά την ώρα που, σύμφωνα με την αστυνομία, το τρακτέρ που προπορευόταν σταμάτησε απότομα.

Η πυκνή ομίχλη δεν άφησε περιθώριο αντίδρασης στον οδηγό του ρίκσα, με αποτέλεσμα το όχημα να καρφωθεί στο πίσω μέρος του τρακτέρ-τρόλεϊ. Ο Άνκιτ εκτινάχθηκε προς τα εμπρός και το μεταλλικό υποπόδιο του ρίκσα φέρεται να διαπέρασε το στήθος του, σκοτώνοντάς τον ακαριαία. Περαστικοί έσπευσαν να βοηθήσουν, ειδοποιώντας τις αρχές και μεταφέροντας τον νεαρό στο νοσοκομείο.

Η νύφη κατέρρευσε στο νοσοκομείο

Η είδηση του θανάτου διαδόθηκε γρήγορα και η μέλλουσα νύφη, Πούτζα, έφτασε στο νοσοκομείο μαζί με τη μητέρα της, βυθισμένη στο σοκ και τον θρήνο. Μάρτυρες ανέφεραν ότι η νεαρή γυναίκα κοιτούσε άφωνη το άψυχο σώμα του Άνκιτ, πριν ξεσπάσει σε λυγμούς ξανά και ξανά.

Οι δύο νέοι θα παντρεύονταν την ίδια ημέρα, στο πλαίσιο του κρατικού προγράμματος «Mass Marriage Scheme», που στηρίζει οικονομικά ζευγάρια από ευάλωτες οικογένειες. Η τελετή στο Angadpur Parsendi είχε προγραμματιστεί για τις 11 το πρωί. Ο Άνκιτ είχε ξεκινήσει από το χωριό του στις 7 μαζί με τους γονείς του και άλλα συγγενικά πρόσωπα.

«Η χαρά έγινε πένθος»

Ο πατέρας του, Σιβκουμάρ, τραυματίστηκε στη μύτη και περιέγραψε το σοκ: «Καθόμασταν μπροστά. Ξαφνικά έγινε μια δυνατή σύγκρουση. Πριν καταλάβουμε τι συνέβη, ο σιδερένιος άξονας του ρίκσα μπήκε στο στήθος του Άνκιτ. Μέχρι να συνειδητοποιήσουμε τι έγινε, τον χάσαμε».

Ο θείος του γαμπρού, Σάρβες, είπε πως όλη η οικογένεια ήταν γεμάτη χαρά για το γάμο. «Όλοι πηγαίναμε στην τελετή. Η ευτυχία μέσα σε μια στιγμή έγινε πένθος», τόνισε.

Η μητέρα της νύφης, Ρατζεσουάρι, συμπλήρωσε: «Σήμερα θα γινόταν ο γάμος της κόρης μου. Βρήκαμε έναν καλό γαμπρό μετά από πολύ αναζήτηση. Η κόρη μου δεν σταματά να κλαίει».

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή αστυνομικό διευθυντή Αλόκ Σινγκ, ο οδηγός του τρακτέρ εξαφανίστηκε αμέσως μετά τη σύγκρουση. Οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας για να εντοπίσουν τον δράστη.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα