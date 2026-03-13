Στην επετειακή εκδήλωση της ΕΝΠ ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - Ανακοίνωσε εισφορά €30.000

Εισφορά ύψους 30 χιλιάδων ευρώ ανακοίνωσε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης προς το Σωματείο της Ένωσις Νέων Παραλιμνίου, κατά τη διάρκεια επετειακής εκδήλωσης, στην Αγία Νάπα, που πραγματοποιήθηκε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 90 χρόνων από την ίδρυση του Σωματείου.

Σε χαιρετισμό του στην εκδήλωση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε τα ακόλουθα.

«Θα ήθελα να πω πέντε πράγματα τα οποία πηγάζουν από τρεις ιδιότητες μου.

Η πρώτη είναι φυσικά του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η δεύτερη ιδιότητα ότι είμαι φίλαθλος μιας άλλης ομάδας και τρίτον, ότι δεν κατάγομαι από την περιοχή.

Ξεκινώ από το πρώτο. Η Ένωση είναι άμεσα συνυφασμένη με την ιστορία του τόπου μας. 1936 αν δούμε το έμβλημα, ο Παρθενών, ο Τσολιάς, συνδυάζει τους αγώνες της χώρας μας, τους αγώνες του Κυπριακού Ελληνισμού, πριν ακόμα να υπάρξει η Κυπριακή Δημοκρατία, για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Και αυτό λέει πολλά για τον σκοπό που ιδρύθηκε το Σωματείο, τους στόχους που ήθελε να εξυπηρετήσει μέσα από την ίδρυση του που αν σκεφτούμε την πορεία του Σωματείου αργότερα, κατά τον πιο αγνό αγώνα του Κυπριακού Ελληνισμού, τον αγώνα της ΕΟΚΑ το 1955, αλλά αργότερα και το 1974, θεωρώ ότι τα στελέχη του Σωματείου, τα Διοικητικά Συμβούλια, οι φίλαθλοι, όλοι τίμησαν όλους αυτούς που το 1936 είχαν την ιδέα να ιδρύσουν την Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Αυτό είναι το πρώτο σημείο υπό την ιδιότητά μου ως Προέδρου της Δημοκρατίας.

Το δεύτερο σημείο που θέλω να αναφέρω είναι υπό την ιδιότητά μου ως φίλαθλος μιας άλλης ομάδας, που ήταν, τουλάχιστον όσον καιρό εγώ θυμούμαι από 10 χρονών μέχρι 25, μεταξύ πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Πηγαίναμε στο γήπεδο με περίπου 100 άτομα το μέγιστο, που μπορούσαν να παρευρεθούν στο γήπεδο. Μια ομάδα που τόσα χρόνια μετά έπαιξε στο Champion’s League, ήταν πρωταθλήτρια Κύπρου.

‘Άρα. θεωρώ ότι υπάρχει προοπτική για όλες τις ομάδες, αρκεί να πιστέψουν οι άνθρωποι που είναι δίπλα από την ομάδα ότι όλα μπορούν να επιτευχθούν. Και πλέον το είδαμε και με πολλά άλλα Σωματεία, δεν είναι μόνο η ομάδα που υποστηρίζω. Το είδαμε και με άλλες ομάδες και λίγο έσπασε το ποδοσφαιρικό κατεστημένο. Δεν είναι μόνο πλέον το ΑΠΟΕΛ και η Ομόνοια που είναι οι πρωταθλητές στην Κύπρο.

Το τρίτο σημείο είναι υπό την ιδιότητα κάποιου που δεν προέρχεται από την περιοχή. Για όλους εμάς που δεν προερχόμαστε από την περιοχή, το Παραλίμνι, πέραν από το ότι ήταν γνωστό για το βυσσινί, το πιο σημαντικό πλεονέκτημα και σας καλώ να σκεφτείτε, να αναλογιστούμε ότι έβγαζε ταλέντα Κύπριους ποδοσφαιριστές για τους οποίους ήταν περήφανη ολόκληρη η Κύπρος.

Σκεφτείτε την αναλογία του πληθυσμού στο Παραλίμνι και στην ελεύθερη περιοχή της Αμμοχώστου, με τη Λευκωσία, με τη Λεμεσό, τη Λάρνακα, την Πάφο και σκεφτείτε τα κυπριακά ταλέντα που ανέδειξαν. Και θεωρώ ότι το μεγάλο στοίχημα για την Ένωση, για να σταματήσει και αυτό το φαινόμενο που προανέφερες, είναι η περαιτέρω επένδυση στις ακαδημίες της Ένωσης. Εκεί πρέπει να επενδύσουμε - προσωπικά ενοχλούμαι όταν πηγαίνω να βλέπω την ομάδα μου και σε πολλές των περιπτώσεων να έχει 11 ξένους ποδοσφαιριστές.

Το τέταρτο σημείο που θέλω να αναφέρω είναι ότι το Παραλίμνι, η ευρύτερη περιοχή βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα της Κυβέρνησης όσον αφορά τις αθλητικές υποδομές, και έχω ενημερωθεί ότι επί δικής μας διακυβέρνησης έχουν ξεκινήσει και γίνονται οι εργασίες αναβάθμισης του γηπέδου «Τάσος Μάρκου». Έχει ήδη γίνει η ανακατασκευή του χορτοτάπητα, ενώ έχουν εγκριθεί οι εργασίες για αναβάθμιση της προσβασιμότητας του γηπέδου από ΑμεΑ, ενώ βρισκόμαστε και στο στάδιο της μελέτης για το θέμα της αναβάθμισης του φωτισμού, της αντικατάστασης των φθαρμένων καθισμάτων και για όλα αυτά έχω δώσει οδηγίες να τρέξουν αμέσως οι διαδικασίες μόλις ολοκληρώθηκε ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός.

Επίσης, προωθούνται η δημιουργία πολύπροπονητηρίου στη νέα Τεχνική Σχολή του Παραλιμνίου, η επιδιόρθωση της αυθεντικής αίθουσας στο 4ο Δημοτικό Παραλιμνίου, η ανακατασκευή των γηπέδων beach volley στον Πρωταρά, ενώ στον Δήμο Πρωταρά, Παραλιμνίου και Δερύνειας προγραμματίζεται επίσης η δημιουργία Περιφερειακού κολυμβητηρίου αλλά και γηπέδων Padel».

Τέλος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «το πέμπτο που θέλω να αναφέρω είναι μια ανακοίνωση. Ανακοινώνω απόψε εισφορά 30.000 ευρώ από την Κυβέρνηση», είπε, προσθέτοντας χαριτολογώντας ότι η εισφορά αυτή «μπορεί να γίνει 50 χιλιάδες αν η προσφορά του Προέδρου της ΚΟΠ από πέντε χιλιάδες γίνει 20 χιλιάδες!»