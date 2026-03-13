Εκτός λειτουργίας ο ανελκυστήρας σε Δημοτική Αγορά - Βανδάλισαν τον εσωτερικό θάλαμο

ΑρχικήΚοινωνία
 13.03.2026 - 22:23
Ο ανελκυστήρας στον χώρο στάθμευσης της Δημοτικής Αγοράς, ο οποίος εξυπηρετεί την πρόσβαση προς την Πλατεία Διοικητηρίου, έχει τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας για λόγους ασφαλείας, λόγω ζημιάς που προκλήθηκε στον εσωτερικό θάλαμο από κακόβουλη ενέργεια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Πάφου οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε η βλάβη να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατόν και ο ανελκυστήρας να επανέλθει σε κανονική λειτουργία.

Ο Δήμος, αναφέρεται, "καταδικάζει για ακόμη μία φορά τις συμπεριφορές ασυνείδητων που προβαίνουν σε βανδαλισμούς και κακόβουλες ενέργειες σε δημόσιους χώρους και εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας".

Τέτοιες πράξεις, προστίθεται, προκαλούν ζημιές στη δημόσια περιουσία, επιβαρύνουν τους δημότες και πλήττουν την εικόνα και τη φήμη της πόλης.

Τέλος, ο Δήμος Πάφου απολογείται για την ταλαιπωρία που ενδέχεται να προκληθεί και ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Μουντό το σκηνικό του καιρού: Αυτές τις ημέρες αναμένονται βροχές και καταιγίδες - Επιστρέφουν και τα... χιόνια

Υπ. Ενέργειας στο Reuters: Η Κύπρος στοχεύει σε εξαγωγές φυσικού αερίου έως το 2028

LIVE: Ο Τραμπ επιδιώκει να πλήξει το Ιράν «πολύ σκληρά την επόμενη εβδομάδα» - Το Ισραήλ προετοιμάζεται για μεγάλης κλίμακας χερσαία επιχείρηση στον Λίβανο

Σε επικίνδυνη κλιμάκωση εισέρχεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με το Ισραήλ, το Ιράν και τις ΗΠΑ να συνεχίζουν τις επιθέσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να επιδιώκει να πλήξει το Ιράν «πολύ σκληρά την επόμενη εβδομάδα», ενώ την ίδια ώρα ο ισραηλινός στρατός προετοιμάζεται για μεγάλης κλίμακας χερσαία επιχείρηση στον Λίβανο. Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις στο ThemaOnline:

ΠτΔ για αφθώδη πυρετό: «Η Κυβέρνηση θα είναι δίπλα σε όλους τους επηρεαζόμενους» - Πώς απαντά για τις θανατώσεις ζώων

Υπόθεση Θανάση Νικολάου: Έκανε λόγο για απειλές κατά της ζωής του ο Σάββας Μάτσας - Αποκαλύψεις ενώπιον Δικαστηρίου

Παρακολουθήσεις επικοινωνιών: Στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για αναθεώρηση Συντάγματος - «Δυνατά όπλα ενάντια στο οργανωμένο έγκλημα»

Φειδίας στο «T»: «Εγώ έχω τώρα όλη την δύναμη - Αν το αποτέλεσμα στις Βουλευτικές είναι υψηλό, μένω Κύπρο»

Είσαι πρόσφυγας και έχεις δάνειο; Αυτά εισηγήθηκε η επιτροπή Προσφύγων – «Στα χέρια» του Προέδρου η απόφαση

Θανατηφόρο στην Πάφο: Στη φυλακή ο 26χρονος που παρέσυρε 33χρονο και εγκατέλειψε την σκηνή

Άδειες κυκλοφορίας: Τι ισχύει για το πρόστιμο - Η ανακοίνωση του ΤΟΜ για την παράταση

