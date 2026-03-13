Εκτός λειτουργίας ο ανελκυστήρας σε Δημοτική Αγορά - Βανδάλισαν τον εσωτερικό θάλαμο

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Πάφου οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε η βλάβη να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατόν και ο ανελκυστήρας να επανέλθει σε κανονική λειτουργία.

Ο Δήμος, αναφέρεται, "καταδικάζει για ακόμη μία φορά τις συμπεριφορές ασυνείδητων που προβαίνουν σε βανδαλισμούς και κακόβουλες ενέργειες σε δημόσιους χώρους και εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας".

Τέτοιες πράξεις, προστίθεται, προκαλούν ζημιές στη δημόσια περιουσία, επιβαρύνουν τους δημότες και πλήττουν την εικόνα και τη φήμη της πόλης.

Τέλος, ο Δήμος Πάφου απολογείται για την ταλαιπωρία που ενδέχεται να προκληθεί και ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ