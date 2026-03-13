Υπ. Ενέργειας στο Reuters: Η Κύπρος στοχεύει σε εξαγωγές φυσικού αερίου έως το 2028

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 13.03.2026 - 22:47
Η Κύπρος θα μπορούσε να αρχίσει την παραγωγή φυσικού αερίου για εξαγωγή ήδη από το 2028, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός, ενισχύοντας ενδεχομένως την προσπάθεια της Ευρώπης να διαφοροποιήσει τις πηγές ενέργειας της, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εντείνει τις ανησυχίες για τον εφοδιασμό.

Αναφερόμενος στην ανάπτυξη του υπεράκτιου κοιτάσματος φυσικού αερίου Κρόνος της Κύπρου, ο Υπουργός δήλωσε σε συνέντευξη στο Reuters: «Ελπίζουμε ότι θα έχουμε αέριο έως το 2028».

«Νομίζω ότι γενικότερα η κρίση στη Μέση Ανατολή δείχνει ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε τα αποθέματά μας, ιδιαίτερα εκείνα που βρίσκονται εκτός της περιοχής του Κόλπου», είπε. «Δεν μπορείς να εξαρτάσαι από συγκεκριμένες περιοχές».

«Η αξιοποίηση των αποθεμάτων της Ανατολικής Μεσογείου πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα, όχι μόνο για την Κύπρο αλλά γενικότερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση», πρόσθεσε.

Η Κύπρος έχει ανακαλύψει περίπου 15 έως 18 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου σε έξι περιοχές της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της. Ωστόσο, η ανάπτυξή τους προχωρά αργά, καθώς τα κοιτάσματα βρίσκονται σε διαφορετικά θαλάσσια τεμάχια και απαιτούν ξεχωριστές επενδυτικές αποφάσεις.

Το κοίτασμα Κρόνος, το οποίο ανακαλύφθηκε από την ιταλική Eni και τη γαλλική TotalEnergies, διαθέτει λίγο πάνω από τρία τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου, ποσότητα επαρκή για να καλύψει τις ανάγκες της Κύπρου για δεκαετίες ή να υποστηρίξει εξαγωγές προς περιφερειακές αγορές.

Το κοίτασμα αναμένεται να αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας υφιστάμενες υποδομές στην Αίγυπτο, όπου το φυσικό αέριο θα υφίσταται επεξεργασία και υγροποίηση πριν αποσταλεί κυρίως στις ευρωπαϊκές αγορές.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι η πιθανότητα κατασκευής τερματικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην Κύπρο δεν έχει αποκλειστεί, αλλά θα εξαρτηθεί από μεγαλύτερες ανακαλύψεις κοιτασμάτων.

Σχεδιασμός για ηλεκτρική διασύνδεση

Παράλληλα με την ανάπτυξη του φυσικού αερίου, η Κύπρος προωθεί και σημαντικά έργα ηλεκτρικών υποδομών, μεταξύ των οποίων και τον ηλεκτρικό διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ (GSI).

Ο Υπουργός ανέφερε ότι το υποθαλάσσιο καλώδιο που σχεδιάζεται αποσκοπεί κυρίως στην ενίσχυση του ενεργειακού συστήματος του νησιού και στη μείωση της ενεργειακής απομόνωσής του από τα ευρωπαϊκά δίκτυα ηλεκτρισμού.

«Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο σε σχέση με την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού», είπε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Σε επικίνδυνη κλιμάκωση εισέρχεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με το Ισραήλ, το Ιράν και τις ΗΠΑ να συνεχίζουν τις επιθέσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να επιδιώκει να πλήξει το Ιράν «πολύ σκληρά την επόμενη εβδομάδα», ενώ την ίδια ώρα ο ισραηλινός στρατός προετοιμάζεται για μεγάλης κλίμακας χερσαία επιχείρηση στον Λίβανο. Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις στο ThemaOnline:

