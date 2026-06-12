Οικογενειακή τραγωδία: Μητέρα σκότωσε τα τρία παιδιά της στη Μασαχουσέτη - «Έσφιγγε με λάστιχα γυμναστικής τον λαιμό τους μέχρι να πεθάνουν»

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι η 35χρονη πρώην νοσηλεύτρια ενήργησε με «ακραία αγριότητα και σκληρότητα», χρησιμοποιώντας ελαστικούς ιμάντες γυμναστικής για να αφαιρέσει τη ζωή των παιδιών της στο σπίτι της οικογένειας στο Ντάξμπερι της Μασαχουσέτης.

«Σκότωσε τα παιδιά»

Τα παιδιά εντοπίστηκαν νεκρά στο υπόγειο του σπιτιού από τον πατέρα τους, Πάτρικ Κλάνσι, ο οποίος εκείνη τη στιγμή βρισκόταν σε τηλεφωνική επικοινωνία με το κέντρο άμεσης βοήθειας. Σύμφωνα με τα έγγραφα της δικογραφίας, ο πατέρας ακούγεται να φωνάζει στους αστυνομικούς που έφταναν στο σημείο: «Σκότωσε τα παιδιά».

Ανατριχιαστικά στοιχεία για το τριπλό φονικό

Οι εισαγγελείς θεωρούν ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι ο πατέρας κατάφερε να αφαιρέσει γρήγορα τους ιμάντες από τους λαιμούς των παιδιών πριν φτάσουν οι διασώστες. Κατά την εκτίμησή τους, αυτό αποδυναμώνει το ενδεχόμενο οι ιμάντες να είχαν απλώς δεθεί και η κατηγορούμενη να είχε αποχωρήσει.

Αντίθετα, υποστηρίζουν ότι τα στοιχεία δείχνουν πως η Κλάνσι τράβηξε η ίδια τους ιμάντες μέχρι να επέλθει ο θάνατος των παιδιών, γεγονός που, σύμφωνα με την εισαγγελία, καταδεικνύει τον σκόπιμο χαρακτήρα των πράξεών της.

Η εισαγγελική αρχή επιδιώκει να συμπεριληφθεί ως αποδεικτικό στοιχείο στη δίκη, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιούλιο, η ηχογραφημένη κλήση του Πάτρικ Κλάνσι στο 911, θεωρώντας την κρίσιμη για την τεκμηρίωση της υπόθεσης.

Τι υποστηρίζει η πλευρά της κατηγορούμενης

Από την πλευρά της υπεράσπισης, δεν αμφισβητείται ότι η Λίντσεϊ Κλάνσι προκάλεσε τον θάνατο των παιδιών της.

Ωστόσο, οι συνήγοροί της υποστηρίζουν ότι εκείνη την περίοδο βρισκόταν υπό ισχυρή φαρμακευτική αγωγή και έπασχε από σοβαρή επιλόχεια ψύχωση, κατάσταση που επηρέασε καθοριστικά την ψυχική της υγεία και την κρίση της.

Η ίδια αναμένεται να ζητήσει από το δικαστήριο να κριθεί αθώα λόγω ακαταλόγιστου, ενώ τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός της έχουν στραφεί νομικά κατά των γιατρών που την παρακολουθούσαν, υποστηρίζοντας ότι δεν διέγνωσαν έγκαιρα και σωστά την κατάστασή της και της χορήγησαν ακατάλληλη θεραπευτική αγωγή.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr