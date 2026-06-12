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Ψήνεται για ώρες και σερβίρεται σε πήλινο: Πού θα φας το πιο μερακλίδικο οφτό κλέφτικο;

 12.06.2026 - 08:52
Ψήνεται για ώρες και σερβίρεται σε πήλινο: Πού θα φας το πιο μερακλίδικο οφτό κλέφτικο;

Αν ψάχνετε το απόλυτο στέκι για γνήσια κυπριακή φιλοξενία και καλό φαγητό, το Οικογενειακό Κέντρο Ταμπλιός στην Αθηένου είναι ο προορισμός σας.

Ένα ζεστό, παρεΐστικο μαγαζί που υποδέχεται καθημερινά παρέες και οικογένειες, προσφέροντας πλούσιους μεζέδες, άψογα ψημένα κρεατικά και γενναιόδωρες μερίδες, είτε στον μεγάλο εσωτερικό του χώρο είτε στην πανέμορφη καλοκαιρινή του αυλή.

Το μεγάλο «αστέρι» του μενού δεν είναι άλλο από το περίφημο αθηενίτικο οφτό κλέφτικο, που σιγοψήνεται για ώρες στον ξυλόφουρνο. Ζουμερό και μοσχομυριστό, σερβίρεται παραδοσιακά σε πήλινο και συνοδεύεται από φουρνιστές πατάτες και πουργούρι. Ο ιδανικός επίλογος γράφεται πάντα με τον πιο γλυκό τρόπο, χάρη στο φημισμένο σπιτικό γαλακτομπούρεκο και τα σιροπιαστά του μαγαζιού που κλείνουν ιδανικά το τραπέζι.

Θα τον βρείτε στη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' στην Αθηένου (επαρχία Λάρνακας) στο τηλέφωνο 24522326. Το κέντρο υποδέχεται τους επισκέπτες του από Δευτέρα έως Σάββατο μεταξύ 19:00 και 23:00, ενώ τις Κυριακές είναι ανοιχτό τόσο το μεσημέρι από τις 12:00 έως τις 15:00, όσο και το βράδυ από τις 19:00 έως τις 23:00.

** Με πληροφορίες από το checkincyprus.com

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