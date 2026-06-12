Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΝέα συνάντηση ΠτΔ με Ολγκίν στο Προεδρικό - Βλέπει αύριο τον Έρχιουρμαν η απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα συνάντηση ΠτΔ με Ολγκίν στο Προεδρικό - Βλέπει αύριο τον Έρχιουρμαν η απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ

 12.06.2026 - 07:21
Νέα συνάντηση ΠτΔ με Ολγκίν στο Προεδρικό - Βλέπει αύριο τον Έρχιουρμαν η απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ

Στις 5 το απόγευμα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η νέα κατ' ιδίαν συνάντηση της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Το Σάββατο η Μαρία Άνχελα Ολγκίν αναμένεται να συναντηθεί εκ νέου και με τον Τ/κ ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν.

Οι συναντήσεις της κ. Ολγκίν με τους δύο ηγέτες έρχονται σε συνέχεια των πρώτων συναντήσεων που είχε μαζί τους την περασμένη Δευτέρα.

Την Τρίτη, η Προσωπική Απεσταλμένη είχε χωριστές συναντήσεις με τους δύο διαπραγματευτές με τους οποίους δεν συζητήθηκε ενδεχόμενο κοινής τους συνάντησης, πριν από τις νέες χωριστές συναντήσεις με τους ηγέτες.

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, στις συναντήσεις με τους διαπραγματευτές η κ. Ολγκίν συνεχίζει τη συζήτηση για την προετοιμασία μιας άτυπης πολυμερούς συνάντησης στα τέλη Ιουλίου – αρχές Αυγούστου. Στις συζητήσεις υπάρχει «μόνο ουσία» και όχι ΜΟΕ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σκληρό βίντεο: Πιλότος κατέγραψε τη σοκαριστική στιγμή που αλεξιπτωτιστής χάνει τον έλεγχο και βρίσκει τραγικό θάνατο
Θρίλερ με τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Ο Τραμπ βλέπει υπογραφή το Σαββατοκύριακο, η Τεχεράνη επιμένει ότι «τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί»
Έβαλε την κοπέλα του να αλλάξει λάστιχο μέσα στη βροχή: Το viral βίντεο που διχάζει το διαδίκτυο
Σημαντική εξέλιξη: Κύπρος, Ελλάδα, Ισραήλ και ΗΠΑ ενισχύουν την ενεργειακή τους συνεργασία
Αποκαλυπτικό: «Προσλαμβάνονται ναυαγοσώστες με ληγμένα διπλώματα» - «Στο κόκκινο» η έλλειψη προσωπικού
Airbnb εναντίον ξενοδοχείων: Η «μάχη» του καλοκαιριού στη σκιά των νέων κανονισμών και των τουριστικών ανατροπών

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σκληρό βίντεο: Πιλότος κατέγραψε τη σοκαριστική στιγμή που αλεξιπτωτιστής χάνει τον έλεγχο και βρίσκει τραγικό θάνατο

 12.06.2026 - 07:10
Επόμενο άρθρο

Αποστολία Ζώη: Με φλερτάρουν μικρότεροι άντρες, είναι τρομακτικό όταν είναι μεγάλη η διαφορά

 12.06.2026 - 07:29

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Νέα συνάντηση ΠτΔ με Ολγκίν στο Προεδρικό - Βλέπει αύριο τον Έρχιουρμαν η απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ

Νέα συνάντηση ΠτΔ με Ολγκίν στο Προεδρικό - Βλέπει αύριο τον Έρχιουρμαν η απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ

  •  12.06.2026 - 07:21
Η μάχη των Επιτροπών και οι πολιτικές ισορροπίες της νέας Βουλής - Συνεδριάζει εκ νέου η Επιτροπή Επιλογής

Η μάχη των Επιτροπών και οι πολιτικές ισορροπίες της νέας Βουλής - Συνεδριάζει εκ νέου η Επιτροπή Επιλογής

  •  12.06.2026 - 06:23
Σημαντική εξέλιξη: Κύπρος, Ελλάδα, Ισραήλ και ΗΠΑ ενισχύουν την ενεργειακή τους συνεργασία

Σημαντική εξέλιξη: Κύπρος, Ελλάδα, Ισραήλ και ΗΠΑ ενισχύουν την ενεργειακή τους συνεργασία

  •  12.06.2026 - 06:45
Αποκαλυπτικό: «Προσλαμβάνονται ναυαγοσώστες με ληγμένα διπλώματα» - «Στο κόκκινο» η έλλειψη προσωπικού

Αποκαλυπτικό: «Προσλαμβάνονται ναυαγοσώστες με ληγμένα διπλώματα» - «Στο κόκκινο» η έλλειψη προσωπικού

  •  12.06.2026 - 06:26
Airbnb εναντίον ξενοδοχείων: Η «μάχη» του καλοκαιριού στη σκιά των νέων κανονισμών και των τουριστικών ανατροπών

Airbnb εναντίον ξενοδοχείων: Η «μάχη» του καλοκαιριού στη σκιά των νέων κανονισμών και των τουριστικών ανατροπών

  •  12.06.2026 - 06:33
Τζόκερ: Βρέθηκε ένας τυχερός και γέμισε τις τσέπες του - Πόσα κέρδισε και πού παίχτηκε το δελτίο

Τζόκερ: Βρέθηκε ένας τυχερός και γέμισε τις τσέπες του - Πόσα κέρδισε και πού παίχτηκε το δελτίο

  •  12.06.2026 - 08:00
Ποια χώρα ακριβώς θέλετε πίσω; 

Ποια χώρα ακριβώς θέλετε πίσω; 

  •  11.06.2026 - 19:39
VIDEO: Τρόμος για λουόμενους - Φίδια «εισέβαλαν» σε κυπριακή παραλία

VIDEO: Τρόμος για λουόμενους - Φίδια «εισέβαλαν» σε κυπριακή παραλία

  •  12.06.2026 - 08:22

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα