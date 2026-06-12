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ΔΙΕΘΝΗ

Σκληρό βίντεο: Πιλότος κατέγραψε τη σοκαριστική στιγμή που αλεξιπτωτιστής χάνει τον έλεγχο και βρίσκει τραγικό θάνατο

 12.06.2026 - 07:10
Σκληρό βίντεο: Πιλότος κατέγραψε τη σοκαριστική στιγμή που αλεξιπτωτιστής χάνει τον έλεγχο και βρίσκει τραγικό θάνατο

Ένας πιλότος κατέγραψε άθελά του τη στιγμή που ένας αλεξιπτωτιστής πλαγιάς έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια πτήσης στη Βραζιλία.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post, ο πιλότος βιντεοσκοπούσε το τοπίο στην περιοχή του Σάο Πάολο την περασμένη Τετάρτη (03/06), όταν η κάμερά του κατέγραψε τον 44χρονο Ντανίλο Ζοζέ ντε Λίμα να προσκρούει σε δέντρα και να πέφτει από μεγάλο ύψος, σύμφωνα με το βραζιλιάνικο μέσο Globo.

«Ο θάνατος είναι βέβαιος, η ζωή όχι. Κάνε τη να μετράει»

Ο Ντανίλο, γνωστός για το πάθος του για τις πτήσεις και τα αθλήματα περιπέτειας, ανασύρθηκε νεκρός από τα σωστικά συνεργεία. Οι διασώστες δυσκολεύτηκαν αρχικά να εντοπίσουν τη σορό του, η οποία βρέθηκε περίπου 45 μέτρα μακριά από τη διαδρομή της πτήσης.

Λίγο πριν από τη μοιραία του έξοδο, ο 44χρονος είχε δημοσιεύσει ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που σήμερα προκαλεί ανατριχίλα.

«Ο θάνατος είναι βέβαιος, η ζωή όχι. Κάνε τη να μετράει», είχε γράψει.

 

(Screenshot)
(Screenshot)

«Έφυγε κάνοντας αυτό που αγαπούσε»

Οι υπεύθυνοι της αερολέσχης Ilha do Ar, όπου σημειώθηκε το δυστύχημα, αποχαιρέτησαν τον άτυχο αθλητή με ένα συγκινητικό μήνυμα.

«Έφυγε κάνοντας αυτό που αγαπούσε περισσότερο. Έζησε με ελευθερία, ένταση, χαμόγελο και είχε μεγάλη καρδιά.

Στην Ilha do Ar μοιραστήκαμε μοναδικές στιγμές φιλίας, γέλιου, περιπέτειας και εκείνης της γαλήνης που μόνο η ελεύθερη πτήση μπορεί να προσφέρει. Ήταν ένας θετικός, χαρούμενος άνθρωπος, εξαιρετικός φίλος και παθιασμένος με το άθλημα».

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε μία ημέρα πριν από την έναρξη του φετινού πρωταθλήματος αλεξιπτώτου πλαγιάς του Σάο Πάολο. Η πρώτη ημέρα των αγώνων ακυρώθηκε ως ένδειξη σεβασμού στη μνήμη του, ενώ η διοργάνωση συνεχίστηκε την Παρασκευή.

ΠΗΓΗ: Έθνος

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