Μουντό το σκηνικό του καιρού: Αυτές τις ημέρες αναμένονται βροχές και καταιγίδες - Επιστρέφουν και τα... χιόνια
Μουντό το σκηνικό του καιρού: Αυτές τις ημέρες αναμένονται βροχές και καταιγίδες - Επιστρέφουν και τα... χιόνια

 13.03.2026 - 22:00
Χαμηλή πίεση με κέντρο στην Αίγυπτο κινείται βόρεια και θα επηρεάσει το νησί το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας. Στην ατμόσφαιρα μέχρι την Κυριακή θα αιωρείται σκόνη, οι συγκεντρώσεις της οποίας κατά διαστήματα θα είναι αυξημένες.

Απόψε, ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος, ωστόσο τις αυγινές ώρες θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος και αναμένεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 11 στα παράλια και στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται βροχές και πιθανό μεμονωμένες καταιγίδες. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους δεν αποκλείεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και τοπικά ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ με ριπές που μπορεί να φτάνουν μέχρι και τα 7 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ταραγμένη και τοπικά στα προσήνεμα μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται βροχές και πιθανό μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά κυρίως βορειοανατολικοί ισχυροί, 5 μποφόρ, για να καταστούν αργότερα κυρίως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ταραγμένη.

Την Κυριακή, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ αναμένεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους δεν αποκλείεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Αργά το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί αισθητά.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει την Κυριακή μικρή άνοδο για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ τη Δευτέρα και την Τρίτη δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή.

Αννίτα Δημητρίου: Ζήτησε υπευθυνότητα από όλους και «να αφήσει τις σκοπιμότητες ο ΠτΔ»

Εκτός λειτουργίας ο ανελκυστήρας σε Δημοτική Αγορά - Βανδάλισαν τον εσωτερικό θάλαμο

LIVE: Ο Τραμπ επιδιώκει να πλήξει το Ιράν «πολύ σκληρά την επόμενη εβδομάδα» - Το Ισραήλ προετοιμάζεται για μεγάλης κλίμακας χερσαία επιχείρηση στον Λίβανο

Σε επικίνδυνη κλιμάκωση εισέρχεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με το Ισραήλ, το Ιράν και τις ΗΠΑ να συνεχίζουν τις επιθέσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να επιδιώκει να πλήξει το Ιράν «πολύ σκληρά την επόμενη εβδομάδα», ενώ την ίδια ώρα ο ισραηλινός στρατός προετοιμάζεται για μεγάλης κλίμακας χερσαία επιχείρηση στον Λίβανο. Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις στο ThemaOnline:

ΠτΔ για αφθώδη πυρετό: «Η Κυβέρνηση θα είναι δίπλα σε όλους τους επηρεαζόμενους» - Πώς απαντά για τις θανατώσεις ζώων

Υπόθεση Θανάση Νικολάου: Έκανε λόγο για απειλές κατά της ζωής του ο Σάββας Μάτσας - Αποκαλύψεις ενώπιον Δικαστηρίου

Παρακολουθήσεις επικοινωνιών: Στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για αναθεώρηση Συντάγματος - «Δυνατά όπλα ενάντια στο οργανωμένο έγκλημα»

Φειδίας στο «T»: «Εγώ έχω τώρα όλη την δύναμη - Αν το αποτέλεσμα στις Βουλευτικές είναι υψηλό, μένω Κύπρο»

Είσαι πρόσφυγας και έχεις δάνειο; Αυτά εισηγήθηκε η επιτροπή Προσφύγων – «Στα χέρια» του Προέδρου η απόφαση

Θανατηφόρο στην Πάφο: Στη φυλακή ο 26χρονος που παρέσυρε 33χρονο και εγκατέλειψε την σκηνή

Άδειες κυκλοφορίας: Τι ισχύει για το πρόστιμο - Η ανακοίνωση του ΤΟΜ για την παράταση

