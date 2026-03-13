Μουντό το σκηνικό του καιρού: Αυτές τις ημέρες αναμένονται βροχές και καταιγίδες - Επιστρέφουν και τα... χιόνια

Απόψε, ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος, ωστόσο τις αυγινές ώρες θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος και αναμένεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 11 στα παράλια και στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται βροχές και πιθανό μεμονωμένες καταιγίδες. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους δεν αποκλείεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και τοπικά ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ με ριπές που μπορεί να φτάνουν μέχρι και τα 7 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ταραγμένη και τοπικά στα προσήνεμα μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται βροχές και πιθανό μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά κυρίως βορειοανατολικοί ισχυροί, 5 μποφόρ, για να καταστούν αργότερα κυρίως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ταραγμένη.

Την Κυριακή, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ αναμένεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους δεν αποκλείεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Αργά το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί αισθητά.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει την Κυριακή μικρή άνοδο για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ τη Δευτέρα και την Τρίτη δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή.