Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΘανατηφόρο στην Πάφο: Στη φυλακή ο 26χρονος που παρέσυρε 33χρονο και εγκατέλειψε την σκηνή
Θανατηφόρο στην Πάφο: Στη φυλακή ο 26χρονος που παρέσυρε 33χρονο και εγκατέλειψε την σκηνή

 13.03.2026 - 20:42
Ποινή φυλάκισης επιβλήθηκε σήμερα σε άντρα ηλικίας 26 ετών, ο οποίος κρίθηκε ένοχος κατά την εκδίκαση από το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου, θανατηφόρας οδικής σύγκρουσης, που συνέβη τον Νοέμβριο, 2023, στην επαρχία Πάφου και είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο Goga Partsvania, 33 ετών, τέως από τη Γεωργία.

Αφού το Επαρχιακό Δικαστήριο εξέτασε τη μαρτυρία που συνέλεξε η Αστυνομία και παρουσίασε ενώπιον του η Κατηγορούσα Αρχή, έκρινε ένοχο τον 26χρονο στις κατηγορίες που αντιμετώπιζε, της πρόκλησης θανάτου λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης, και της εγκατάλειψης τόπου ατυχήματος, χωρίς παροχή βοήθειας. Το Δικαστήριο επέβαλε στον 26χρονο αντίστοιχες ποινές φυλάκισης διάρκειας 12 μηνών και 14 μηνών, με τις δύο ποινές φυλάκισης να συντρέχουν.

Στον 26χρονο επιβλήθηκε επίσης ποινή στέρησης άδειας οδήγησης, για περίοδο 12 μηνών, ενώ επιβλήθηκαν και οκτώ βαθμοί ποινής στην άδεια οδήγησης του.

Η θανατηφόρα οδική σύγκρουση συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυκτα, στις 05 Νοεμβρίου, 2023, στην οδό Ικάρου στην Πάφο, όπου o 33χρονος Goga Partsvania διασταύρωνε πεζός τον δρόμο και χτυπήθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο, ο οδηγός του οποίου στη συνέχεια εγκατέλειψε τη σκηνή, αφήνοντας το όχημά του στο σημείο.

Στη σκηνή μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας, καθώς και πλήρωμα ασθενοφόρου, που μετέφερε τον 33χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου ιατρός διαπίστωσε τον θάνατο του, (Αστυνομικό Δελτίο Τύπου Αρ. 2, ημερομηνίας 05/11/2023, σχετικό).

Γύρω στις 2.15 η ώρα μετά τα μεσάνυκτα, ο 26χρονος παρουσιάστηκε στη σκηνή, όπου μέλη της Τροχαίας Πάφου διενεργούσαν εξετάσεις και ανάφερε ότι ο ίδιος ήταν ο οδηγός του αυτοκινήτου. Αφού εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης του, αυτός συνελήφθη από τα μέλη της Αστυνομίας και τέθηκε υπό κράτηση.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα