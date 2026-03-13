Μάχη κατά του αφθώδους πυρετού: Συντονισμός κράτους και φορέων μετά τη σύσκεψη στο Προεδρικό - Στήριξη και αυστηρά πρωτόκολλα

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο Προεδρικό Μέγαρο, μετά τη σύσκεψη, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε ότι «ολοκληρώθηκε η δεύτερη σύσκεψη αυτή την εβδομάδα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς αλλά και τις αρμόδιες Υπηρεσίες του κράτους για τη συζήτηση, την ανταλλαγή απόψεων και τον καθορισμό από κοινού των ενεργειών και των μέτρων που πρέπει όλοι μαζί να λάβουμε για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτή τη δύσκολη κατάσταση.

Παραμένει ο στόχος κοινός όλων μας η στήριξη, η διαφύλαξη αλλά και η περαιτέρω ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα.

Οι στιγμές επιβάλλουν σύνεση και υπευθυνότητα. Και η ταχύτερη και πληρέστερη εφαρμογή των πρωτοκόλλων, των κανονισμών, των διαδικασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο μόνος τρόπος να περιορίσουμε πρώτα από όλα την περαιτέρω διασπορά και να ξεπεραστεί το συντομότερο δυνατόν αυτή η κατάσταση και να προχωρήσουν οι επηρεαζόμενοι στην επαναδραστηριοποίηση τους, που αυτός ήταν ο στόχος που είχε τεθεί από την πρώτη στιγμή.

Σε αυτό έχουμε όλοι μας και ρόλο και ευθύνη. Και είναι για αυτό που και εμείς απευθύνουμε έκκληση να τηρούνται στον μέγιστο βαθμό τα μέτρα βιοασφάλειας, όπως αυτά έχουν επικοινωνηθεί τις τελευταίες πολλές μέρες, τόσο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες αλλά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πρωτίστως η Πολιτεία θα πράξει ό,τι πρέπει, θα σταθεί στο πλευρό των εργαζομένων, θα παρέχει πλήρη οικονομική κάλυψη και στήριξη ακριβώς για να μπορέσει να υπάρξει αυτή η επαναδραστηριοποίηση και η διαφύλαξη ενός πολύ σημαντικού τομέα για την οικονομία και τον τόπο μας, του πρωτογενούς τομέα.

Πρέπει να ληφθούν αποφάσεις δύσκολες, αλλά είναι και οι στιγμές κρίσιμες και είναι για αυτό που όλοι μαζί θα πρέπει να πορευτούμε, να προχωρήσουμε, να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο και να εντατικοποιήσουμε το εμβολιαστικό πρόγραμμα, σύμφωνα πάντοτε με τα Πρωτόκολλα και με πλήρη συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ στα μέτρα που συζητήθηκαν σήμερα, συζητήθηκαν και όλα τα μέτρα που έχουμε στη διάθεσή μας και θα εξεταστούν για μονάδες που λειτουργούν σε περιοχές που δεν είναι υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της Δημοκρατίας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, οι αρμόδιες Υπηρεσίες θα βρίσκονται σε διαρκή συντονισμό, σε επαφή μαζί με τους επηρεαζόμενους και τους εμπλεκόμενους φορείς. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε και δημόσια τους ιδιώτες κτηνίατρους που ανιδιοτελώς τις τελευταίες πολλές μέρες καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες στο να λειτουργήσουν και τα πρωτόκολλα αλλά και το εμβολιαστικό πρόγραμμα με τους ταχύτερους ρυθμούς σε πολύ δύσκολες συνθήκες και αυτό νομίζω ένα οφειλόμενο ευχαριστώ από την Πολιτεία. Ήταν κάτι το οποίο εκφράστηκε κατά πολλές φορές και κατά τη διάρκεια της σύσκεψης».

Ερωτηθείς για αναφορά του αρμόδιου Επιτρόπου της ΕΕ για κάποιες άλλες επιλογές σε σχέση με τα πρωτόκολλα, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «είναι μια επιλογή την οποία μπορούν να εξετάσουν κάποιες μονάδες, κυρίως μεγάλες και βεβαίως πάντοτε τηρώντας πολύ συγκεκριμένους κανόνες, πολύ συγκεκριμένα μέτρα. Τα είχε αναφέρει και ο αρμόδιος Επίτροπος. Ήταν κάτι το οποίο συζητήθηκε. Όμως βεβαίως τα πρωτόκολλα συνεχίζουν να τηρούνται όπως ακριβώς αυτά προνοούν και όπως αυτά έχουν περιγραφεί και από τις αρμόδιες Υπηρεσίες από την πρώτη στιγμή που εντοπίστηκε το κρούσμα αλλά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Ερωτηθείς πώς διασφαλίζεται η μη διάδοση της νόσου εφόσον δεν υπάρχει έλεγχος στα κατεχόμενα, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «πρώτα από όλα και ο ίδιος Επίτροπος έχει απαντήσει. Θα επαναλάβω κι εγώ τη φιλοσοφία του Επιτρόπου. Θα ληφθούν μέτρα που μπορούν να ληφθούν για τον έλεγχο της περαιτέρω διασποράς. Εξετάζονται και μέτρα, επαναλαμβάνω, όχι μόνο στις κατεχόμενες περιοχές μας, αλλά και σε περιοχές που δεν βρίσκονται υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της Δημοκρατίας. Είναι μέτρα τα οποία εξετάζονται και ως προς τη νομική τους διάσταση. Εννοώ αυτές τις μονάδες που δεν βρίσκονται στον αποτελεσματικό έλεγχο της Δημοκρατίας, αλλά και ως προς τις διαδικασίες των αρμοδίων Υπηρεσιών και βεβαίως πάντοτε σε στενό συντονισμό και με την Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζονται όλες εκείνες οι ρυθμίσεις που μπορούν να γίνουν για να διαφυλαχτούν οι μονάδες μας και βεβαίως όλες οι διαδικασίες τις οποίες εμείς τηρούμε κατά γράμμα ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης».