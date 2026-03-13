ΠτΔ για αφθώδη πυρετό: «Η Κυβέρνηση θα είναι δίπλα σε όλους τους επηρεαζόμενους» - Πώς απαντά για τις θανατώσεις ζώων

Προέβη ήδη ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος σε συγκεκριμένες ανακοινώσεις σε σχέση με το τι συζητήσαμε, τι αποφασίσαμε.

Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι σίγουρα είναι μια κρίσιμη στιγμή. Όλοι αντιλαμβανόμαστε την κρισιμότητα των στιγμών, που την ίδια στιγμή απαιτεί και δύσκολες αποφάσεις με μοναδικό γνώμονα, είναι σημαντικό αυτό, να δούμε και μακροπρόθεσμα και όχι μόνο, τη διαχείριση της παρούσας συγκυρίας. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο λήφθηκαν κάποιες αποφάσεις. Εκείνο που θέλω να επαναλάβω, θέλω να είναι ξεκάθαρο σε όλους ότι η Κυβέρνηση θα είναι δίπλα σε όλους τους επηρεαζόμενους, σε όλους τους κτηνοτρόφους μας, για οτιδήποτε προκύψει στη διαχείριση αυτής, επαναλαμβάνω, της κρίσιμης κατάστασης πραγμάτων».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι γνωρίζοντας ότι τα Πρωτόκολλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να παραβιαστούν, ούτε υπάρχει περίπτωση να γίνει ένας ελιγμός, τι μπορεί να γίνει, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «συζητήσαμε, τα βάλαμε όλα κάτω. Σήμερα έγινε μια πολύ ανοιχτή και ειλικρινής συζήτηση και καταλήξαμε σε πολύ συγκεκριμένες αποφάσεις. Ανακοινώθηκαν. Δεν είναι μόνο τα πρωτόκολλα, υπάρχουν κι άλλες πτυχές. Είναι από τη μια σίγουρα τα πρωτόκολλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά δεύτερον είναι η προστασία των υπόλοιπων μονάδων, είναι η περαιτέρω αυστηροποίηση κάποιων ελέγχων που γίνονται, η απαγόρευση κάποιων άλλων, είναι η οικονομική διάσταση, η οποία θα είναι πλήρης. Είναι πολλά θέματα τα οποία συζητήσαμε, τα βάλαμε κάτω, λάβαμε συγκεκριμένες αποφάσεις».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι, ωστόσο, η θανάτωση των ζώων θα συνεχιστεί, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «τα πρωτόκολλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ συγκεκριμένα, τα πρωτόκολλα που εφαρμόζονται παντού, βλέποντας και το τι σημαίνει η μη εφαρμογή πρωτοκόλλου, που σημαίνει έξοδος από την κοινή αγορά, σημαίνει αρκετά προβλήματα και προκλήσεις στο θέμα του τουρισμού. Σημαίνει περιορισμός των εξαγωγών της Κυπριακής Δημοκρατίας, σημαίνει καμία οικονομική ενίσχυση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλά άλλα. Είναι όλα αυτά που συζητήσαμε σήμερα και καταλήξαμε σε ένα πνεύμα, θέλω να το πω, απόλυτης κατανόησης της κρισιμότητας των στιγμών που απαιτεί δύσκολες αποφάσεις».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι υπάρχει δυσαρέσκεια σχετικά με τον τρόπο χειρισμού της νόσου και ότι κάποιοι απαιτούν και την παραίτηση της Υπουργού Γεωργίας, και πώς απαντά ο ίδιος σε αυτό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «απαντώ ότι, όπως σε όλα τα θέματα, βλέπω την ίδια προσέγγιση από πλευράς του ΔΗΣΥ και του ΑΚΕΛ για όλα τα θέματα. Επαναλαμβάνω, είναι σεβαστή η άποψη και του Δημοκρατικού Συναγερμού και του ΑΚΕΛ. Είναι ταυτόσημες οι απόψεις, αν δείτε, σε όλα τα θέματα της εσωτερικής διακυβέρνησης. Εμείς επικεντρωνόμαστε στην ουσία, συζητήσαμε. Επαναλαμβάνω, είναι η δεύτερη συνάντηση που έχω. Θα έχω και άλλες συναντήσεις με όλα τα οργανωμένα σύνολα, για να βρούμε λύσεις και λύσεις, οι οποίες δεν είναι ευχάριστες. Λύσεις που είναι δύσκολες, που απαιτεί η κρισιμότητα των στιγμών».

Τέλος, ερωτηθείς αν υπάρχει κάτι καινούργιο από το μέτωπο του πολέμου στο Ιράν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «δεν υπάρχει κάτι. Παρακολουθούμε όλες τις δηλώσεις, τις εξελίξεις όπως διαμορφώνονται και ευελπιστούμε να υπάρξει κάποια πρωτοβουλία. Γίνεται συζήτηση και για ένα τέτοιο ενδεχόμενο για να τερματιστεί αυτή η δύσκολη κατάσταση, να τερματιστούν οι εχθροπραξίες και να επανέλθουμε σε συνθήκες ομαλότητας».