ΑρχικήΔιεθνήΓιατί οι Χούθι δεν έχουν μπει στον πόλεμο - Η σύνδεσή τους με το Ιράν και τα σενάρια για τη συνέχεια
Γιατί οι Χούθι δεν έχουν μπει στον πόλεμο - Η σύνδεσή τους με το Ιράν και τα σενάρια για τη συνέχεια

 13.03.2026 - 23:40
Οι σιίτες σύμμαχοι του Ιράν στον Λίβανο και το Ιράκ έχουν μπει στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, χτυπώντας θέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Ωστόσο, οι αντάρτες Χούθι από την Υεμένη, που παραμένουν βαριά οπλισμένοι και ικανοί να πλήξουν γειτονικές χώρες του Κόλπου, προκαλώντας σημαντική αναστάτωση στη ναυσιπλοΐα γύρω από την Αραβική Χερσόνησο, δεν έχουν ακόμη εμπλακεί στον πόλεμο.

Στις 5 Μαρτίου, ο ηγέτης των Χούθι, Αμπντούλ Μάλικ Αλ-Χούθι, δήλωσε ότι η ομάδα του είναι έτοιμη να επιτεθεί οποιαδήποτε στιγμή. «Όσον αφορά την κλιμάκωση και τη στρατιωτική δράση, τα δάχτυλά μας είναι στη σκανδάλη οποιαδήποτε στιγμή αν οι εξελίξεις το απαιτήσουν», είπε σε τηλεοπτική του ομιλία. Ωστόσο, σε αντίθεση με τη Χεζμπολάχ και τις ένοπλες ομάδες του Ιράκ, δεν έχουν κάνει καμία επίσημη ανακοίνωση για την ένταξή τους στον πόλεμο.

Η θρησκευτική διδασκαλία των Χούθι δεν υπακούει στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν με τον ίδιο τρόπο που το κάνει η Χεζμπολάχ και οι ιρακινές ομάδες. Ενώ το Ιράν υποστηρίζει τους Χούθι ως μέρος του περιφερειακού «Άξονα Αντίστασης», οι ειδικοί για την Υεμένη αναφέρουν ότι η ομάδα κινητοποιείται, κυρίως, από μια εσωτερική ατζέντα, αν και μοιράζεται πολιτική συγγένεια με το Ιράν και τη Χεζμπολάχ. Οι ΗΠΑ αναφέρουν ότι το Ιράν έχει εξοπλίσει, χρηματοδοτήσει και εκπαιδεύσει τους Χούθι με τη βοήθεια της Χεζμπολάχ. Οι Χούθι, από την πλευρά τους, αρνούνται ότι είναι όργανο του Ιράν και δηλώνουν ότι αναπτύσσουν τα δικά τους όπλα.

Τι μπορεί να κάνουν στη συνέχεια

Οι παρατηρητές είναι διχασμένοι σχετικά με το ποια πορεία δράσης μπορεί να ακολουθήσουν οι Χούθι, μια ομάδα που είναι φημισμένη για την ασταθή της συμπεριφορά. Ορισμένοι διπλωμάτες και αναλυτές πιστεύουν ότι μπορεί να έχουν ήδη αναλάβει μεμονωμένες επιθέσεις σε στόχους σε γειτονικές χώρες. Άλλοι λένε ότι οι Χούθι κρατούν τα πυρομαχικά τους, περιμένοντας μια σπίθα για να μπουν στον πόλεμο, σε συντονισμό με το Ιράν, προκειμένου να ασκήσουν τη μέγιστη πίεση.

Το αποτελεσματικό κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ για τις εξαγωγές υδρογονανθράκων από τις χώρες του Κόλπου και η στροφή των πλοίων της Δύσης στην Ερυθρά Θάλασσα μπορεί να προσφέρει μια τέτοια ευκαιρία.

Ωστόσο, δεδομένων των αυξανόμενων οικονομικών πιέσεων που θα ασκηθούν στην Υεμένη και της πιθανότητας έντονων επιθέσεων από τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και - ενδεχομένως - τη Σαουδική Αραβία, αν οι Χούθι ενταχθούν στον πόλεμο, κάνει αναλυτές να υποστηρίζουν ότι η οργάνωση ενδέχεται, τελικά, να αποφασίσει να παραμείνει εκτός της σύγκρουσης.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

ΠτΔ: «Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης προς την κυπριακή οικονομία» - Θετική αξιολόγηση από DBRS Morningstar

Αναλογική νοσταλγία: Γιατί βινύλιο, κασέτες και φωτογραφικές μηχανές μάς γοητεύουν ξανά

Ο Τραμπ επιδιώκει να πλήξει το Ιράν «πολύ σκληρά την επόμενη εβδομάδα» - Μεγάλης κλίμακας χερσαία επιχείρηση στον Λίβανο από το Ισραήλ

Σε επικίνδυνη κλιμάκωση εισέρχεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με το Ισραήλ, το Ιράν και τις ΗΠΑ να συνεχίζουν τις επιθέσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να επιδιώκει να πλήξει το Ιράν «πολύ σκληρά την επόμενη εβδομάδα», ενώ την ίδια ώρα ο ισραηλινός στρατός προετοιμάζεται για μεγάλης κλίμακας χερσαία επιχείρηση στον Λίβανο. Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις στο ThemaOnline:

