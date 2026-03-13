ΠτΔ: «Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης προς την κυπριακή οικονομία» - Θετική αξιολόγηση από DBRS Morningstar

Την εξέλιξη χαιρέτισε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ» ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, τονίζοντας ότι πρόκειται για ακόμη μία σημαντική ένδειξη εμπιστοσύνης προς την οικονομία της χώρας.

Όπως ανέφερε, σε μια περίοδο διεθνούς αβεβαιότητας και αυξημένων προκλήσεων στην ευρύτερη περιοχή, η Κύπρος αποδεικνύει την ανθεκτικότητα και την αξιοπιστία της, διατηρώντας τη δημοσιονομική σταθερότητα και τη σταθερή αναπτυξιακή της πορεία.

Ο Πρόεδρος σημείωσε επίσης ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να εργάζεται με υπευθυνότητα, με στόχο τη διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας και την περαιτέρω ενίσχυση της εμπιστοσύνης προς την κυπριακή οικονομία.