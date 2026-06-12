Περιστατικό σε πτήση Λάρνακα–Αθήνα: Κύπριος μαθητής ζήτησε να κατέβει από το αεροπλάνο – Αυτό που έκαναν οι καθηγητές του συγκίνησε όλους

Όπως αναφέρει, λίγο πριν από την απογείωση ένα παιδί πανικοβλήθηκε και εξέφρασε την επιθυμία να αποβιβαστεί από το αεροπλάνο, καθώς φοβόταν να πετάξει. Τότε οι καθηγητές του σχολείου στάθηκαν αμέσως δίπλα του, προσπαθώντας με ψυχραιμία, κατανόηση και διακριτικότητα να το καθησυχάσουν.

«Μου έκανε εντύπωση η καθηγήτρια που δεν σταμάτησε να ενθαρρύνει το παιδί. Που κάθισε δίπλα του. Που του κρατούσε το χέρι», έγραψε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως και οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί προσπάθησαν με συζήτηση και χιούμορ να μειώσουν την ένταση και την αγωνία των μαθητών.

Το παιδί τελικά κατάφερε να ξεπεράσει τον φόβο του και να παραμείνει στην πτήση, με την ίδια να σπεύδει μετά την απογείωση να συγχαρεί τόσο τον μαθητή όσο και τους εκπαιδευτικούς για τον τρόπο που διαχειρίστηκαν την κατάσταση.

Η απάντηση που έλαβε από τους καθηγητές ήταν αυτή που, όπως λέει, την άγγιξε περισσότερο: «Κάνουμε τη δουλειά μας. Έχουμε να κάνουμε με ψυχές».

Μέσα από την ανάρτησή της, η πολίτης θέλησε να αναδείξει τον σημαντικό ρόλο των εκπαιδευτικών, τονίζοντας ότι πίσω από τα μαθήματα και τις σχολικές επιδόσεις βρίσκονται άνθρωποι που καθημερινά στηρίζουν, καθοδηγούν και εμπνέουν τα παιδιά σε δύσκολες στιγμές. «Υπάρχουν, ευτυχώς, πολλοί καλοί δάσκαλοι και καθηγητές. Ας τους λέμε πιο συχνά ευχαριστώ», καταλήγει.