Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτική«Μπάχαλο» με τις Επιτροπές στη Βουλή: Μετωπική ΑΚΕΛ κατά Αννίτας για «δώρα» σε ΕΛΑΜ και ΔΗΚΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Μπάχαλο» με τις Επιτροπές στη Βουλή: Μετωπική ΑΚΕΛ κατά Αννίτας για «δώρα» σε ΕΛΑΜ και ΔΗΚΟ

 12.06.2026 - 13:03
«Μπάχαλο» με τις Επιτροπές στη Βουλή: Μετωπική ΑΚΕΛ κατά Αννίτας για «δώρα» σε ΕΛΑΜ και ΔΗΚΟ

Στις 16 διατηρούνται οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές - όσες ήταν και στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο - όπως αποφάσισε κατά πλειοψηφία την Παρασκευή η Επιτροπή Επιλογής της Βουλής, η οποία ταυτόχρονα αποφάσισε για το τρόπο διαμοιρασμού των Προεδριών των Επιτροπών.

Στην συνεδρία της Επιτροπής, η οποία διήρκεσε πέραν των δυόμισι ωρών και ολοκληρώθηκε στις 12.30 το μεσημέρι, αποφασίστηκε όπως ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ λάβουν από πέντε προεδρίες Επιτροπών και ΕΛΑΜ και ΔΗΚΟ από τρεις προεδρίες.

Συγκεκριμένα, ο ΔΗΣΥ παίρνει τις προεδρίες των Επιτροπών Εξωτερικών, Εμπορίου, Υγείας, Νομικών και Θεσμών, ενώ το ΑΚΕΛ λαμβάνει τις προεδρίες των Επιτροπών Εσωτερικών, Εργασίας, Γεωργίας, Προσφύγων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Το ΕΛΑΜ παίρνει τις προεδρίες των Επιτροπών Άμυνας, Περιβάλλοντος και Μεταφορών και το ΔΗΚΟ διατηρεί τις προεδρίες των Επιτροπών Οικονομικών, Παιδείας και Ελέγχου.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σκληρό βίντεο: Πιλότος κατέγραψε τη σοκαριστική στιγμή που αλεξιπτωτιστής χάνει τον έλεγχο και βρίσκει τραγικό θάνατο
Θρίλερ με τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Ο Τραμπ βλέπει υπογραφή το Σαββατοκύριακο, η Τεχεράνη επιμένει ότι «τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί»
Έβαλε την κοπέλα του να αλλάξει λάστιχο μέσα στη βροχή: Το viral βίντεο που διχάζει το διαδίκτυο
Σημαντική εξέλιξη: Κύπρος, Ελλάδα, Ισραήλ και ΗΠΑ ενισχύουν την ενεργειακή τους συνεργασία
Αποκαλυπτικό: «Προσλαμβάνονται ναυαγοσώστες με ληγμένα διπλώματα» - «Στο κόκκινο» η έλλειψη προσωπικού
Airbnb εναντίον ξενοδοχείων: Η «μάχη» του καλοκαιριού στη σκιά των νέων κανονισμών και των τουριστικών ανατροπών

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η Αρχή Λιμένων Κύπρου εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο του πρώην Προέδρου του Διοικητικού της Συμβουλίου, μ. Πέτρου Κρασσά

 12.06.2026 - 13:01
Επόμενο άρθρο

Διαδικασία εξπρές: Απολύθηκε ο δόκιμος αστυνομικός που εντοπίστηκε με φιαλίδια αναβολικών ουσιών

 12.06.2026 - 13:06

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«Μπάχαλο» με τις Επιτροπές στη Βουλή: Μετωπική ΑΚΕΛ κατά Αννίτας για «δώρα» σε ΕΛΑΜ και ΔΗΚΟ

«Μπάχαλο» με τις Επιτροπές στη Βουλή: Μετωπική ΑΚΕΛ κατά Αννίτας για «δώρα» σε ΕΛΑΜ και ΔΗΚΟ

  •  12.06.2026 - 13:03
VIDEOGATE: Εκτός κάδρου το Προεδρικό, «φωτογραφίζουν» γνωστό επιχειρηματία – Γιατί πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι

VIDEOGATE: Εκτός κάδρου το Προεδρικό, «φωτογραφίζουν» γνωστό επιχειρηματία – Γιατί πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι

  •  12.06.2026 - 11:54
Διαδικασία εξπρές: Απολύθηκε ο δόκιμος αστυνομικός που εντοπίστηκε με φιαλίδια αναβολικών ουσιών

Διαδικασία εξπρές: Απολύθηκε ο δόκιμος αστυνομικός που εντοπίστηκε με φιαλίδια αναβολικών ουσιών

  •  12.06.2026 - 13:06
Υπόθεση Τρομοκρατίας: Γιατί αφέθηκε ελεύθερος ο 54χρονος – Οι «τρύπες» στο μαρτυρικό υλικό

Υπόθεση Τρομοκρατίας: Γιατί αφέθηκε ελεύθερος ο 54χρονος – Οι «τρύπες» στο μαρτυρικό υλικό

  •  12.06.2026 - 13:23
Στο κελί 41χρονος για σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα

Στο κελί 41χρονος για σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα

  •  12.06.2026 - 14:07
Οι φωτογραφίες από τη Λάρνακα που εξοργίζουν: «Αφήνουν εστίες μόλυνσης έξω από σπίτια και επιχειρήσεις»

Οι φωτογραφίες από τη Λάρνακα που εξοργίζουν: «Αφήνουν εστίες μόλυνσης έξω από σπίτια και επιχειρήσεις»

  •  12.06.2026 - 12:56
Συγκλονίζει μητέρα: Θέλει να φέρει τη σορό του παιδιού της στην Κύπρο - Η δραματική έκκληση της οικογένειας του Μιχάλη που σκοτώθηκε στο Λονδίνο

Συγκλονίζει μητέρα: Θέλει να φέρει τη σορό του παιδιού της στην Κύπρο - Η δραματική έκκληση της οικογένειας του Μιχάλη που σκοτώθηκε στο Λονδίνο

  •  12.06.2026 - 13:44
Περιστατικό σε πτήση Λάρνακα–Αθήνα: Κύπριος μαθητής ζήτησε να κατέβει από το αεροπλάνο – Αυτό που έκαναν οι καθηγητές του συγκίνησε όλους

Περιστατικό σε πτήση Λάρνακα–Αθήνα: Κύπριος μαθητής ζήτησε να κατέβει από το αεροπλάνο – Αυτό που έκαναν οι καθηγητές του συγκίνησε όλους

  •  12.06.2026 - 12:27

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα