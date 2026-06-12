«Μπάχαλο» με τις Επιτροπές στη Βουλή: Μετωπική ΑΚΕΛ κατά Αννίτας για «δώρα» σε ΕΛΑΜ και ΔΗΚΟ

Στην συνεδρία της Επιτροπής, η οποία διήρκεσε πέραν των δυόμισι ωρών και ολοκληρώθηκε στις 12.30 το μεσημέρι, αποφασίστηκε όπως ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ λάβουν από πέντε προεδρίες Επιτροπών και ΕΛΑΜ και ΔΗΚΟ από τρεις προεδρίες.

Συγκεκριμένα, ο ΔΗΣΥ παίρνει τις προεδρίες των Επιτροπών Εξωτερικών, Εμπορίου, Υγείας, Νομικών και Θεσμών, ενώ το ΑΚΕΛ λαμβάνει τις προεδρίες των Επιτροπών Εσωτερικών, Εργασίας, Γεωργίας, Προσφύγων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Το ΕΛΑΜ παίρνει τις προεδρίες των Επιτροπών Άμυνας, Περιβάλλοντος και Μεταφορών και το ΔΗΚΟ διατηρεί τις προεδρίες των Επιτροπών Οικονομικών, Παιδείας και Ελέγχου.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ